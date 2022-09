ESENTIAL Joi, 08 Septembrie 2022, 05:15

​Cum a obţinut un nevăzător din Oradea permis de conducere și de ce l-a denunțat fosta soție ● 29 de zboruri Blue Air anulate la Iasi. Firma datorează 7 milioane de lei Aeroportului ● Cele cinci țări din lume care nu pot fi cucerite ● Spectacolul România-Ungaria. Cazul Blue Air, și multe altele ● De ce nu învățăm? ● Magia are loc întotdeauna la firul ierbii ● Mica doză de cultură generală ● New York Times: România taie din pădurile seculare pentru a arde lemne ● E Iohannis un mic Napoleon? ● Criza energetică: Quo vadis, Germania? ● Topul celor mai mari 1.000 de angajatori ● România generațiilor: În ce județe sunt cei mai tineri antreprenori ● Turul doi pentru CSM. Câștigătorii

​Cum a obţinut un nevăzător din Oradea permis de conducere și de ce l-a denunțat fosta soție

Doi orădeni, foşti soţi, sunt judecaţi pentru fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals pentru că au măsluit rezultatul analizelor oftalmologice, astfel încât bărbatul cu probleme de vedere să-şi poată reînnoi permisul de conducere. Frauda a ieşit la iveală după ce soţii au divorţat, iar femeia şi-a dat fostul consort pe mâna procurorilor.

Întreaga poveste s-a petrecut în 2018. Orădeanul avea o ofertă pentru a se angaja şofer la o firmă de curierat în Elveţia, însă pentru acest lucru trebuia să-şi reînnoiască permisul de conducere. Numai că suferea de o problemă gravă de vedere, avea chiar legitimaţie de nevăzător, ba chiar şi dosar depus pentru a se pensiona din motive medicale.

Însă femeia a decis că nu pot pierde oportunitatea: a completat cu numele ei formularul, a obţinut avizul favorabil, pe baza controalelor sale medicale, iar apoi a şters propriul nume şi l-a trecut pe al soţului, scrie Bihoreanul.

29 de zboruri Blue Air anulate la Iasi. Firma datorează 7 milioane de lei Aeroportului

În total 29 de zboruri ale Blue Air, plecări şi sosiri, au fost anulate la Iaşi începând de marţi după-amiază până duminică, 11 septembrie. Prin surprindere au fost luaţi însă cei care aveau avion spre Londra marţi la 18.20 şi care au venit degeaba la Terminalul T3.

Dacă toate aceste curse au dispărut de pe orarul aerogării ieşene, panoul Aeroportului Bacău le menţionează în continuare, dar cu menţiunea „anulat” doar în dreptul celor din ziua în curs. La fel şi în programul Aeroportului clujean „Avram Iancu”.

Odată cu ridicarea, miercuri, a popririi pe conturi de către Ministerul Mediului – care s-a pripit punând la zid un rău-platnic – Blue Air ar putea să-şi reia treptat zborurile începând de joi.

Amintim că în urmă cu aproape doi ani, compania aviatică a obţinut un statut de concordat preventiv, un fel de insolvenţă mai simplă, care o scuteşte de executarea datoriilor către creditori. La acea vreme, datoria către Aeroportul Iaşi se ridica la 6,7 milioane de lei. Restanţa a rămas îngheţată până azi, la ea adăugându-se taxele lunare, pentru care Blue Air face plăţi cu întârziere, cam o dată la 3-4 luni, scrie Ziarul de Iași.

Cele cinci țări din lume care nu pot fi cucerite

Istoria omenirii este plină de războaie declarate pentru extinderea regatelor și teritoriilor. Astfel, Business Insider a realizat un top cinci țări care nu pot fi cucerite, fie datorită caracteristicilor geografice, fie numărului uriaș al populației.

Statele Unite ale Americii. Orice invadator al Statelor Unite nu se confruntă doar cu armata americană, ci cu toți cei 330 de milioane de americani. În SUA există mai multe arme decât oameni, ținând cont doar de armele care sunt înregistrate. Americanilor li se permite să proiecteze și să producă arme, fără a fi nevoie să le înregistreze. Acest lucru înseamnă că fiecare american dispune de un arsenal.

Chiar dacă un invadator ar reuși să preia controlul asupra populației civile, ar trebui să treacă de cea mai bine pregătită și echipată armată din lume.

Apoi, ar trebui să țină cont că multe orașe mari sunt organizate și înarmate. Albuquerque, Houston, Oklahoma, Detroit, Baltimore sau New York, indiferent dacă trupele invadatoare se deplasează de la est la vest sau de la vest la est, există o mulțime de puncte importante pe care invadatorii trebuie să le asigure înainte de a merge mai departe. Ceea ce aduce în discuție un alt punct: America este uriașă, scrie Adevărul.

Spectacolul România-Ungaria. Cazul Blue Air, și multe altele

Orice se poate spune despre Viktor Orban al Ungariei – chiar orice, inclusiv faptul că de la Fidel Castro încoace Rusia n-a mai avut un ghimpe înfipt atât de adânc în coasta Occidentului. Ba chiar putem nota aici deosebirea că Fidel Castro al Rusiei nu avea drept de veto asupra deciziilor occidentale, așa cum are azi Viktor Orban al Europei.

Orban are, totuși, o calitate care le lipsește total liderilor de toate culorile de la București: trage din toate puterile spuza pe economia ungară – fie că e vorba de atras investitori străini (inclusiv români), fie că e vorba de internationalizara afacerilor ungurești.

Azi ne aflăm în plină răsfoire a unui astfel de dosar: compania ungurească Wizz Air tocmai a anunțat că își extinde operațiunile din România, imediat ce a izbucnit scandalul suspendării curselor companiei românești Blue Air și blocarea conturilor acesteia. E vorba de preluarea unor rute și curse.

Problema este că această extindere se face cu bani românești, iar autoritățile românești se străduiesc din toate puterile să se întâmple asta: în urmă cu 2 ani, România acorda Blue Air un ajutor de stat (aprobat de Comisia Europeană) sub formă de credit, de 300 de milioane de lei, cu garanții mobiliare asupra a 75% din acțiunile companiei. Practic, cu 300 de milioane de lei sau 75% din acțiuni acolo, Blue Air este astăzi statul român, scrie Cristian Grosu în Curs de Guvernare.

De ce nu învățăm?

La cursul de Leadership pe care-l țin la programul de EMBA al Maastricht School of Management din București, cea mai mare parte din nota participanților e dată de un eseu despre ce au învățat din curs. Eseul acordă puncte și pentru forma de prezentare, și pentru gândirie critică și pentru coerența argumentelor dar, mai cu seamă, un loc important e rezervat învățării înseși. În toți acești ani în care am ținut acest curs și am evaluat aceste eseuri, am fost surprins să aflu că un număr important dintre ele conțin, de fapt, o foarte mică doză de învățare.

Asta nu înseamnă că oamenii scriu prostii sau nu au înțeles nimic din curs, sau nu știu să redea informația (deși uneori se întâmplă și asta), dar înseamnă, cumva, că mulți tind să rateze esența însăși a învățării, adică schimbarea. Nu vreau să fac aici o dizertație despre ce înseamnă să înveți, vreau doar să spun că, din perspectiva dobândirii unor competențe profesionale, învățarea nu e doar despre a ști lucruri noi ci despre a fi în stare să le aplici în viața ta iar asta cere, prin definiție, să faci lucrurile diferit. Învățarea, deci, cere schimbare și, uneori, cere schimbări de paradigme, credințe sau obiceiuri, de asta și e așa de grea.

Spre surprinderea mea, în destul de multe eseuri, conceptul e înțeles pe dos.

Găsesc comentarii elogioase și încântate despre idei descoperite în curs cu care persoana respectivă se identifică pentru că a avut experiențe similare, care confirmă justețea ideii. Cumva, faptul că o idee sau teorie auzită la curs explică experiențe trecute pe care până atunci acela le găsise greu de explicat face ideea aceea valoroasă și validă. În același timp apare însă și situația inversă: dacă idei auzite la curs nu se potrivesc cu experiențele trecute ale participantului, atunci ele sunt probabil greșite, sau inaplicabile. Și mai problematică e situația în care idei sunt respinse pur și simplu pentru că infirmă credințe puternice, uneori identitare ale persoanei respective, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal.

Magia are loc întotdeauna la firul ierbii

M-am trezit în dimineața asta cu dorință de a-mi imagina inversul la scrierea mea anterioară, cea în care mi-am amintit [după douăzeci și cinci de ani] despre decizia noastră de a pleca din România. Ce și cum ar fi dacă acum m-aș trezi înapoi la Timișoara. Așa, dintr-o dată. Ce aș dori să fac și care ar fi rezultatul?

Am mai scris de fapt pe tema asta cu câțiva ani în urmă. Unul din visele mele recurente este următorul: sunt iarăși la etajul cinci al catedrei de calculatoare al „Politehnicii” din Timișoara și desi nimeni nu are nevoie de mine, și în mod clar nu aparțin și nu mă integrez în nici o activitate de acolo, încep să fac ceva, o activitate neclara într-o sala cu studenți.

Aceasta este partea constantă a visurilor mele cu Timișoara, însă fiecare vis are mici variații. De data asta m-am oferit să-i țin locul la ore unui fost coleg, în viață reală emigrant și el, care avea o problema de rezolvat pentru tatăl său., scrie PressHub.

Mica doză de cultură generală

Oamenilor le place să epateze. Nu toți, e adevărat, dar cei mai mulți se dau în vânt după așa ceva. Și, de-a lungul istoriei, avem o sumedenie de exemple care să ne spună nouă cum au vrut oamenii să arate că ei sunt mai cu moț decât restul. Spre exemplu, azi vom vorbi despre peluze. Daaa, despre peluze.

Nu e chiar primul lucru la care te-ai gândi atunci când vorbești despre etalarea bogăției. Dar, în caz că nu știați, o peluză era creme de la creme atunci când voiai să te dai lebădă și să vadă alții ce tare ești tu. Spre exemplu, moda asta a apărut prin Anglia secolului al XVII-lea și a fost dusă aproape instant în Lumea Nouă. Să vă explicăm cum a stat treaba.

La vremea aia, omul simplu, țăranul, chiar dacă avea un petic de pământ, prefera să cultive pe el o ceapă, un cartof, o sfeclă, ceva care să îi asigure un minimum de ronțăit în vremurile în care scaieții și bălăriile nu mai creșteau chiar așa, pe toate drumurile, ca să fie abundența de pe lume în bucătărie. Ei bine, bogații care dețineau mult pământ au decis că își pot etala averea lăsând bucăți importante de pământ nelucrate.

Ca să nu fie chiar haos și să crească bălărăul peste tot, oamenii angajau grădinari care să pună gazon și care să aibă grijă de el. Asta era. Aveai cât mai mult teren cu gazon ca în palmă, arătai că ești cât mai avut. Te durea la bască de valoarea terenului că tu aveai ce mânca. Era ca și cum ți-ai trage o mașină din aia care consumă cât un tanc rusesc, doar pentru că vrei tu să te dai mare la gagici. Din cauza asta, prin Anglia, fiecare om se dă în vânt după gazon. Că era un simbol al bogăției, scrie Mica doză de cultură generală.

New York Times: România taie din pădurile seculare pentru a arde lemne

Potrivit unui reportaj publicat miercuri de The New York Times, țările din Europa Centrală și de Est profită de subvențiile oferite de Uniunea Europeană pentru arderea lemnului și recurg la tăierea pădurilor seculare pentru a produce energie prin arderea lemnului.

Jurnaliștii de la The New York Times au urmărit un transport de trunchiuri proaspăt tăiate de copaci din Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș până în municipiul Gheorgheni, din județul Harghita.

La periferia municipiului, o fabrică transformă trunchiurile tăiate în rumeguș, care mai apoi este prelucrat în peleți pentru încălzirea locuințelor. Uniunea Europeană consideră peleții drept o alternativă la consumul de energie pe gaz sau cărbune, cu un factor mai scăzut de poluare.

Peleții produși prin defrișarea pădurilor românești și a altor state ajung la export către restul țărilor din UE pentru a-și îndeplini cotele de energie regenerabilă impuse pentru tranziția la energia verde.

Compania responsabilă de transportul lemnelor, Ameco, este unul din cei mai mari producători de peleți din România, scrie Europa Liberă.

E Iohannis un mic Napoleon? De ce România nu e ca Polonia și Ungaria

Să fie mai mulți care să beneficieze, dar să fie mai puțini cei care să le impună statul de drept. Rebelii iliberali care pun la îndoială principiile Uniunii Europene nu vor neapărat dispariția UE, ci dispariția Uniunii Europene Politice și întoarcerea la Comunitatea Economică Europeană, care a fost un model de succes și de bunăstare.

UE se află într-un moment complicat, cu un război care erodează Ucraina, cu o criză economică tot mai extinsă și cu presiuni din ce în ce mai mari din partea celor doi mari rebeli, care au testat limitele Bruxelles-ului în ultimii ani: Ungaria și Polonia, conduse de regimuri iliberale.

Despre ce înseamnă iliberalismul și care este impactul asupra UE am vorbit cu profesorul de științe politice Andrei Țăranu. Cum a reușit România să nu intre în grupul țărilor-problemă? Și cum se va descurca UE cu Polonia, în condițiile în care accentele iliberale sunt puternice la Varșovia, dar tot Varșovia este unul dintre liderii opoziției puternice față de Vladimir Putin, al cărui regim amenință întreg Vestul?, scrie Spotmedia.

Ciprian Dascălu, BCR: revizuim în creștere estimarea de creștere a PIB-ului pentru 2022 la 6,0%, de la 5,1%. O recesiune tehnică nu poate ieși din discuție

O analiză Erste Bank vorbește despre o contracție economică secvențială în trimestrul III din acest an, urmată de stagnare în T4. Având în vedere prima jumătate a anului puternică, ERSTE revizuiește în creștere estimarea de creștere a PIB-ului pentru 2022 la 6,0% de la 5,1%. Prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2023 a fost modificată de la 4,0% la 2,7%.

”Având în vedere structura slabă a PIB din primul semestru al anului 2022 și așteptările privind efectele de reducere a cererii externe din jumătatea a doua a anului, o recesiune tehnică nu poate ieși din discuție, deși acesta nu este scenariul nostru de bază în prezent. Ne așteptam la o contracție secvențială în T3 din 2022 urmată de stagnare în T4 2022”, menționează Ciprian Dascălu, economist-șef al BCR, într-un raport trimis investitorilor, citat de bankingnews.ro.

Criza energetică: Quo vadis, Germania?

Ajung 65 de miliarde de euro pentru gestionarea prezentei crize? Guvernul şi opoziţia au purtat o aprigă dispută în Bundestag, din care reiese clar că perspectivele Germaniei sunt sumbre.

A venit toamna şi nopţile sunt mai răcoroase. Consumul de gaze a început să crească sensibil în prima săptămână a lunii septembrie, a avertizat şeful Agenţiei Federale pentru Reţele, Klaus Müller. "Dacă ne vom descurca la iarnă fără raţionalizare - aceasta depinde de comportamentul gospodăriilor private." Se pare că unii cetăţeni nu au înţeles că trebuie să-şi regleze centralele de încălzire, astfel încât să pornească doar atunci când vine frigul cu adevărat, a adăugat el.

Ceea ce părea încă vag în arşiţa verii loveşte acum Germania cu toată puterea. Rusia a închis complet conducta Nord Stream 1, prin care livra Germaniei gaze. Preţul energiei nu mai cunoaşte decât o singură direcţie, ascendentă. Liderul CDU, Friedrich Merz, a vorbit în Bundestag despre o "criză existenţială", cerând înfiinţarea, în sediul Cancelariei Federale, a unui consiliu pentru securitate energetică. "Este posibil ca situaţia să se agraveze dramatic în următoarele zile, săptămâni şi luni", a spus liderul opoziţiei, scrie DW.

Adrian Vasilescu, BNR: PIB-ul nostru, al şaselea ca ritm de creştere în UE, îl datorăm inflaţiei galopante?

Desigur, noi, într-o ţară cu potenţialul României - a şasea din Uniunea Europeană socotind numărul de locuitori si a zecea ca mărime a teritoriului, indicator important ce măsoară cât se întind pământurile fertile, apele, în general bogăţiile solului şi subsolului - suntem datori să acordăm mai multă importanţă deficitelor mari pe care le contabilizăm nu doar când numărăm spitalele moderne, dotările şcolilor, autostrăzile, ci şi când analizăm bugetul ţării ori balanţa de importuri si exporturi. Chiar dacă nu suntem singurii pe Pământ cu astfel de deficite şi nici nu avem cele mai mari datorii, în comparaţie cu ţări din zona euro.

Şi, totodată, suntem datori să dăm mai mare atenţie evaluărilor făcute de agenţiile internaţionale, chiar dacă nu avem cele mai rele ratinguri din UE, iar aceste agenţii au făcut comentarii potrivit cărora ar putea îmbunătăţi perspectiva atribuită României dacă vor fi schimbări privind consolidarea fiscală şi stabilizarea finanţelor publice; şi dacă, totodată, va fi asigurată optimizarea balanţei importuri-exporturi“. Întipărindu-ne însă mai bine, în conştiinţa întregii noastre societăţi, atenţionările ce sunt însoţite de o frază-cheie, care trimite la competitivitate, scrie Vasilescu în ZF.

Topul celor mai mari 1.000 de angajatori la 30 iunie 2022

Retailerul alimentar Kaufland este cel mai mare angajator privat din România, cu un număr de aproape 18.000 de angajaţi pe o singură entitate juridică, arată datele furnizate de deputatul USR Cristian Seidler, pe baza informaţiilor de la Inspecţia Muncii ♦ Cei mai mari 1.000 de angajatori din economie au împreună circa 1,5 milioane de angajaţi, peste un sfert din totalul angajaţilor din economie ♦ Operatorul de servicii poştale de stat Poşta Română este cel mai mare angajator de stat, care are peste 23.000 salariaţi distribuiţi în 9 entităţi juridice ♦ Cea mai mare scădere a numărului de angajaţi în perioada iunie 2019 - iunie 2021 au avut-o angajatorii din industria textilă, potrivit ZF.

România generațiilor: În ce județe sunt cei mai tineri antreprenori

În județele Bistrița Năsăud și Giurgiu, 12% dintre acționarii și asociații societăților comerciale au până în 29 de ani. Este cel mai ridicat nivel de antreprenoriat tânăr la nivel național. La polul opus se află județele Brașov, Brăila, Caraș – Severin și Tulcea, unde doar 7% din asociații și acționarii firmelor au sub 29 de ani, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Dincolo de acești poli, în majoritatea județelor țării, patronii firmelor au, cel mai frecvent, vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, adică sunt reprezentanți ai Generației X, născută în intervalul 1965-1980.

Companiile fondate și conduse de Millenials (1981-1996) sunt dominante doar în Giurgiu și Gorj.

Poate, privit de unul singur, vârful de 12% de antreprenori sub 30 de ani nu pare un procent foarte mare. Dar creșterea ponderii noilor generații în mediul de business poate fi un semnal că antreprenoriatul românesc se maturizează, inclusiv prin întinerire. În spate nu sunt doar factori demografici și schimbări de gardă între generații, ci și elemente socio-economice, transformări de mentalitate, precum și evoluții de pe piața muncii de care profită acum mulți tineri care doresc să aibă propria afacere. Toate acestea fac ca vârsta de la care poți avea deja pe picioare o afacere prosperă în România să scadă, scrie Panorama.

Turul doi pentru CSM. Judecătoarea Grațiela Milu a câștigat în fața lui Adrian Glugă un loc în viitorul CSM

Judecătoarea Ramona Grațiela Milu de la Curtea de Apel Brașov a câștigat un loc în viitorul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM), potrivit unor rezultate neoficiale obținute de PressHUB.

Ea l-a învins în turul doi, organizat la limita legii, cu sprijinul majorității din Secția pentru Judecători din CSM și a ministrului Cătălin Predoiu, pe contracandidatul său, judecătorul Adrian Glugă de la Curtea de Apel Craiova.

Potrivit unor surse neoficiale, Milu ar fi obținut 416 voturi din partea judecătorilor de la curțile de apel din țară, iar Glugă ar fi obținut 336 de voturi. Singurele curți de apel în care Glugă a obținut mai multe voturi decât Milu au fost cele de la Oradea, Craiova și Alba Iulia, scrie PressHub.