Un român a vândut moloz drept concentrat de minereu, din SUA până în China ● Statul își canibalizează economia. Se vor stinge becurile? ● Judecători-șefi care își rotunjesc veniturile cu bani europeni, virați de CSM ● Jaful din piețele Iașului ● De ce se apreciază leul? ● Mica doză de cultură generală ● Cum poți economisi energie pentru a te încadra în plafonul lunar stabilit de Guvern ● Eșecul României într-un uriaș dosar de contrabandă ● Trei școli, trei lumi diferite. Ce așteptări au elevii de la o școală de top, una medie și una săracă ● Iarna vrajbei noastre ● Salvamarii care mor ● Agresiunea și lașitatea publică ● Cafegiul ucrainean care a cucerit Viena de la o fereastră

Un român a vândut moloz drept concentrat de minereu, din SUA până în China. Banii obținuți de Metrorex la rectificare pentru a-și plăti datoriile au mers în creșteri de salarii

În urmă cu mai mulți ani, un bărbat pretindea că a descoperit o comoară în Transilvania: mii de tone de aur și cupru, îngropate cu zeci de ani în urmă și uitate. Așa începe povestea lui Daniel Boldor, spusă de The Guardian. Bărbatul nu a stat degeaba: a găsit investitori internaționali, a angajat o parte din comunitatea romă, din care făcea parte și el, ca să strângă metalul prețios și a început să-l vândă. Au venit la el cumpărători din Africa de Sud până în Coreea de Sud, care au plătit sume mari de bani pentru resursele naturale. În scurt timp, Daniel Boldor a ajuns un om bogat. Cealaltă față a istoriei: totul a fost o escrocherie În povestea aceasta există și un revers al medaliei: de fapt, comoara din munți nu era decât o escrocherie bine pusă la punct. Ceea ce vindea Boldor în realitate erau bucăți de moloz. Schema a fost oprită când cel mai mare transport trimis vreodată de Boldor a fost descoperit de vameșii chinezi conținând doar pământ și pietriș, scrie Libertatea.

Banii obținuți de Metrorex la rectificarea bugetară pentru a-și plăti datoriile au mers în salariile mărite ale angajaților

Joi dimineață, 1 septembrie, bucureștenii au așteptat în stațiile de pe Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera, cea mai aglomerată linie, până la 10 minute. Asta, la orele de vârf, între 7.30 și 10.00. În restul zilei, intervalele au fost de până la 15 minute. Pe Magistrala 1 Pantelimon-Dristor 2, timpul de așteptare a fost și mai mare. Cine a urcat la Gara de Nord ca să ajungă la Piața Victoriei a fost nevoit să aștepte și 20 de minute pe peron. Așa a ținut aproape toată vara, de la începutul lunii iulie. O perioadă în care bucureștenii sunt în concedii, iar școlile și universitățile sunt închise. În lunile de vară, transportul în comun este, teoretic, mai liber.

Luna trecută, Metrorex a primit de la Guvern, prin rectificarea bugetară, 156 de milioane de lei ca să-și plătească o parte din datoriile care se ridică la 160 de milioane. Compania a avut nevoie de ajutor ca să achite facturi restante. Dar, în același timp, salariile angajaților au crescut din luna august cu 7,5%, potrivit Club Feroviar, prin renegocierea noului contract colectiv de muncă, la presiunea sindicaliștilor. A fost majorată și valoarea tichetelor de masă, de la 15 lei la 20 de lei. Banii au fost trimiși de Guvern cu un scop, dar ei ajung „la grămadă” în bugetul Metrorex, pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv cea cu salariile, scrie Libertatea.

În câteva luni, România poate ajunge la incapacitate de plată. Statul își canibalizează economia. Se vor stinge becurile?

Într-un interviu pentru spotmedia.ro, prof. Coșea a atras atenția că ne așteaptă un deceniu de crize, în principal energetică. "Nu va fi o cădere bruscă, vor fi suișuri și coborâșuri, dar cred că trendul este de revenire la economia care să țină mai mult seama de capacitatea reală de resurse pe care o are omenirea".

Statul nu e preocupat de economie pentru că își canibalizează economia pentru a avea bani la buget. Inflația a ridicat atât de mult prețurile încât partea care revine bugetului din ele este imensă, arată prof. Coșea.

Ce ne așteaptă în iarna care vine?

Iarna e doar un punct în perioada care va veni. Ne așteaptă, în opinia mea, o perioadă caracterizată prin crize, în principal energetică, pentru mai mult de un deceniu și ar trebui să ne pregătim, măcar emoțional.

Cum?

Să ieșim din starea aceasta de liniște, indusă de conducătorii noștri: avem de toate, toate merg bine!

Nu e deloc așa, lucrurile merg foarte rău în România. Deși cifrele sunt publice, ele nu sunt analizate de decidenții politici. Ni se spun niște concluzii de școli de vara de pe la Mamaia, spune Coșea, potrivit Spotmedia.

Judecători-șefi care își rotunjesc veniturile cu bani europeni, virați de CSM

Cei mai câștigați magistrați în urma unor proiecte derulate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pe bani europeni par a fi câțiva președinți de Curți de Apel din țară și președinți de secții. Ei au fost răsplătiți de Consiliu cu importante sume de bani, judecătorii șefi de instanțe fiind invitați să participe și să țină cursuri ca experți în diverse proiecte. Cu toții au promovat în actualul mandat al CSM.

Astfel, președintele Curții de Apel Alba Iulia, Liviu Gheorghe Odagiu, ales membru în viitorul CSM, a primit anul trecut de la Consiliu suma de 51.795 de lei în baza unui „contract civil”. Alți 14.670 de lei au fost încasați de Odagiu din aceeași sursă pentru „contract concurs funcții conducere”.

Salariul președintelui CA Alba Iulia a fost anul trecut de 324.000 de lei. Informați apare în ultima declarație de avere din iunie 2022, publicată pe portalul integritate.eu, nu și pe site-ul CSM.

Luminiá Criștiu Ninu, președintele Curții de Apel București, a încasat anul trecut de la CSM „onorarii proiect POCA” în valoare de 46.990 de lei și indemnizații „comisii de concurs” în valoare de 33.000 de lei, scrie PressHub.

Jaful din piețele Iașului: 500.000 de euro s-au evaporat în fiecare an. Chirica și Stărică jucau fotbal, banii dispăreau

Iașul are 800 de tarabe funcționale, dar Eco Piața încasa taxa doar de pe 350 de tarabe. La Nicolina se taxau 60 de tarabe din cele 136 ocupate, iar în Alexandru erau facturate 84 de tarabe din 175. Restul, la negru!

Restul banilor nu se știe unde au dispărut, pentru că recensământul arată că 80% din spațiile piețelor sunt închiriate zi de zi

Jaful s-a petrecut ani de zile, sub privirea impasibilă a primarului Mihai Chirica, pe care îl lămurea un calcul făcut în trei secunde

După schimbarea directorului Cristinel Stărică, încasările au crescut dintr-o dată cu 300%

Mihai Chirica n-a făcut în 7 ani o digitalizare a tarabelor închiriate, tocmai pentru ca încasarea să se facă manual și nimeni să nu-i prindă

Filiera banilor negri e un adevărat cancer: încasatorii și polițiștii locali din piețe sunt neschimbați de 15 ani. Poliția Locală trebuie desființată pentru că rolul său în piețe era tocmai de a verifica dacă se încasează toți banii din închiriatul tarabelor.

De obicei, leul se depreciază faţă de euro; acum este invers

Adrian Vasilescu, BNR: "Piaţa valutară românească este stabilă, fiind de fapt stâlpul care ţine în spate toate tendinţele şi toate mişcările pozitive din economie" • Constantin Rudniţchi, analist economic: "Aprecierea recentă a leului în raport cu euro este puţin paradoxală, dacă ţinem cont de faptul că fundamentele economiei româneşti nu justifică o asemenea evoluţie" • Adrian Codirlaşu: "Din punctul meu de vedere, această depreciere este de scurtă durată - Banca Centrală Europeană va majora dobânda, ceea ce probabil va crea volatilitate; o creştere acum în septembrie cu 50-75 de puncte de bază ar putea să ducă la aprecierea euro", spune analistul CFA, potrivit Bursa.ro

Minunata primă zi de școală

De când mă știu și mă știu de ceva vreme pe lumea asta a Bucureștiului, n-am zi mai importantă alta decât prima zi de școală. E mai tare decât ziua mea. Și mai ales o serbez fără să merg eu la școală. O vibrație mi-a rămas până astăzi iată când n-am nicio legătură cu anul școlar început. N-am copil, n-am nepot, n-am rude cunoscute cu care să-mi trăiesc sărbătoarea. De unde vine vibrația, ticăitul accelerat al inimii? Cum de unde? Din prima mea zi de școală. Însorită, bineînțeles, ca ziua de astăzi. Îmbrăcat festiv, cum se îmbracă orice copil, că te arăți lumii, deși stai în grupuri, între colegi înghesuit. Miroase a mere curate, noi, rumene. Sunt copleșit uite când scriu de această imagine: zi cu soare, mirosind a mere rumene, îmbrăcat festiv. O, da, și părinții tot un zâmbet. Așa era pe vremea mea și, repet, imaginea asta am păstrat-o vie, scrie B365.ro

Mica doză de cultură generală

Despre Pitagora numai de bine! În sensul că nu există om pe lumea asta care să nu-i fi urat ceva de bine. Nu faci și tu bine ochi, te trimit părinții la școală și peste cine dai? Peste teorema lui Pitagora. Păi cum să nu-i urezi de bine? De asta îl știe absolut oricine. Numai că noi, azi, vom vorbi despre ce se știe mai puțin despre el.

Primo, teorema aia nici măcar nu e a lui. Au descoperit-o alții înainte. Recte, babilonienii. Posibil să le fi dat și egiptenilor prin cap dar, dacă nu au lăsat nimic scris, șpaga lor. Secundo, nici măcar nu se știe dacă Pitagora ăsta a existat cu adevărat. Foarte posibil să fie o invenție antică, mai ales că nu ar fi singura. Nici despre Homer nu se știe sigur dacă ar fi existat, nici măcar despre Socrate. Peste tot există dubii.

Treaba cu Pitagora este că nu a scris niciun contemporan despre el. Și nici el n-a scris vreun rând. Tot ce știm despre tip vine de la mâna a doua, ba chiar a treia sau a patra. Iar dacă te uiți prin biografia lui, e un fel de zeu cu față umană. Evident că i-a luat valul și pe ăia care au scris despre maestru. L-au trimis să se școlească în Egipt, fix așa cum făceau toți marii învățați ai vremii. Apoi l-au trimis prin Orient, ba unii inclusiv prin India, iar unii mai zăltați chiar prin Franța de azi, scrie Mica doză de cultură generală.

Grecia va folosi veniturile din turism pentru a subvenţiona în continuare facturile la electricitate

Grecia intenţionează să utilizeze profiturile peste aşteptări generate în acest an de sectorul turismului, cea mai importantă sursă de venituri pentru Grecia, pentru a putea subvenţiona în continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Executivului de la Atena, Giannis Oikonomou, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, în acest an veniturile din sectorul turismului ar urma să depăşească performanţele record înregistrate în anul 2019, fiind prognozate să treacă de 18,2 miliarde de euro.

Aceste venituri ar urma să ajute Grecia să finanţeze o parte din subvenţiile pe care le-a oferit gospodăriilor şi firmelor începând încă din 2021, în ideea de a reduce povara creată de explozia preţurilor la energie apărută după ce Rusia a redus livrările de gaze spre Europa, scrie Financial Intelligence

Cum poți economisi energie pentru a te încadra în plafonul lunar stabilit de Guvern

O serie de recomandări au fost făcute recent atât de specialiști ai Uniunii Europene cât și de cei din cadrul ANRE. Practic, cei 45 de kWh echivalează cu energia consumată de o mașină de spălat rufe în 20 de ore de funcționare, energie care poate fi economisită dacă în locul unui program de spălare îndelungat este folosit unul scurt, la o temperatură de numai 30 de grade Celsius. Economie poate fi făcută și dacă rufele sunt spălate săptămânal, utilizând întreaga capacitate de rufe a mașinii de spălat, în locul folosirii zilnice sau o dată la două zile a acesteia.

Economii se pot face și în baie, mai ales cei care folosesc boiler sau centrale electrice pentru încălzirea apei calde. Astfel, dacă dușul zilnic este scurtat cu doar 3 minute se poate economisi până la 115 RON pentru fiecare persoană, pe an.

Alte economii pot fi făcute și dacă ventilatorul din baie funcționează maximum 20 de minute după fiecare duș, dar și dacă se instalează un cap de duș economic și un regulator de debit, ceea ce va reduce costul facturilor la energie cu aproximativ 15 RON pe lună, scrie Adevărul

Eșecul României într-un uriaș dosar de contrabandă. Oficial, TIR-ul transporta macaroane din Rusia

Un șofer de TIR sârb, în camionul căruia au fost găsite 300.000 de pachete de țigări, a fost declarat nevinovat. Fiscul nu a recuperat niciun leu din taxele ce ar fi trebuit plătite pentru țigări.Dosarul în care un sârb în camionul căruia polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Arad au găsit 300.000 de pachete de țigări, pentru care taxele vamale, accizele și TVA-ul ar fi fost 3.8 milioane de lei (aproape 800.000 de euro) a fost soluționat de Judecătoria Arad și Curtea de Apel Timișoara fără niciun vinovat.

Direcția Generală a Finanțelor Publice Timișoara, care nu a recuperat niciun leu din prejudiciul pe care l-a calculat, a încercat să obțină reviziurea sentinței de achitare, dar cererea a fost respinsă, scrie Adevărul.

Cum s-a văzut prima zi de școală în postările de pe Facebook ale primarilor din București

Prima zi de școală este, de cele mai multe ori, un prilej de care primarii din București profită pentru a arăta cetățenilor susținerea lor față de sistemul de învățământ din Capitală. Mulți dintre ei participă la festivitățile de deschidere ale școlilor de elită și au grijă să nu neglijeze rețelele sociale, unde postează poze sau videoclipuri însoțite de mesaje emționante despre importanța educației și despre investițiile din bani publici pe care le-au făcut pentru școli, elevi și profesori. Astăzi, la nici doi ani până la alegerile locale din 2024, aproape toți primarii au postat mesaje despre prima zi de școală, scrie Buletin de București

Germania și ipoteca ei grea

Spre a marca și comemora o jumătate de secol de la atentatul terorist palestinian de la Olimpiada din München, soldat cu o baie de sânge în rândul sportivilor statului evreu, s-au întâlnit în Germania doi președinți. Invitat la Berlin, președintele Israelului, Itzhak Herzog, a fost primit duminică de gazda sa, Frank-Walter Steinmeier, șeful statului german, la palatul Bellevue, spre a pleca luni, împreună, în capitala Bavariei, la ceremoniile de comemorare. Cele două părți au de oblojit răni adânci.

Sunt răni încă supurânde ale unui trecut marcat de antisemitism, de Holocaust și de greșelile cumplite comise de Germania în contextul atentatului terorist de la Olimpiada din 1972, care urma să fie un contrapunct al celei, de rușine pentru specia umană și pentru statele occidentale paricipante, organizate de Hitler în 1936.

În 1972, Republica Federală avea ambiția de a-și afișa divorțul de trecut și deschiderea spre lume, care părea să-i șadă bine unei țări prosperînd în special din exporturi. Însă care, sub Hitler, exportase masiv antisemitism în lumea arabă și islamică. Ranforsat de antisemitismul exportat apoi în sud și est de Stasi, din RDG, cot la cot cu Securitatea lui Ceaușescu, precum și cu stăpânii de la KGB ai celor două poliții politice comuniste, ura pe evrei semănată în Orient avea să se întoarcă furioasă, ca să bântuie sângeros democrația germană, scrie DW

Trei școli, trei lumi diferite. Ce așteptări au elevii de la o școală de top, una medie și una săracă

Bucuria revederii colegilor s-a simțit în prima zi de școală la fel într-un liceu de top din centrul Bucureștiului, la o școală gimnazială din Timișoara și la o școală din Cluj-Napoca frecventată de elevii romi. Problemele și așteptările elevilor și părinților sunt însă diferite.

Dacă la Colegiul „I.L.Caragiale” din Capitală elevii își doresc să învețe pentru a lua 10 la Bacalaureat, la Școala „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca obiectivul profesorilor este să îi aducă pe copii la cursuri. La Timișoara, elevii de la Școala gimnazială nr. 16 vor o școală mai curată.

Reporterii Europa Liberă au mers în prima zi de școală la trei școli din București, Timișoara și Cluj-Napoca pentru a surprinde atmosfera începutului de școală după doi ani de pandemie și școală online, scrie Europa Liberă

Iarna vrajbei noastre

Nici nu s-a stins încă pe deplin arșița uneia dintre cele mai călduroase veri din istorie, că lumea se pregătește pentru una dintre cele mai grele ierni – nu, nu din istorie, ci din ultimele trei decenii. Sau, în Vest, din ultimele cinci.

Șantajul gazului practicat de Putin dă rezultate: pe lângă banii aruncați din elicopter de guvernele democrate ca să ajute oamenii să treacă mai ușor prin pandemie, prețul energiei este principalul motor al inflației care a scumpit totul în jur.

Față de nivelul obișnuit din ultimii zece ani, gazul costă acum de 2-3 ori mai mult. Iar cum industria are nevoie de foarte mult gaz, efectele se văd peste tot și se transferă asupra populației nu doar în facturi, ci și în propagandă țintită foarte bine: vine apocalipsa, de ce să suferim atât, cât timp sancțiunile nu par a-l afecta cumva pe Putin?

Nu doar în România, să ne-nțelegem, ci peste tot în Europa răsar ciuperci otrăvitoare care propagă aceleași miasme.

Mare scandal în Italia, acolo unde un fizician premiat cu Nobel, Giorgio Parisi, a sfătuit italienii – ca om de știință – să fiarbă pastele doar 2 minute, cu capac, apoi să stingă focul și să lase căldura deja înmagazinată în apă să-și facă treaba. Durează un minut în plus, consumă cu 47% mai puțin energie, scrie PressOne

Salvamarii care mor

În 8 august, un salvamar și-a pierdut viața la Eforie Nord încercând să salveze o persoană care a ignorat steagul roșu. Semnul interzice scăldatul în mare, din cauza pericolului la care se expun și cei mai profesioniști dintre înotători în zilele cu valuri agitate. Salvamarul ar fi fost împins în apă de victima panicată și ținut acolo ca o plută umană. La scurt timp, ambii au murit.

Pe lângă ei, alte 11 persoane au mai murit înecate de la începutul verii.

Am vrut să aflăm cum ajungi salvamar, ce formări trebuie să urmezi și ce pregătire ai la final, când viața oamenilor depinde de tine. La fel, am vrut să vedem în ce condiții muncesc cei care-și riscă viața în fiecare vară, dar și ce instituții răspund de ei. Și, poate cel mai important, am vrut să vedem ce spun salvamarii despre munca lor, mai ales atunci când unul dintre ei moare încercând să salveze o altă viață, scrie Scena9

Agresiunea și lașitatea publică

Atunci când nu poți să faci față de unul singur sau în mai mulți unei agresiuni încerci să te salvezi. Și dacă nu poți să te salvezi, încerci măcar să-i salvezi pe cei dragi, pe copiii tăi.

„2021 a fost anul cu cele mai multe plecări definitive din România, după valul din primii ani de după Revoluție, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Peste 34 de mii de români au decis, anul trecut, să rupă legăturile cu țara și să își mute domiciliul în străinătate (…)

Un detaliu notabil legat de plecările-record ale anului 2021 e legat de distribuția pe vârste a românilor care s-au stabilit în străinătate. Dacă ne uităm la numărul emigrărilor definitive ca procent din populație, în 2021, grupa de vârstă cuprinsă între 15 și 19 ani, adică cea care corespunde Generației Z (născută în intervalul 1997-2010), înregistrează cel mai mare procent de emigrări definitive ca pondere din totalul populației de aceeași vârstă, scrie PressHub

h2 Cafegiul ucrainean care a cucerit Viena de la o fereastră

Se spune că dacă ar fi să definim Viena, trei sunt elementele de care se leagă numele acestui oraș: cafea, artă și Freud. Nu o să ne transformăm nici în critici de artă, nici în profesori de psihologie, așa că ne vom concentra doar asupra primului.

Cafeaua are o legătură aparte cu Viena. Este atât de bine întipărită în obiceiul de consum, încât cultura cafenelelor datează de peste trei secole, de pe la 1600, iar cafenele istorice de aici fac parte din patrimoniul UNESCO. Doar că aceste locuri, frecventate dintodeauna de artiști și de scriitori, sunt percepute mai degrabă ca spații de dezbatere sau schimb de idei, decât ca locuri bune de savurat cafeaua.

Așa că adesea, în istoricele cafenele vieneze nu prea se bea și cafea bună. O spune și Sașko Iamkovyi, acum proprietarul unei cafenele de specialitate, Fenster Cafe, care a ajuns un punct de reper în Viena, pe harta celor care iubesc cafeaua bună. A ajuns însă și o afacere de peste 700.000 de euro, doar anul trecut. Lucru pe care nu l-ai ghici prea ușor, când te uiți la mica fereastră („fenster” înseamnă fereastră, în germană) unde băutorii de cafea fac coadă să-și ia licoarea fierbinte.

Sașko are 44 de ani și a venit din Ucraina. Nu acum, din cauza recentului război pornit de Rusia, ci în urmă cu zece ani. Își amintește și acum că, după ce s-a mutat la Viena, a citit o carte despre cafeaua de specialitate și a încercat să găsească un loc în Viena care să corespundă acelei descrieri – de la originea cafelei, la modul de preparare, scrie Panorama.

Franța se întoarce pe flancul de Est, Polonia – viitoarea ”Germanie a Estului”

Franța „va ajuta România cu experții noștri, cu militarii și companiile noastre” pentru „constituirea unui punct de legătură” cu Ucraina. E declarația pe care Emmanuel Macron a făcut-o în timpul vizitei la Kiev, alături de Olaf Scholz, Mario Draghi și Klaus Iohannis.

Această platformă logistică oferă, în opinia președintelui francez, avantajul de a împiedica orice tentativă de șantaj rusesc privind accesul pe mare în Ucraina și de a modifica raporturile de forță în Marea Neagră. Dar oferă și altceva: imaginea unei Franțe care se întoarce în Est cu planuri concrete, scrie Curs de Guvernare