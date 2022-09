Articol susținut de IQOS Joi, 01 Septembrie 2022, 10:26

​​„Case muzicale”, căști neuronale, video-mapping, instalații interactive și sinestezie sunt doar câteva cuvinte cheie care descriu activările pregătite în spațiul IQOS din cadrul festivalului Jazz in the Park.

IQOS lounge @Jazz in the Park Foto: IQOS

Unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz contemporan din Europa, Jazz in the Park, deschide astăzi ediția cu care aniversează un deceniu de activitate în România. Organizatorii au anunțat o participare de excepție, care reunește 52 de trupe din 14 țări și multe activități de-a lungul primului weekend din luna septembrie. Așadar, până în 4 septembrie, pasionații de jazz se vor întâlni în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca pentru a urmări live concertele unor artiști precum Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Skalpel sau Apifera.

O nouă ediție „smoke-free” susținută de IQOS

Un parteneriat în premieră, colaborarea dintre Jazz in the Park și IQOS se întâlnește pe mai multe teritorii comune. Fiecare dintre cele două entități se bucură de o comunitate diversă, deschisă la nou, pasionată de creativitate și, evident, de muzică bună. O comunitate care respectă și apreciază diferențele. La fel ca în jazz, unde noul, improvizația și originalitatea sunt esențiale pentru a progresa, și în cele două comunități se întâlnește o deschidere spre schimbare și spre inovație.

O ediție „smoke-free” are rolul de a îmbina respectul pentru spațiul muzeal al Parcului Etnografic din Cluj-Napoca, cel mai mare muzeu în aer liber din România, cu deschiderea spre progres a brandului IQOS și a festivalului Jazz in the Park. Un viitor mai bun înseamnă alegeri mai bune, iar demersul de a organiza o ediție fără fum și scrum reprezintă pași importanți spre această direcție. În felul acesta, IQOS aduce mai aproape de publicul prezent la festival mesajul construirii unui viitor fără fum, care definește misiunea brandului și viziunea care stă la baza dezvoltării produselor IQOS.

De aceea, timp de patru zile, în spațiile comune ale festivalului, utilizatorii de produse pe bază de nicotină vor putea folosi doar dispozitive care încălzesc tutunul, care nu produc fum și scrum, iar utilizatorii de produse convenționale se vor putea bucura, de asemenea, de experiența festivalului, în spațiile dedicate, amenajate în câteva zone ale parcului.

IQOS lounge, un spațiu divers și „sinestezic”

„Armonia e compusă din diferențe. Cu IQOS.” este mesajul care stă la baza tuturor activărilor din IQOS lounge, amplasat în apropierea scenei principale a festivalului. În acest spațiu, participanții la Jazz in the Park se vor bucura de o serie de activări care vor face mai plăcute pauzele dintre concerte.

Casele care dialoghează prin muzică și video-mapping

În fiecare seară, publicul va descoperi ce se întâmplă atunci când pui la un loc două căsuțe de patrimoniu, video-mappingul și piese muzicale din genuri complet diferite. Dialogul caselor muzicale este un spectacol audio-video al contrastelor, al stilurilor diferite care, totuși, se armonizează. Prin alternarea unor genuri muzicale antagonice – rap, raggae, muzică clasică și techno – susținută vizual de video-mappingul care animă cele două case, IQOS transmite comunității un îndemn la deschidere și acceptare a diferențelor dintre oameni. Iubitor de jazz, rap sau techno, fiecare este apreciat în comunitatea IQOS.

Utilizatorii de IQOS care nu pot ajunge la festival pot vedea live spectacolul caselor muzicale în IQOS Club, joi și vineri, de la ora 20:00, sau pot urmări noutățile de la festival pe contul de Instagram @iqos_ro.

Synesthesium sau comunicarea mentală cu cel din fața ta

Un amestec de tehnologie, muzică și interacțiune umană tacită, instalația Synesthesium traduce experiența muzicală a participanților într-un dans vizual colorat și armonios. Cu ajutorul unor căști neuronale, participanții la experiență vor putea vedea forma pe care o ia întâlnirea vibrațiilor lor mentale atunci când ascultă muzică împreună. Reacția undelor cerebrale capătă formă pe ecranul instalației, iar vizualul rezultat poate deveni un suvenir tipărit sau digital, care le va aminti participanților de acest moment unic petrecut împreună.

VRTW și o cabină foto în slow motion

Cei care vor să asculte muzică și între concertele de la scena principală pot merge la pupitrul de DJ pregătit de IQOS în lounge. În fiecare seară, membrii echipei de DJ VRTW vor avea grijă ca cei care petrec timp acolo să se bucure de un playlist inspirat. Iorga, Bully, Ezirk, Dubase, Ufe, Karak, Electroclown, Puiu și Socol sunt numele care vor evolua la pupitrul IQOS.

În plus, cei care își doresc o altfel de amintire de la festival, vor descoperi un colț foto inspirat de instrumente muzicale, în care o cameră care filmează cu mii de cadre pe secundă le surprinde emoția în fiecare nuanță și o redă în slow motion.

Personalizează-ți gratuit dispozitivul IQOS

O trecere prin IQOS lounge poate scoate din anonimat orice dispozitiv și poate deveni pe loc un suvenir de la festival. Utilizatorii pot alege unul dintre cele 8 modele inspirate de Jazz in the Park, cu care își pot personaliza dispozitivul.

Totdată, de-a lungul celor patru zile, utilizatorii IQOS vor avea acces în IQOS lounge la toate serviciile funcționale și de verificare a dispozitivului. Utilizatorii de produse convenționale vor avea posibilitatea de a împrumuta un dispozitiv pe care îl pot folosi pe întreaga durată a festivalului, și pe care, la finalul evenimentului, îl pot achiziționa sau îl pot returna. În felul acesta, se vor bucura de o experiență fără fum și fără scrum în mijlocul comunității.

Accesul la festivalul Jazz in the Park este permis prin achiziționarea unui bilet, iar accesul în spațiul IQOS este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

