​​Revista Biz prezintă astăzi BrandRo 2022, clasamentul celor mai puternice 50 de branduri românești, realizat de Unlock Research.

​BrandRO 2022: Top 50 cele mai puternice branduri românești Foto: ​BrandRO

De 13 ani, Biz analizează cele mai puternice branduri românești și evoluția lor anuală. După o perioadă dificilă, importanța unui brand puternic face diferența în fața consumatorilor. Iar cele mai puternice 50 de branduri din România reușesc an de an să își întărească poziția prin consecvență, creativitate, inovație, tehnologie și strategie.

Mai multe informații despre topul Brand Ro și metodologia studiului puteți afla în linkul prezentării LIVE, dar și pe site-ul https://www.revistabiz.ro/.

Speakerii evenimentului sunt:

Mihai Gongu, Executive Creative Director SEE, Cheil Worldwide

Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing şi Comunicare, Banca Transilvania

Felix Tătaru, Antreprenor

Alina Tudose, Brand & Marketing Consultant

Dragoș Sîrbu, CEO, Flanco

Gabriel Eremia, Director de Marketing & Product Management, Arctic

Virgil Scripcariu, Sculptor

Mircea Turdean, Director General, Farmec

Victor Mihăilescu, Director, CSU Stiinta Bucuresti

Adina Vlad, Managing Partner, Unlock Market Research

Lansarea topului BrandRO 2022

Camelia Petrescu, Associate Director, Unlock Market Research

Marta Ușurelu, Business Owner, Biz

Partenerii care au susținut evenimentul BrandRo 2022, au fost:

Leading Partner: Banca Transilvania

Partners: Farmec, Borsec și Arctic

With the support of: Grand Hotel Bucharest, OVN.ro

Urmărește evenimentul LIVE accesând link-ul: https://www.facebook.com/events/602051724423709

