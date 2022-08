ESENTIAL Marți, 30 August 2022, 15:02

Smile Media

​​Ediția aniversară Jazz in the Park, festival deținător al titlului Europe’s Best Small Festival, începe joi, 1 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor patru zile de festival, gospodăriile și colinele celui mai vechi muzeu în aer liber din România se vor transforma în scene de jazz și world music.

Lineupul eclectic și vibrant îi are drept capete de afiș pe The Comet is Coming, Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Dhafer Youssef: Digital Africa, Yussef Dayes, Roberto Fonseca Trio, cărora li se alătură Amadou&Mariam, Erik Truffaz Quartet, Skalpel, Teodora Enache-Brody, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Elena Mîndru Quartet, Luiza Zan Trio, London Afrobeat Collective, Anna Hauss, Mădălina Pavăl Orchestra și mulți alții. Cele 52 de trupe vor concerta după următorul program: https://www.jazzinthepark.ro/program-2022/

Festivalul își va deschide porțile pentru public joi, 1 septembrie, ora 17:00, concertele din prima zi urmând să înceapă de la ora 18:00. Vineri, 2 septembrie, se va putea intra în festival de la ora 16:00, iar sâmbătă, 3 septembrie, și duminică, 4 septembrie, de la ora 14:00. În toate cele patru zile de festival, concertele se vor încheia la ora 23:00, publicul fiind rugat să părăsească apoi perimetrul Parcului Etnografic. Cei care vor dori să petreacă până mai târziu o vor putea face participând la jam sessions și concertele care vor avea loc pe Night Stage, scenă situată în exterior, în imediata apropiere a intrării laterale în Parc.

ACTIVITĂȚI

În afara concertelor de pe cele cinci scene din parc - Church Stage, Backyard Stage, Young Stage, Vinyl Stage și Night Stage, gospodăriile parcului vor fi animate de tot felul de activități. O parte dintre acestea sunt gândite, cum este și firesc, în jurul muzicii. Astfel, pasionații de viniluri își vor putea întregi colecțiile dacă vor da o raită prin târgul de viniluri pus la cale de Pepsi Cola, iar cei care vor dori să învețe să bată la tobe sau să cânte la diferite instrumente vor putea să participe la lecțiile de muzică oferite de Mega Image prin Music Hub. Înscrierile se fac la fața locului, iar lecțiile vor dura câte o jumătate de oră.

Muzica va fi prezentă nu doar pe scene, ci și într-una din bisericile parcului. Este vorba de Biserica lui Horea, care a fost construită în satul Cizer (Sălaj), în 1773, de o echipă de dulgheri îndrumată de cel ce avea să devină conducătorul răscoalei din 1784. Interiorul acesteia va fi transformat de către Nagarro în cameră de audiții sub numele Listening Church, unde se vor putea testa diferite sisteme audio marca Acoustic Density.

Muzica va sta și în centrul Întâlnirilor pe prispă, seria de dezbateri susținută de Accesa și care va aduna la un loc artiști, producători de sisteme audio, jurnaliști, psihologi și organizatori de evenimente. Ei vor discuta despre cum ne ajută muzica în situații de criză, despre cum poate schimba jazzul o comunitate sau cum se mai ascultă muzică azi, dacă mai există jurnalism cultural în România și încotro se îndreaptă industria evenimentelor după doi ani de pandemie.

Tot în cadrul acestui eveniment, publicul va avea ocazia să-i asculte și să le pună întrebări unora dintre artiștii prezenți pe scenele festivalului: trompetistul Avishai Cohen, Anna Hauss, nominalizată la Emmy pentru piesa compusă pentru serialul The Queen’s Gambit, și membrii trupei London Afrobeat Collective.

Pe lângă muzică, o atenție specială în festival a fost dată anul acesta gastronomiei. Astfel, pe lângă tradiționalul food court, trei dintre curțile Parcului Etnografic vor fi transformate în restaurante pop-up. În plus, cei care preferă picnicurile în aer liber vor avea la dispoziție o piață cu produse locale, de unde își vor putea cumpăra brânză, roșii și alte bunătăți pe care să le savureze pe pături, la festival.

Nu vor lipsi din festival atelierele de olărit și ceramică sub umbrela Cemacon, târgul de artizanat sau zonele dedicate copiilor. Curtea Kiddo Care va fi, de altfel, unul dintre locurile preferate ale copiilor, dat fiind că aici vor găsi jucării neconvenționale și vor avea la dispoziție materiale naturale pentru a-și putea crea propriile jocuri.

Publicul prezent la Jazz in the Park se va putea implica și în crearea unui aftermovie despre festival. Pentru asta, persoanele care doresc să filmeze vor trebui să meargă la standul People’s Aftermovie by Mega Image, unde li se va da o cameră GoPro cu care vor putea imortaliza, timp de 45 de minute, diferite momente din experiența lor în festival. La înapoierea camerei, vor primi un voucher, pentru a se bucura de un produs din festival. Filmările vor fi puse cap la cap, după festival, de echipa Jazz in the Park, care va distribui mai apoi aftermovie- ul pe canalele proprii de comunicare.

TRANSPORT

Deoarece Parcul Etnografic este situat într-o zonă cu trafic intens, participanții la festival sunt sfătuiți de organizatori să nu vină cu mașina proprie la eveniment, ci cu mijloacele de transport în comun. În acest sens, Compania de Transport Public Cluj-Napoca a suplimentat cursele pe linia 37, care are stație de oprire lângă Parcul Etnografic. Alte autobuze cu care se poate ajunge în apropierea Parcului Etnografic sunt 26, 27, 28, 30, 41 și 44.

Persoanele care vin totuși cu mașina proprie pot folosi folosi parcarea Parcului Industrial Tetarom, din vecinătatea Parcului Etnografic, care este gratuită, în limita locurilor disponibile. Pe durata festivalului, este permisă folosirea oricăror locuri de parcare, cu excepția celor expres marcate ca fiind rezervate. Organizatorii mai atrag atenția că aleea Parcului Etnografic va fi închisă traficului în perioada 1-4 septembrie, parcarea pe acea alee fiind interzisă.

REGULI DE BUNĂ CONVIEȚUIRE

Ținând cont de faptul că Parcul Etnografic adăpostește monumente de patrimoniu din lemn, care poate lua foc foarte ușor, fumatul țigărilor convenționale este permis doar în două zone special amenajate și indicate pe harta festivalului. În afara acestor zone, participanții la festival pot utiliza doar dispozitive de vapare a tutunului.

De asemenea, în cadrul festivalului este permis accesul cu animale de companie, cu condiția ca acestea să fie ținute în lesă și să se păstreze curățenia spațiului în urma lor.

BILETE

Accesul la festival se face pe baza biletelor și abonamentelor puse în vânzare online pe iabilet.ro, pe iabilet.ro/retea și pe www.jazzinthepark.ro. Biletele se vor putea cumpăra în perioada festivalului și de la intrarea în Parcul Etnografic, până la ora 22:00, iar după ora 22:00 doar din fața Night Stage. Biletele de o zi și abonamentele acoperă participarea și la concertele de pe Night Stage. Cei care doresc să participe doar la concertele de la această scenă o pot face pe baza unui bilet de o zi.

Copiii sub 14 ani pot intra gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de minimum un adult posesor al unui abonament sau al unui bilet valabil pentru ziua respectivă. Informații despre prețul biletelor se găsesc aici.

DESPRE JAZZ IN THE PARK

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan fondat în 2013 și care a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei ’’Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Cluj și Consiliului Local Cluj.

Parteneri principali: Birra Moretti, Raiffesen Bank, Mega Image, Cemacon Parteneri: Medlife, Pepsi, IQOS, Crush Wine Shop, Farmec, Mindera, Nagarro, Accesa, Jim Beam, Brico Dépôt, Daisler Print House, Hochland, Iulius Mall, The Home, Verdino, Kanto, Acoustic Density, Meze Audio, Narcoffee, Mobila Dalin.

Parteneri instituționali: Administrația Fondului Cultural Național, Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Partener de mobilitate: Autoworld

Susținut de: Rock FM

Parteneri media: TVR Cluj, EBS Radio, Radio România Cultural, Radio România Cluj, Cultura la dubă, Hotnews, IQads, Modernism, SMARK, Arhitext, Designist.ro, Igloo, InOras.ro, Zeppelin, Ziarul Metropolis, Inspire Now, Media Hub.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

