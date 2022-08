ESENTIAL Sâmbătă, 27 August 2022, 20:58

HotNews.ro

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au deschis o anchetă în urma accidentului aviatic de sâmbătă după-amiază din judeţul Giurgiu, în urma căruia şi-au pierdut viaţa două persoane, informează News.ro.

Avion de mici dimensiuni prăbuşit în Giurgiu Foto: ISU Giurgiu

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis sâmbătă seară, printr-un comunicat de presă, că procurorii au început urmărirea penală în legătură cu incidentul aviatic din Giurgiu.

„Astfel, un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin. În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Articolul 112 din Noul Cod Aerian al României prevede că „Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, în articolul 114, alineatele 1, 2 din acelaşi act normativ se precizează că „efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă; efectuarea serviciului de către personalul aeronautic care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Totodată, la articolul 115 alineatul 1 este prevăzut că „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”.