De cele mai multe ori, atunci când ne gândim la oameni generoși tindem să ne imaginăm oameni cu o situație financiară foarte bună, care donează sume extraordinare către cauze sociale sau organizații non-guvernamentale. Această preconcepție face parte din imaginarul colectiv și s-a perpetuat de-a lungul timpului prin intermediul filmelor și al știrilor. Adevărul este că oamenii generoși pot fi găsiți în orice colț al lumii și pot aparține oricărei categorii sociale. Cei care își doresc să ajute, să întindă o mână de ajutor, pot oferi nu doar bani, ci și timpul, talentul sau chiar comunitatea pe care au strâns-o în jurul lor de-a lungul timpului pentru a face cunoscută o cauză anume.

425.000 lei strânși de 2 oameni pasionați de mișcare, dragoste pentru viață și fapte bune Foto: Galantom

Toți avem ceva de oferit și generozitatea arată diferit pentru fiecare, însă un lucru este cert: apreciem oamenii care sunt atenți la nevoile celorlalți și care reușesc să aibă un impact pozitiv în viețile celor care se află în suferință.

Platforma Galantom reunește o comunitate numeroasă formată din voluntari, donatori și organizații non-guvernamentale. În 8 ani de la înființare, platforma a strâns, cu ajutorul oamenilor de bine, peste 170.000 de donații în valoare de peste 22 milioane de lei care au ajuns la cauze sociale.

Pentru a își arăta recunoștința, Galantom a lansat anul acesta a 2-a ediție a proiectului Portret de Galantom. Proiectul își propune să spună poveștile oamenilor care se implică cu toată inima și strâng fonduri pentru cauzele în care cred. Fiecare poveste este însoțită de un portret făcut de fotograful Cristian Șuțu.

Joia aceasta citește poveștile lui Andrei Roșu și a Ralucăi Popescu, doi dintre galantomii care investesc timp, resurse și pasiune în susținerea unor cauze sociale pe care ei le simt aproape.

Știai că Andrei Roșu este primul român care a terminat un ultratriatlon și că a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe cele 7 continente? Tot el este cel care a deschis prima pagină de strângere de fonduri pe platforma Galantom, fiind deschizătorul de drumuri pentru toate faptele bune făcute pe platformă de-a lungul timpului. A reușit până acum să strângă 397,938 de lei prin platforma Galantom pentru Viitor Plus, Fundația HOSPICE Casa Speranței, Școala de Valori și Totul Este Posibil.

„Binele mă face să mă simt bine. Am "împrumutat" ceva de la toți oamenii generoși pe care i-am întâlnit. Dar, în final, tind să aspir la un "Andrei" de 100 de ani, care privește în urmă și își analizează viața prin prisma lucrurilor extraordinare pe care le-a făcut pentru ceilalți. Îmi doresc să fiu o persoană mai bună, în fiecare zi. Iar a fi mai bun înseamnă și să fiu generos, să întâlnesc oameni asemenea mie și, nu în ultimul rând, să fiu un model de implicare și simț civic pentru copiii mei.

Îmi place să învăț, să încep lucruri de la zero și știu că fiecare proiect are provocări și momente dificile, o rutină de depășit și situații care mă forțează să ies din zona de confort. Mă motivează întotdeauna faptul că rezultatul final va avea un impact puternic - și acest gând mă face să privesc orice obstacol sau "disconfort" ca fiind ușor ridicol... Cea mai mare bucurie este să văd o pădure în care am plantat arbori în urmă cu mulți ani, proiecte sociale care s-au dezvoltat frumos și copii care au avut acces la o educație care le-a schimbat în bine viața.”

Descoperă-i povestea integrală aici și, dacă te simți inspirat de Andrei, poți să faci și tu fapte bune prin Galantom. Cel mai la îndemână instrument pe care îl poți folosi este Dăruiește Ziua Ta.

După ce “a dansat” o vreme cu cancerul, Raluca Popescu s-a desprins din brațele lui și a decis să devină pelerin pe Camino de Santiago, acolo unde a parcurs 800 de km pentru Asociația Dăruiește Aripi. Este un om optimist și altruist și reușește să îi inspire pe cei din jurul ei. A reușit să strângă de-a lungul timpului 27,325 de lei prin platforma Galantom pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței, Asociația Magic și Dăruiește Aripi.

„Am mulți oameni buni în preajmă și aș vrea să cred că fiecare dintre ei a sădit în mine câte o fărâmă de conștientizare.

În general, am strâns fonduri pentru copiii cu afecțiuni oncologice. Eu însămi supraviețuitoare (cât de oribil îmi pare termenul ăsta...) a acestei maladii, m-am intersectat, încă de la început, pe holurile spitalelor, cu părinți ai acestor copii. Și, de fiecare dată, în cap îmi răsuna: tu ești norocoasă, ai trăit 35 de ani, ai simțit ceva din viața asta! Pe când ei... Oameni înfrânți, morți vii, cu o povară pe care n-ar trebui să o ducă vreodată cineva. Așa i-am perceput eu pe acești bieți părinți.

Și, deși sunt conștientă că banii nu pot rezolva totul, m-am hotărât să fac tot ce îmi stă în putință să le iau de pe umeri, unora dintre ei, povara lipsurilor. Evident, nu într- atât încât să le cumpăr sănătate, căci e imposibil, dar, dacă am reușit acoperirea drumurilor până la spital, pentru efectuarea tratamentului sau costul analizelor, consider că scopul meu a fost atins.”

Descoperă-i povestea integrală aici și te invităm să o susții cu o donație luna aceasta aici.

În ultimii ani, românii au demonstrat că sunt generoși, oricât de grele ar fi perioadele prin care trec. Avem în continuare nevoie de oameni generoși și implicați și, dacă ai ajuns până aici, suntem siguri că ești de-al nostru. Intră pe galantom.ro, fă fapte bune și fii o sursă de inspirație pentru ceilalți!

