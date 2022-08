Articol susținut de Asociația Culturală EASTWARDS PROSPECTUS Joi, 18 August 2022, 09:25

Smile Media

​O serie de animații ale Ralucăi Popa, după vechi desene realizate de tatăl ei, vor putea fi văzute sâmbăta aceasta la Gaep. Galeria de artă va fi deschisă pe 20 august, între orele 15:00 și 19:00, pentru o sesiune specială de proiecții, în prezența artistei.

Fig. 5 (2019), Raluca Popa Foto: Eastwards Prospectus

Animațiile Four human figures (2012) și Fig. 5 (2019) au un punct de plecare inedit: studii în creion asupra siluetei umane, realizate de tatăl Ralucăi Popa la mijlocul anilor ’60. După ce le-a descoperit într-un vechi caiet de schițe, artista și-a dorit să lucreze cu sau în legătură cu ele.

Ideea ei a fost de a desena siluetele originale din toate unghiurile, în completarea schițelor tatălui, și de a crea apoi prin tehnica animației o mișcare circulară, ca și când o cameră de filmat invizibilă s-ar roti în jurul personajelor și ar dezvălui părțile care altminteri ar rămâne ascunse. Raluca Popa transformă astfel desenul static în mișcare. Iar publicul care urmărește animațiile este provocat să identifice schițele originale, ale tatălui, în fluxul mișcării – doar pentru un moment ele sunt vizibile printre celelalte desene, ale Ralucăi.

Intrarea la proiecții este liberă. Evenimentul de la Gaep (str. Plantelor 50, București) va încheia Time Lines, un proiect hibrid, online și offline, despre artiștii Ignacio Uriarte, Raluca Popa și Răzvan Anton.

Desene născute din experiența de angajat într-o corporație

Time Lines: Ignacio Uriarte – prima expoziție online din proiect, disponibilă pe gaepgallery.com/viewing-rooms – cuprinde desene realizate cu materiale obișnuite de birou (pixuri, foi de dimensiuni standard, markere, ștampile, rigle), prin acțiuni aparent banale (trasare de linii drepte, scribbling, ștampilare). Practica artistică a lui Uriarte este strâns legată de backgroundul lui profesional: a studiat administrarea afacerilor și a lucrat în companii, înainte de a demisiona din ultimul job corporate pentru a face doar artă. În lucrările lui, rezultate din gesturi repetitive care presupun efort și timp, rutina asociată în mod curent cu biroul supraviețuiește, iar privitorul o poate recrea mental.

Lucrări de control transformate într-o lucrare de artă

Raluca Popa lucrează adesea cu material preexistent, fie că este vorba despre desene ale tatălui ei, pentru animațiile ce vor fi proiectate la Gaep, sau despre propriile ei lucrări de control din gimnaziu și liceu. Pe cele din urmă le-a reprodus manual la scara 1:2 cu ajutorul unui pantograf și le-a organizat în 13 cărți mici ce formează împreună o lucrare de artă: Works (Scale 1:2), prezentată în premieră în expoziția online Time Lines: Raluca Popa.

Locuri și portrete din colecția de imagini a familiei

O altă lucrare bazată pe colecția familiei poate fi descoperită în expoziția online Time Lines: Răzvan Anton. Archival Study (Places and Portraits) este un video pe două canale care prezintă în buclă filmări pe 8mm făcute în cea mai mare parte de tatăl lui Răzvan Anton în anii ’70 și ’80, digitizate și montate acum de artist. El a tratat acest material privat într-un mod similar cu arhivele publice cu care a lucrat anterior. Acționând ca un arhivist care etichetează și clasifică, a organizat secvențe din filmările tatălui în două categorii: locuri și portrete. Publicul este invitat să urmărească simultan cele două canale ale instalației video și să observe cum juxtapunerea peisajelor, grădinilor, caselor și figurilor umane sugerează amalgamul vieții, așa cum îl știm.

Credite pentru imagini

1. Raluca Popa, Fig. 5, 2019, animation, 4 sec in loop, pencil on tracing paper, two series of 48 drawings, A4 each

2. Răzvan Anton, Archival Study (Places and Portraits), 2022, two-channel video, duration: 12'03" and 5'46", respectively

Articol susținut de Asociația Culturală EASTWARDS PROSPECTUS