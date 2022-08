Articol susținut de Asociația One Kind Joi, 11 August 2022, 09:10

​​Se spune că generozitatea este o trăsătură de caracter pe care o dobândim de-a lungul vieții, că este un cumul de alegeri conștiente. Izvorăște din valorile și principiile pe care le culegem din familie, societate și din toate experiențele pe care le acumulăm. Totuși, există oameni care par că s-au născut cu generozitatea în sânge și care ne inspiră prin naturalețea de care dau dovadă atunci când aleg să pună nevoile altora pe primul loc.

Doi oameni de bine au reușit să strângă peste 75.000 de lei prin platforma Galantom Foto: Galantom

Oamenii de bine, cu o generozitate ieșită din comun, reprezintă esența proiectului Galantom. Din dorința de a inspira cât mai mulți oameni să se implice prin generozitate, Galantom lansează a 2-a serie din proiectul Portret de Galantom. Proiectul își propune să spună poveștile oamenilor care reușesc să strângă fonduri considerabile pentru cauzele în care cred, implicându-se cu toată inima. Fiecare poveste este însoțită de un portret făcut de fotograful Cristian Șuțu.

Joia aceasta citește poveștile lui Eli Neicuț și Daniel Mereuță, doi dintre galantomii de excepție, care se implică activ în susținerea unor cauze sociale pe care ei le simt aproape.

Eli Neicuț sau, pentru prietenii ei virtuali, Eli Vorbește, este content creator, public speaker, influencer de fapte bune și trainer. Este un om cald, deschis, care își dedică o bună parte din timp voluntariatului. Extrage din orice experiență doar lucrurile pozitive și îi îndeamnă pe cei din jur să facă la fel. A reușit să strângă de-a lungul timpului 30,530 de lei prin platforma Galantom pentru Fabrica de Fapte Bune și Help The People.

“Cred că am ajuns să fiu cine sunt astăzi pentru că mi-am antrenat mereu acest mușchi al optimismului. Oricât de groaznică ar fi situația eu mă întreb: "Ok, ce pot să învăț din asta?". De cele mai multe ori ajung la cuvântul “recunoștință”. Mereu mă gândesc că nu toată lumea este norocoasă să aibă tot ce am eu, că nu aș fi putut reuși niciodată dacă aș fi fost singură și atunci încerc și eu să fiu sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Asta înseamnă pentru mine să fii generos. Când eu am câteva momente în care nu sunt bine, și asta este foarte normal, atunci învăț cum să primesc generozitatea de la ceilalți.

Pentru mine nu există posibilitatea de a renunța la proiectele de strângere de fonduri. Da, e posibil uneori să apară neprevăzute pe parcurs, pe care nu le pot controla și să dureze mai mult decât ne-am imaginat inițial, însă de renunțat nu se pune niciodată problema. Acest cuvânt nu există în vocabularul meu.”

Descoperă-i povestea integrală aici: https://blog.galantom.ro/portret-de-galantom-eli- neicut/

Daniel Mereuță spune despre el că este un altruist eficace. În acest sens a organizat un ultramaraton caritabil, care s-a transformat rapid într-un proiect de lungă durată, fiind organizate mai multe ediții timp de 7 ani. Când vine vorba despre generozitate, Daniel crede că puterea exemplului este importantă. A reușit să strângă de-a lungul timpului 44,929 de lei prin platforma Galantom pentru numeroase cauze.

“Mă motivează pragmatismul și sentimentul de a putea ajuta și contribui. Ce folos să ne străduim mereu să avem vieți cât mai frumoase dacă în jurul nostru sunt lipsuri și suferințe? Trebuie să încercăm să ajutăm cât putem pentru a face lumea un pic mai bună decât am găsit-o și nu doar pentru cei dragi.

Am organizat timp de 7 ani un ultramaraton 100% în scop caritabil care a adus și rezultate, dar mai ales a adus laolaltă mulți oameni frumoși și generoși. Au fost multe provocări logistice, amenzi de la Poliție, dar când văd că după 7 ani am reușit să terminăm o casă pentru copii cu ajutorul fondurilor strânse de-a lungul timpului, toate greutățile dispar.

Rezonez cu multe cauze, sunt atâtea care au nevoie de ajutor. Însă încerc să mă implic acolo unde pot contribui cât mai mult, încerc sa fiu un altruist eficace. Generozitatea este igiena sufletului.”

Descoperă-i povestea integrală aici: https://blog.galantom.ro/portret-de-galantom- daniel-mereuta/

Ultimii ani ne-au demonstrat, mai mult decât oricând, câtă nevoie avem unii de alții și cât de mult înseamnă să poți conta pe ajutorul cuiva în vremuri tulburi. Avem nevoie de oameni generoși și implicați și, dacă ai ajuns până aici, suntem siguri că și tu ai veleități de galantom. Intră pe galantom.ro, fă fapte bune și fii o sursă reală de inspirație pentru ceilalți!

