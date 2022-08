ESENTIAL Marți, 09 August 2022, 15:59

Alexa Sandu • HotNews.ro

Duminica trecută, 7 august, în jurul orei 11,30 o sunăm pe doamna Mia, proprietăreasa care ne-a închiriat apartamentul în care locuim, în sectorul 6 din București. Era zi de plată a chiriei și voiam să trecem pe la ea să-i dăm banii. Panicată, bătrâna de 91 de ani ne întreabă dacă nu suntem la Spitalul Floreasca. De la ea „aflu” că, de fapt, vorbise cu mine înainte și că i-am spus că am nevoie de 60.000 de lei (vreo 12.000 de euro). Tot de la ea „aflu”, la telefon, că sunt rănită rău la picior și că prietenul meu are coloana ruptă. M-am uitat nedumerită la prietenul meu, care tocmai pregătise cafeaua, în bucătria apartamentului pe care ni l-a închiriat doamna Mia și ne-am gândit să chemăm poliția, în speranța că se mai putea face ceva...

lei-romanesti-2022 Foto: © Todorean Gabriel | Dreamstime.com

I-am spus că nu înțelegem ce ne spune, că suntem bine-mersi amândoi, acasă, și că vrem să îi plătim chiria.

*Doamna Mia are probleme cardiace și părea că nu se simte bine. Am auzit-o respirând tot mai greu și a închis brusc telefonul. Speriați, ne-am schimbat hainele rapid și am pornit către ea. Locuiește în blocul de lângă noi. Ne-a întâmpinat vizibil speriată și ne-a repetat de câteva ori că i-au „furat toții banii”. Așa a început experiența noastră cu „metoda accidentul”, despre care am tot auzit în comunicatele poliției, dar nu am înțeles niciodată cum ajung oamenii să le dea unor necunoscuți mii, zeci de mii de euro.

Ne-a explicat că un bărbat a sunat-o pe telefonul fix în jurul orei 10,00 și s-a prezentat ca fiind medic la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. I-a spus că „nepoții” săi au suferit un accident rutier și au nevoie de 60.000 de lei pentru a fi operați.

Cum spuneam, doamna Mia are 91 de ani, nu a fost căsătorită, nu are copii și are doar o nepoată care locuiește în afara Bucureștiului.

Le-a spus că nu are nepoți, apoi i-a întrebat dacă este vorba despre mine și prietenul meu. Practic, doi străini pentru doamna Mia. Aici intră în scenă o a doua persoană, o femeie, care a pretins că da, este vorba despre mine, și-a asumat, să zicem, identitatea mea, și a precizat că sunt rănită la picior și că prietenul meu are „o fractură la coloană”, dar este internat în alt salon.

După o discuție de o oră cu cei doi indivizi, doamna Mia se hotărăște să le dea banii. Le-a spus că nu are 60.000 lei, ci doar 40.000 lei. Ulterior aveam să aflăm că a fost vorba despre 45.200 lei.

Erau banii de chirie strânși de la noi și de la cei care au locuit înaintea noastră în apartamentul închiriat. Niciunul dintre apropiații săi nu știa că deține o sumă atât de mare.

Pretinsul medic i-a spus că va trimite un asistent medical acasă la doamna Mia să ridice banii și i-a cerut să lase receptorul de la telefonul fix pe masă, să nu închidă apelul. Probabil pentru a nu putea suna pe altcineva între timp sau pentru a auzi dacă sună pe cineva de pe telefonul mobil.

La ora 11,15, duminică, cu doar 15 minute înainte să o sunăm și noi pe doamna M., „asistentul medical” apucase deja să ia banii de la ea.

Doamna M. nu primește aproape niciodată străini la ea în apartament. E o femeie care locuiește singură și de obicei este atentă la oamenii care o vizitează.

Apelul la 112 și metoda „accidentul”

După ce am ascultat tot ce ne-a spus, am sunat la 112 (în jurul orei 12,00). Am spus tot ce s-a întâmplat, dându-ne seama că este vorba despre metoda „accidentul”. Nu a durat mult, patru agenți de poliție au venit la domiciliul doamnei M, au urmat procedurile clasice și tot duminică, în jurul orei 21,00, au anunțat-o că l-au prins pe unul dintre suspecți. Un bărbat în vârsta de 20 de ani, „asistentul medical” care a „ridicat” banii.

L-au surprins în imaginile de pe camerele de supraveghere ale blocului în care locuiește doamna M. Nu avea fața acoperită, drept urmare a putut fi ușor identificat. În plus, a fost însoțit de un alt bărbat – despre care încă nu știm nimic – care îl aștepta în fața blocului, conform imaginilor.

Astăzi, 9 august, la două zile după cele întâmplate, am aflat că cei implicați au fost prinși.

El este „asistentul medical” care a primit 9.000 EUR de la victimă, să mă „ajute” pe mine:

Apoi, informația a fost confirmată și printr-un comunicat transmis de Poliția Capitalei că persoanele implicate, un bărbat de 20 de ani și o femeie de 24 de ani, au fost reținute pe 7 august pentru „săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti”.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, bărbatul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, iar femeia a fost plasată sub control judiciar.

„În urma cercetărilor și activităților investigativ-operative, polițiștii au depistat, în doar câteva ore, în zona comiterii faptei, două persoane, un bărbat, de 20 de ani și o femeie, în vârstă de 24 de ani, având asupra lor suma de 50.400 de lei, a cărei proveniență nu a putut fi justificată”, a transmis Poliția Capitalei.

Prejudiciul, în valoare de 45.200 de lei, a fost recuperat, în integralitate.

Infractorii din închisoare ar fi cei care orchestrează astfel de escrocherii

Conform surselor apropiate anchetei, astfel de escrocherii se întâmplă destul de des. Deși cazul doamnei M a fost unul fericit, pentru că a putut să-și recupereze banii, alții rămân păgubiți, prin aceeași metodă, care se repeat de la an la an.

De obicei, ar fi vorba despre persoane care deja se află în închisoare, care formează numere de telefon la întâmplare și care îi conving pe cei mai vulnerabili că rudele sau prietenii lor au suferit accidente și au nevoie de bani.

După ce le reușește acest lucru, sună așa-zisele „săgeți”, adică persoanele cu care se află în contact, care nu sunt în închisoare și pe care le trimit la adresele respective să ridice banii.

Sau, în anumite cazuri, pot trimite pur și simplu un livrator care ridică banii și apoi îi duce la diverse adrese.

Notă: Numele persoanei păgubite și cel al autoarei au fost schimbate pentru protejarea identității.

Sursă foto:Dreamstime.com