Vineri, 05 August 2022

​Cine controlează televiziunile. Petele din CV-urile membrilor CNA ● Adrian Năstase are o pensie de 5.000 lei/lună, dar este nemulțumit: „Este foarte puțin" ● Metoda „intrării în legalitate" sau cum permite statul român construcția ilegală a unui bloc ● Cum arată accesul la avort în Europa și ce se întâmplă în România ● Legislația fiscală dă bomboane copiilor obraznici ● FMI cere guvernelor să lase consumatorii să suporte prețurile mari la energie. Ca să consume mai puțin ● Maraton mafiot - Mâna albă irlandeză ● Viaţa în perioada comunistă: 10 adevăruri pe care poate le-am uitat ● Pensionarii care ne fac viața mai frumoasă, oriunde am călători în București ● Românii împrumutaţi în lei - îngenuncheaţi sub povara creditelor ● Turismul din Europa, remodelat de valurile de căldură

​Cine controlează televiziunile. Petele din CV-urile membrilor CNA. Derapajele televiziunilor din România rămân de prea multe ori nesancționate de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), o instituție cu rol de reglementare, dar care mai degrabă a rămas, la rândul său, un simplu spectator, scrie PressHub.

Adrian Năstase are o pensie de 5.000 lei/lună, dar este nemulțumit: „Este foarte puțin”. Fostul premier Adrian Năstase a declarat că încasează lunar o pensie „în jur de 5.000 de lei”. „Cred că este foarte puțin”, a adăugat acesta. Întrebat cât consideră el că ar merita, Năstase a răspuns: „Am primit ce trebuia. Nu am primit aproape 2 ani de închisoare?”, scrie Newsweek.

Metoda „intrării în legalitate” sau cum permite statul român construcția ilegală a unui bloc. Capitala și marile orașe ale României sunt sufocate de construcții ilegale. Mizele sunt profiturile uriașe, în numele cărora unii dezvoltatori au născocit metode la limita legii sau a simțului civic. Cea mai întâlnită este „intrarea în legalitate”, un paradox juridic care permite unui dezvoltator să încalce autorizația de construire chiar și în mod voit. Cercul se închide în birourile din primării sau de la Cadastru unde, de multe ori, din neglijență sau complicitate, funcționarii închid ochii, scrie Europa Liberă.

Cum arată accesul la avort în Europa și ce se întâmplă în România. La mai bine de o lună de la răsturnarea deciziei Roe v. Wade de către Curtea Supremă a Statelor Unite, repercusiunile asupra drepturilor femeilor la avort din America sunt deja cât se poate de evidente și se resimt în 30 din cele 50 de state. În 20 de state, accesul la avort a fost deja aproape interzis, în două state, decizia e iminentă, iar în alte opt, deși accesul e momentan prevăzut prin lege, e posibil ca el să fie contestat în instanță și să dispară, scrie Panorama.

Legislația fiscală dă bomboane copiilor obraznici. Decizia Guvernului de supraimpozitare a muncii part-time – practic, pentru un contract de muncă de acest fel vor trebui plătite taxele la nivelul salariului minim – a stârnit adevărate nemulțumiri și discuții aprinse atât în tabăra angajatorilor, cât și în cea a angajaților. Un antreprenor, un consultant fiscal, un expert în HR, dar și secretarul general al Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) au argumentat de ce decizia guvernului face un mare deserviciu atât business-urilor, cât și pieței forței de muncă din România, scrie Gândul.

FMI cere guvernelor să lase consumatorii să suporte prețurile mari la energie. Ca să consume mai puțin. FMI a avertizat guvernele europene să nu intervină în criza energetică prin acordarea unui sprijin financiar pe scară largă, afirmând că, în schimb, consumatorii ar trebui să suporte partea cea mai mare a prețurilor mai mari pentru a încuraja economisirea energiei, scrie CNBC, citat de Spotmedia.

Maraton mafiot - Mâna albă irlandeză. După cum spuneam în episodul de ieri, cel legat de sosirea Mafiei italiene în SUA, sicilienii aveau să descopere că toate marile orașe americane erau controlate deja de bande irlandeze sau de grupări mai puțin influente, formate de alte naționalități. Dacă vreți o comparație plastică, era cam și cum ai fi dat drumul unor piranha într-un acvariu cu pești răpitori de Dunăre. Piranha fiind sicilienii. Noi însă vom vorbi azi doar despre irlandezi, scrie Mica doză de cultură generală.

Viaţa în perioada comunistă: 10 adevăruri pe care poate le-am uitat. Erau zeci de mii de informatori în toată ţara, la cea mai mică suspiciune scrisorile erau citite, telefoanele erau ascultate, erau chiar montate microfoane în locuinţe şi oricine din preajmă putea..., scrie Life.ro

Pensionarii care ne fac viața mai frumoasă, oriunde am călători în București. Ne plângem că pensionarii sunt peste tot, la orice oră, în mijloacele de transport în comun. Că aglomerează tramvaiele și autobuzele aiurea, în timp ce noi, „ceilalți”, chiar ne grăbim undeva. Uităm, însă, că tocmai călătorii de vârsta a treia sunt capabili de chestii ultrasimpatice, care ne-nsuflețesc nesfârșitele drumuri, scrie B365.ro

Poliția fiscală italiană a confiscat proprietatea arhitectului care a proiectat „Palatul lui Putin”. Presa italiană și Reuters spun că activele aparțin lui Lanfranco. Cirillo, nimeni altul decât arhitectul care a proiectat „Palatul lui Putin”. Activele confiscate includ: un elicopter, proprietăți de lux, numerar, bijuterii și opere de artă importante, potrivit poliției fiscale, scrie Europa Liberă.

Românii împrumutaţi în lei - îngenuncheaţi sub povara creditelor. ROBOR la 3 luni a trecut de 8% • Aurelian Dochia: "La inflaţia actuală de 15%, un ROBOR de 8% este încă în avantajul debitorului" • Iancu Guda: "Creditele mari luate de la bănci şi dobânzile foarte mari vor însemna default-uri şi creşterea ratei neperformantelor" • Irina Chiţu: "Prima soluţie este trecerea către un credit cu dobândă fixă" • Ion Radu Zilişteanu: "Companiile sunt afectate nu doar de creşterea ROBOR şi de conjunctura economică nefavorabilă, ci şi de recentele modificări ale Codului fiscal", scrie Bursa.

Turismul din Europa, remodelat de valurile de căldură. Schimbările din calendarul vacanțelor și noile destinații preferate. Valurile de caniculă au modificat într-atât de mult comportamentul turiștilor în Europa, încât experții în domeniu vorbesc despre un nou tipar. Perioadele alese pentru vacanțe diferă față de anii trecuți, iar marile metropole europene, unde s-au înregistrat în ultima lună temperaturi de 40 de grade sau peste, dispar din topul destinațiilor favorite, pentru a face loc unor zone mai puțin lovite de căldură, scrie Libertatea.