​Festivalul Internațional Dichis’n’Blues a ajuns la cea de-a șasea ediție, desfășurându-se între 1 și 3 septembrie la Tulcea. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Curtis Salgado, Mike Zito, Albert Castiglia, precum și trei trupe românești, Teodora Enache – Brody, Berti Barbera & Nicu Patoi și trio-ul lui Florin Giuglea. Pe parcusrul celor 3 zile de festival, participanții vor avea ocazia să asiste la numeroase momente artistice, precum și să ia parte la dezbateri, bucate alese și băuturi fine, toate acestea creând spațiul inedit pentru a te deconecta și a păși în cadrul unui festival de poveste, desfășurat atât pe timpul zilei, cât și după lăsarea serii.

Festivalul Internațional Dichis’n’Blues Foto: Dichis’n’Blues

“3 seri de blues, jazz, soul și blues-rock. 3 nopți de wați prietenoși. 3 zile de lecturi, întâlniri cu scriitori, istorici, dezbateri, gastronomie dobrogeană la rang de artă, vinuri alese și tihnă. Dichis’n’Blues nu e doar festival de muzică. E un hub de bine, e totul bun – de la muzici, la poveștile conexe, la ceea ce facem în timpul zilei așteptând cântările de seară, până la bucate și licori. Se râde mult, se gustă tot și se aplaudă frenetic.”, spune Raluca Manole, … (funcția/rolul) despre cea de-a 6-a ediție a festivalului.

Artiștii care vor urca pe scenă reprezintă nume mari ale blues-ului, Curtis Salgado câștigând de 10 ori premiile Grammy de blues, Mike Zito fiind printre cei mai prețuiți artiști din lumea blues-ului contemporan, iar Albert Catiglia fiind nominalizat anul acesta în cadrul Blues Music Awards drept Cel mai bun artist Blues Rock al anului 2022.

Cele trei trupe românești, Teodora Enache – Brody, Berti Barbera & Nicu Patoi și trio-ul lui Florin Giuglea și-au clădit un nume foarte puternic în blues, prin dedicarea și pasiunea cu care își practică arta, acest festival fiind un prilej nemaipomenit de aduce în același loc, atât nume internaționale, cât și nume românești din arta blues-ului.

Delta Dunării va oferi o desfășurare de trupe americane de excepție și o consistentă contribuție românească, pentru ca două lumi să devină una în cadrul festivalului Dichis’n’Blues de la Tulcea.

În ultimii 5 ani, Dichis’n’Blues a adus pentru prima dată în România nume precum Billy Branch, Kenny Neal, Laurence Jones sau Nine Below Zero și a desfășurat numeroase proiecte remarcabile precum Bursă de Studio, program prin care un elev primește o bursă de studiu timp de 4 ani pentru a urma Liceul De Artă, Ziar de Festival, tipărit în 5000 de exemplare, precum și Crozaieră de Blues, organizată anual.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul www.danubedeltablues.ro.