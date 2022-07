Articol susținut de Asociația One Kind Joi, 28 Iulie 2022, 09:50

​​Ce se întâmplă când mulți oameni generoși se strâng într-un singur loc pentru a face mult bine? Peste 170.000 de donații în valoare de peste 22 milioane de lei care au ajuns la cauze sociale. De mai bine de 8 ani platforma Galantom reprezintă un instrument care facilitează donațiile individuale și fundraisingul peer-to-peer. Printre altele, oamenii își pot dărui ziua de naștere sau își pot înscrie participarea la evenimente sportive pentru a strânge fonduri direct pe platformă.

Anul acesta lansăm a 2-a serie din proiectul Portret de Galantom, proiect care își propune să spună poveștile oamenilor care reușesc să se implice cu toată inima și au astfel impact pentru cauzele pe care le susțin, în speranța că vor reuși să inspire cât mai mulți oameni să ni se alăture.

Joia aceasta vi-i prezentăm pe Raluca Kișescu și Denis Blidariu, doi galantomi activi și pasionați, care își dedică o bună parte din timpul lor liber unor cauze sociale pe care ei le simt aproape. Vă invităm să le descoperiți poveștile.

Raluca Kișescu este specialistă în marketing și comunicare, scriitoare și strânge fonduri prin participarea la evenimente sportive. Este o persoană activă, creativă, autentică, cu spirit liber. Raluca a devenit din fata cu scutire la orele de sport cea care participă la maratoane și aleargă 42 de km. A reușit să strângă de-a lungul timpului 22,281 de lei prin platforma Galantom pentru Hospice Casa Speranței și Bunici de Viitor.

“Nu mă consider o persoană din cale afară de generoasă, știu oameni mult mai generoși cu resursele proprii de timp, emoționale și financiare. Eu, în schimb, prin natura profesiei și personalității extroverte, am avut parte de mai multă expunere. În plus, unul dintre principiile mele de viață este: Eu nu mă simt bine dacă nu fac bine (măcar un pic).

M-au inspirat să fiu generoasă, în ordine: familia mea (părinții mei sunt unii dintre cei mai generoși oameni pe care îi cunosc), fostul meu angajator, Avon (prin prisma campaniilor sociale adresate femeilor, înainte ca CSR-ul să devină o modă), prietenii și colegii care sunt generoși fără niciun PR. Iar în ultimele trei luni m-au inspirat foarte mulți oameni (români, polonezi, moldoveni etc.) care au redefinit cuvântul generozitate prin tot ceea ce au făcut pentru refugiații ucraineni.

Kahneman, laureat cu Nobel în economie, spune că norocul nu poate fi exclus din reușita individuală. Și dacă unii suntem mai norocoși decât alții, de ce să nu fim generoși? Omenescul nu are cum să fie bucurie doar în casa proprie, mașina proprie, piscina proprie, viața proprie.”

Descoperă-i povestea integrală aici: https://blog.galantom.ro/portret-de-galantom-raluca-kisescu/

Denis Blidariu are 33 de ani și este activist și coordonator la Greenpeace și voluntar la European Forum of Sign Language Interpreters. Este un om activ, optimist și reușește să-i inspire pe ceilalți cu viziunea lui pozitivă asupra lumii. Crede că este important să ne implicăm în cazuri sociale și să fim alături de cei care au nevoie de noi. Acesta a reușit să strângă de-a lungul timpului 4,958 de lei prin platforma Galantom pentru Code4Romania și Asociația Pădurea Copiilor.

“Noi primim multe lucruri bune de la tot ce ne înconjoară: de la oameni, de la societate, de la natură, de la prieteni, colegi etc. Cred că e sănătos să dăm și înapoi. Fiecare cum și cât poate. Câteodată donăm timp, alteori energie, alteori cunoștințe, iar când nu avem timp pentru toate astea, putem da înapoi bani, astfel încât alții, care au timp, să poată face lucrurile în care credem noi să se întâmple. Sunt inspirat de zeci de persoane. De sute de tineri care sunt activi în a schimba lumea noastră într-un loc mai bun, mai verde și mai pașnic.

Sunt inspirat de atâția galantomi, pe care nici nu i- am cunoscut încă.

Un leu reprezintă aproape nimic pentru majoritatea dintre noi. Dar când ei se adună de la mulți și foarte mulți oameni, suma poate deveni extraordinar de mare. Și atunci poți face lucruri mărețe. De aia cred că e important să fim generoși. Nu e atât de importantă suma pe care cineva o donează, ci mai degrabă gestul. Eu cred că schimbarea se produce mai ușor când ne implicăm cât mai mulți, cu acțiuni mai mici sau mai mari, dar mai greu când se implică mai puțini oameni cu acțiuni foarte mari.

La un moment dat devine ca spălatul pe dinți: un obicei pe care îl faci regulat, fără să te mai gândești foarte mult la "de ce fac asta?".”

Descoperă-i povestea integrală aici: https://blog.galantom.ro/portret-de-galantom-denis-blidariu/

Avem nevoie de oameni generoși și implicați și, dacă ai ajuns până aici, suntem siguri că ești de- al nostru. Te așteptăm pe platforma Galantom să faci fapte bune și să fii o sursă reală de inspirație pentru ceilalți: https://www.galantom.ro/

