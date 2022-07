ESENTIAL Miercuri, 27 Iulie 2022, 17:12

Vara sau iarna, milioane de șoferi sunt nevoiți să își schimbe anvelopele pentru a monta pneuri adecvate pentru suprafețele devenite alunecoase din cauza ploii, noroiului și zăpezii, iarna, sau care să facă față asfaltului încins vara. Anvelopele all season reprezintă un compromis excelent între anvelopele de vară și cele de iarnă și vă permit să conduceți pe tot parcursul anului fără a fi nevoie să schimbați anvelopele.

Anvelope all season Foto: UNSPLASH

Ce sunt anvelopele all season

Anvelopele all season sunt un tip special de anvelope concepute pentru a oferi performanțe optime atât iarna, cât și vara. Datorită tehnologiei speciale a benzii de rulare, anvelopele all season oferă un nivel excelent de aderență în toate condițiile de asfalt și permit șoferului să nu fie nevoit să schimbe anvelopele de două ori pe an pentru a trece de la anvelopele de vară la cele de iarnă și invers.

Cum să vă dați seama dacă anvelopele dvs. sunt all season

Pentru a evita să faceți o greșeală și pentru a fi siguri că achiziționați anvelope all season, trebuie să țineți cont de unele caracteristici specifice ale acestor anvelope. Este suficient să ne uităm la banda de rulare pentru a vedea că aceasta este mai adâncă decât în cazul anvelopelor de vară, în timp ce pe peretele lateral al anvelopelor pentru 4 sezoane există o abreviere, M+S, care indică faptul că tipul de anvelopă este "all season".

Simbolul anvelopei all season

Pentru a fi sigur că achizitionati anvelope all season, trebuie să vă uitați cu atenție la laterala anvelopei. Aici, pe lângă dimensiunea și marca anvelopei, veți vedea și simbolul M+S, care indică în mod expres faptul că anvelopa este o anvelopă pentru toate sezoanele. În unele cazuri, poate fi prezent și marcajul 4S, indicând că anvelopa este o anvelopă all season. Pe unele modele de anvelope all season, pe lângă acest marcaj, poate exista și un simbol al fulgului de zăpadă reprezentat în interiorul unui munte cu trei vârfuri. Acesta este, de fapt, simbolul caracteristic pentru anvelopele de iarnă și anvelopele termice, utilizat pentru a atesta buna aderență a anvelopei chiar și în condiții extreme, cum ar fi drumurile acoperite cu gheață și zăpadă și la temperaturi sub 7°C.

Ce înseamnă m+s?

Dacă vă întrebați ce înseamnă abrevierea M+S, răspunsul este ușor de spus. Cele două litere și simbolul matematic reprezintă cuvintele englezești Mud și Snow.

Ceea ce diferențiază cele mai recente modele de anvelope all season de modelele tradiționale este faptul că acestea pot fi utilizate pe tot parcursul anului. Datorită conformației structurale a benzii de rulare, acest tip special de anvelope este capabil să garanteze aderența corectă pe suprafața drumului, indiferent de condițiile meteorologice externe.

Pneuri all season: reglementări

Legea privind circulația rutieră stipulează obligația de a utiliza lanțuri de zăpadă sau anvelope de iarnă în prezența semnului specific obligatoriu. Cu toate acestea, automobiliștii echipați cu anvelope all season pot circula liber, deoarece acest tip de anvelope, conform legislației, poate înlocui cauciucurile de iarnă. Prin urmare, Ministerul Transporturilor a subliniat egalitatea perfectă între utilizarea anvelopelor all season și anvelopelor de iarnă.

Anvelope de iarnă sau anvelope all season: ce să alegeți?

Pentru a înțelege dacă este mai bine să montați anvelope all season sau anvelope de iarnă, trebuie să luați în considerare tipul de utilizare a mașinii dumneavoastră. Anvelopele pentru toate sezoanele sunt mai potrivite pentru cei care conduc doar câțiva kilometri pe an, deoarece specificațiile tehnice ale benzii de rulare înseamnă că acestea se deteriorează mai repede decât cele de vară.

Pe de altă parte, anvelopele de iarnă sunt potrivite pentru cei care își folosesc frecvent mașina. La sfârșitul perioadei obligatorii, va fi suficient să schimbati anvelopele, să montați anvelopele de vară și să depozitați cu grijă anvelopele de iarnă, astfel încât să poată fi folosite din nou fără probleme la revenirea sezonului rece.

Cum să alegeți cele mai bune anvelope all season

Nu există o regulă generală care să stabilească a priori care sunt cele mai bune anvelope pentru all season de pe piață. Evident, datorită cercetării și dezvoltării continue, cele mai cunoscute companii vor aduce pe piață tot mai multe produse performante în toate condițiile de asfalt.

Vă sfătuim să fiți mereu la curent cu ultimele noutăți de pe internet și să cereți informații de la dealerul de anvelope pentru a face cea mai potrivită alegere pentru nevoile dumneavoastră.