​​Podcastul Plus de conversație, inițiat de Sodexo, abordează preocupările angajaților și angajatorilor cu privire la wellbeing, echilibru și productivitate

Starea de bine, stilul de viață sănătos, echilibrul între viața personală și cea profesională, relațiile profesionale sănătoase, performanța profesională – acestea sunt doar câteva dintre procupările actuale ale angajaților și ale organizațiilor. Podcastul Plus de conversație, inițiat și susținut de Sodexo, abordează aceste preocupări cu transparență și curaj, într-o serie de discuții utile și inspiraționale.

​Stresul este un dușman invizibil, dar are un impact real asupra a miliarde de oameni. Managementul stresului este binevenit, necesar și eficient Foto: Sodexo

Gazda podcastului este Laura Dragomir, strateg comunicare în business și trainer.

Al doilea episod al podcastului Plus de conversație l-a avut ca invitat pe Sorin Faur, fondator al Academiei de HR, a cărui activitate este axată pe atragerea talentelor, retenția și motivarea personalului și pe creșterea performanței angajaților.

Cât de stresați suntem?

„Stresul apare într-o situație neașteptată, când nu știi cum să reacționezi sau ești depășit de situație”, explică Sorin Faur. Pandemia a fost o astfel de situație și ne-a supus unor presiuni semnificative, cu atât mai mult cu cât șocul de adaptare pe care ni l-a provocat a venit pe un fond de activitate foarte intensă, pentru că, după cum bine punctează specialistul, „trăim într-o lume foarte agitată, plină de provocări, suntem într-o stare de grabă și agitație permanentă, iar energia pe care o consumăm pentru a susține proiectele zilnice este foarte mare.”

În plus, lucrul de acasă (work from home - WFH) a fost o soluție funcțională necesară și bine-venită, dar care, la rândul său, a declanșat o nouă problemă psihologică, pe care fiecare dintre noi a gestionat-o cum a putut mai bine.

Dacă, inițial, soluțiile de gestionare a situației au lipsit, în timp am dezvoltat mecanisme de coping și adaptare care ne-au ajutat să facem față situației și să ne creștem reziliența. În plus, după ce au rezolvat urgențele imediate, care țineau de aspectele operaționale ale activității, unele companii s-au preocupat de dezvoltarea de soluții pentru consecințele psihologice ale stresului și au venit cu idei interesante și proiecte de compensare pentru angajați, în special pentru zona de wellness și wellbeing.

Ce este managementul stresului?

Sorin Faur definește stress managementul ca fiind „mecanismul la care recurgi pentru a gestiona siuațiile stresante și a găsi soluții de adaptare. Este un colaj de tehnici și acțiuni pe care le întreprinzi pentru a diminua sau controla stresul” și continuă prin a puncta un aspect important: „Stresul nu poate fi eliminat, pentru că trăim într-o lume cu un anumit specific, în care este greu să ajungi să spui că nu mai ai niciun fel de stres. Dar lipsa totală a stresului nu este neapărat un lucru sănătos. Prezența stresului este o dovadă că faci parte dintr-o societate și te afli într-un flux de activitate, caz în care vorbim despre stres pozitiv. Stresul negativ (distress) este cel care ne afectează. Stresul pozitiv ne dă energie.”

Cauzele stresului și stresul cronic

Stresul apare atunci când avem o problemă de adaptare, nu știm ce să facem și cum să reacționăm sau ne simțim depășiți de acea situație – fizic, emoțional ori psihologic. Atunci apare tipul de reacție luptă sau fugi – momentul de acutizare a simțurilor, când ne aflănm în stare de alertă, crește nivelul de cortizol și de adrenalină din organism, se activează anumiți centri cognitivi care ne ajută să reacționăm adecvat.

Stresul cronic ne epuizează pentru că, atunci când suntem mereu surescitați, nu mai avem timp de refacere. Astfel, este important să ne acordăm timp și grijă și să ne detașăm de factorii stresori, pentru a ne găsi liniștea și relaxarea de care avem nevoie.

Semnele stresului

Uneori, ajungem să ne obișnuim cu factorii stresori și nu ne dăm seama că ne aflăm permanent într-o situație stresantă. Dar corpul ne dă semnale și este important să știm să le recunoaștem.

Printre semnele fiziologice clare se numără: creșterea tensiunii, înroșirea pielii, arsuri la stomac, dureri de cap, amețeli, ochi împăienjeniți, tensiuni musculare la gât, umeri încordați. Din punct de vedere emoțional, semnele sunt incapacitatea de concentrare și de reacție, sentimentul că te simți în permanență obosit, că nu te odihnești bine deși ai dormit un număr suficient de ore, anxietate, etc.

„Ia o pauză și uită-te un pic la tine, dacă sesizezi astfel de semne și nu crezi că au o cauză imediată, atunci probabil că se datorează stresului și trebuie să ții cont de ele”, ne îndeamnă Sorin Faur.

Stresul este un subiect de abordat, niciodată de neglijat

„Iată încă o pandemie – pandemia de stres, care e la fel de serioasă, pentru că stresul cronic produce o serie de consecințe”, continuă specialistul. Sorin Faur specifică faptul că reacțiile la stres diferă de la om la om, în funcție de specificul și personalitatea fiecăruia. Însă indiferent cum resimțim stresul, pentru binele nostru, important este să reacționăm. Căci stresul este un subiect de abordat, niciodată de neglijat.

„Managementul stresului este important pentru sănătatea fizică și mentală, pentru a te simți viabil, pentru a te simți bine în pielea ta și a te bucura de viață. Până la urmă, stresul este, sau ajunge să devină, o agresiune fizică dar și psihologică, care scade calitatea vieții tale – îți afectează somnul, nu te mai bucuri de o nouă zi, nu mai găsești motivație. Depresia este o altă consecință, pentru că nu-ți mai găsești rațiunea și bucuria de a trăi”, ne atrage atenția Sorin Faur.

Factorii care amplifică stresul

Stresul este amplificat de aceiași factori care îl și declanșează, dacă se manifestă în formă prelungită. Printre aceștia se numără: suprasolicitarea, suprasarcinile, orele suplimentare, lipsa odihnei, alimentația incorectă, săritul peste mese, lipsa comunicării și faptul că nu ne simțim înțeleși. Consecința: ne simțim stresați în fiecare zi și nu reușim să ne relaxăm.

Burnout-ul și efectele sale

Burnout-ul este starea de epuizare gravă, la care se ajunge după o perioadă prelungită de stres, de 6 luni/1 an/2 ani. Afectată poate fi orice persoană care nu are soluții și mecanisme de abordare și de rezolvare a stresului cu care se confruntă. Cei mai afectați sunt oamenii care se află la confluența mai multor factori de stres.

Sorin Faur semnalează care sunt efectele burnout-ului: „Nu mai vrei să te scoli din pat. Chiar și execuția mecanică a unei sarcini are de suferit, dar cu siguranță este afectată orice activitate care depășește nivelul pur fizic și ține de funcțiile cognitive, de creativitate, de imaginație. Aceste resurse sunt epuizate, iar persoana care suferă de burnout nu mai are energia și dispoziția de a găsi soluții. Organismul își dă shut down, încearcă să se închidă față de lume, față de stimulii din afară. Este un mecanism de protecție automat împotriva suprasolicitării: se închide tot ce poate fi închis, pentru supraviețuire.”

Măsuri preventive

Sorin Faur ne spune că, din fericire, tehnicile de prevenire a stresului sunt multe, iar unele dintre ele sunt foarte simple și ușor de aplicat. Tehnica cea mai simplă și universal valabilă este să înțelegem cauza generatoare de stres și să ne detașăm de factorul stresor. Putem face asta în multe feluri: de la o plimbare în natură ori o activitate fizică (alergat, grădinărit, înot, sală, drumeție), până la o discuție cu un prieten, la Yoga, meditație, relaxare musculară, masaj.

Sorin Faur atenționează să nu ne culpabilizăm pentru astfel de momente de relaxare, pentru că pauzele sunt necesare și sunt o recunoaștere a faptului că suntem ființe biologice, care au nevoie de refacere. Suntem mai eficienți după pauză.

O măsură foarte eficientă și constructivă pentru gestionarea stresului este discuția cu un specialist – psiholog sau psihoterapeut. Pe lângă faptul că o astfel de conversație ne va oferi un ajutor mult mai substanțial decât cea cu un prieten, de exemplu, aceasta ne va ajuta să deprindem tehnici de gestionare, diminuare și eliminare a stresului, pe care să le putem aplica ulterior.

Ce pot face angajatorii?

Este important ca angajatorul să identifice situațiile stresante de la locul de muncă. Acest lucru nu este întotdeauna ușor de făcut, mai ales atunci când numărul de angajați este mare. Prin urmare, este importat ca angajații să semnaleze existența situațiilor stresante, mai ales dacă sunt prelungite. Stresul este contagios. Dacă un membru al echipei are o suferință, de orice natură, acest lucru va fi resimțit de toată echipa.

Comunicarea eficientă cu proprii angajați și crearea unui mediu de încredere au un rol fundamental în acest proces.

„Dialogul este soluția imediată. Angajatul este cel care trebuie să semnaleze problema, iar dacă nu o face, liderii trebuie să fie capabili să poarte un dialog uman, firesc, pe această temă. Cum te simți?, Cu ce te pot ajuta?, Ce părere ai despre?”, spune Sorin Faur, care continuă: „Până la urmă, în societate, noi ne strângem într-un grup și pentru a ne relaxa, pentru a împărtăși sfaturi, idei, soluții, orice formă de comunicare ajută la rezolvarea unei probleme, cu atât mai mult în acest caz”.

Cu siguranță, măsurile prin care angajatorii le pot asigura angajaților un mediu de lucru cât mai puțin stresant sunt numeroase și bine-venite. Companiile se gândesc la binele angajaților lor, atât din rațiuni umane, firești, cât și din rațiuni practice: eficient este angajatul relaxat, un angajat stresat este mai puțin productiv. Prin urmare, organizațiile apelează la psihologi și la specialiști sau introduc programe de wellness și de relaxare.

Gusto Plus de Sănătate și Gusto Plus de Echilibru de la Sodexo - o soluție de wellbeing în plus pentru angajatori

Sodexo a lansat, în premieră în România, Gusto Plus de Sănătate și Gusto Plus de Echilibru - două pachete inovatoare și unice de soluții de wellbeing, care cresc calitatea vieții angajaților și le oferă acces la servicii de telemedicină, consiliere pentru nutriție, gestionare a stresului, încurajând un stil de viață sănătos.

Acestea sunt metode eficiente la care angajatorii pot apela pentru a promova un stil de viață sănătatos și starea de bine în rândul angajaților. Pachetele pe bază de card de masă oferă și acces gratuit la telemedicină, consiliere nutrițională, servicii de wellbeing și asistență psihologică. Astfel, cardul de masă este însoțit de servicii complementare, gândite special pentru a promova echilibrul și armonia, acasă și la birou.

Sodexo îi încurajează și îi sprijină activ pe angajați și pe angajatori deopotrivă să aleagă un stil de viață sănătos și echilibrat.

