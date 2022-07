ESENTIAL Joi, 21 Iulie 2022, 13:02

​​Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și ECOTIC, împreună cu Oameni și Companii, au organizat pe 19 iulie 2022 un webinar dedicat specialiștilor din administrația publică locală, pe tema oportunităților de finanțare oferite de PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) pentru dezvoltarea infrastructurii prin înființarea de centre cu aport voluntar.

ECO Forum: Dialog cu autorităţile publice despre oportunitățile oferite de PNRR Foto: ecotic

Alături de moderatorul întâlnirii, Conf.univ.dr. Mihai Bogdan Petrişor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, au fost invitații speciali - Valentin Negoiță, Președinte Asociația ECOTIC; Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; Călin Mocan, Consilier PNRR, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Dragoș Călugăru, Director general ECOTIC.

Întâlnirea digitală a avut rolul de a informa autoritățile publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară participante despre finanțările ce pot fi accesate prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru eficientizarea managementului deșeurilor. Experții din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu reprezentanții ECOTIC, au descris criteriile de eligibilitate pentru accesarea acestor fonduri, eventuale provocări ce pot fi întâmpinate în acest proces, au oferit exemple de bună practică și au răspuns întrebărilor participanților.

Valentin Negoiță, Președintele Asociației ECOTIC, a subliniat beneficiile unor astfel de fonduri pentru crearea de Centre cu Aport Voluntar (CAV) și aportul acestora in colectarea separata a deseurilor la nivelul comunitatilor locale. „Finanțarea acestor platforme de colectare din fonduri europene reprezintă o oportunitate extrem de importantă la nivel național pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor și, implicit, un mod de a accelera gradul de colectare al deșeurilor la nivel național”, a declarat Președintele Asociației ECOTIC.

Un alt aspect punctat de acesta este necesitatea ca toți actorii responsabili de gestiunea deșeurilor să se implice în vederea depunerii de proiecte și de cereri de finanțare, dar și în realizarea unor parteneriate între instituțiile publice și private care să asigure fluxul de colectare și reciclare al deșeurilor după implementarea proiectelor.

Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a explicat că viziunea care a stat la baza propunerilor de investiții pentru înființarea de Centre cu Aport Voluntar a fost „nevoia de a avea o rețea națională de logistică pentru a le crea cetățenilor o alternativă la aruncatul deșeului în râu”. Din punctul său de vedere, statul trebuie să investească și să ajute autoritățile locale și centrale astfel încât cetățenii să beneficieze de centre dedicate pentru colectarea separată.

„Este o noutate totală crearea acestor centre cu aport voluntar; deșeurile voluminoase trebuie să ajungă într-un circuit organizat, într-un circuit unde vor fi valorificate. În funcție de reacția pieței se va stabili dacă vor fi create și alte centre sau se va putea completa acest sistem finanțat din PNRR”, a mai adăugat acesta.

Călin Mocan, Consilier PNRR în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a clarificat încă de la început ce reprezintă aceste Centre cu Aport Voluntar (CAV), dar și cine sunt beneficiarii acestora: „Centrele cu Aport Voluntar sunt acele locuri sau platforme unde cetățenii unei unități administrativ- teritoriale pot să aducă cu titlu gratuit toate tipurile de deșeuri care nu sunt preluate din fața casei sau din zona de reședință de către operatorii de salubritate: deșeurile de construcții și demolări, deșeurile de mari dimensiuni, anvelope uzate sau deșeuri periculoase.”

Consilierul PNRR a subliniat că „România s-a angajat să implementeze un număr de 565 de centre de colectare prin aport voluntar, construite și operaționale, la nivel național. Pot fi implementate de orice UAT sau de asocieri de UAT-uri sau de către ADI-uri, condiția fiind ca acea comunitate pe care o deservesc să fie de până la 50.000 de locuitori.”

Dragoș Călugăru, Director General ECOTIC, a prezentat Centrul Municipal de Colectare Iași ca bună practică în managementul deșeurilor. Acest centru de colectare separată, finanțat prin fondul „Innovation Norway”, a fost dat în folosință în anul 2016. CMCI Iași se întinde pe o suprafață de 3000 de mp, investiția ridicându-se la 280.000 de euro.

„Proiectul a debutat cu o campanie de conștientizare în Iași cu scopul de a populariza existența Centrului. Numărul de persoane care veneau la centrul de colectare a crescut de la an la an. De asemenea, și deșeurile colectate au crescut de la an la an, ele fiind colectate selectiv: DEE-uri, lemn, textile, ambalaje și deșeuri de la construcții și demolări” a subliniat Directorul General ECOTIC.

Ghidurile aflate în dezbatere publică sunt disponibile pe website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la adresa pnrr.mmap.ro/ghiduri_deseuri.

