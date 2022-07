Articol susținut de Nordis Marți, 19 Iulie 2022, 10:25

Dezvoltatorul Nordis Group a început livrarea apartamentelor din ansamblul Nordis Mamaia și planifică să predea aproximativ 1000 de unități din etapa I, până la finalul acestui an. În prima zi a predărilor au fost semnate peste 50 de contracte de vânzare – cumpărare, investitorii devenind proprietari Nordis.

Nordis Hotel Mamaia Foto: Nordis Group

„Un carusel de emoții pozitive - așa putem descrie tot parcursul proiectului Nordis Mamaia. Am început cu un vis mic, iar când a apărut oportunitatea, am ales să ridicăm standardul și să ne setăm obiective mărețe, de a dezvolta cel mai mare ansamblu hotelier și rezidențial de 5 stele din România, cu facilități diverse, care mențin atractivitatea turistică pe tot parcursul anului. Am învins perioada dificilă cauzată de pandemie, război și inflație și am început predarea primelor 1000 de apartamente din etapa I, iar acum ne pregătim pentru deschiderea hotelului, ce va avea loc la finalul anului 2022”, susține Emanuel Poștoacă, fondator Nordis Group.

Cu ce se deosebește oferta Nordis Mamaia

Nordis Mamaia este compus din clădiri rezidențiale, în care cumpărătorii pot opta pentru apartamente de vacanță - pe care le pot folosi și pentru închiriere - și din clădiri hoteliere, un concept de investiție unic pe piața din România.

Ansamblul va fi deschis tot timpul anului, având inclus un mix de facilități unic pe litoralul românesc. De la arhitectura organică, designul elegant, la calitatea materialelor și confortul oferit, până la serviciile premium, Nordis Mamaia devine o referință pe piața hotelieră și rezidențială din România.

Cumpărarea unei camere de hotel presupune investiția într-un produs financiar reprezentat de o proprietate imobiliară. Acest tip de investiție reprezintă cel mai atractiv produs imobiliar de pe piață, oferind multiple avantaje financiare, motiv pentru care stocul acestui tip de unități este limitat la doar 15 camere de hotel disponibile spre vânzare la jumătatea lunii iulie 2022.

Investitorii beneficiază de un venit pasiv începând cu 6.240 Euro anual sub forma unui randament de 7% pe an, garantat prin contract pe 30 de ani, o vacanță anuală gratuită cu o valoare de peste 2.000 Euro, aprecierea proprietății cu peste 40% după momentul lansării, proprietatea fiind un bun ușor vandabil, prin atractivitatea venitului imediat garantat contractual pentru următorul cumpărător.

Apartamente de vacanță într-un ansamblu de 5 stele

Investitorii Nordis au fost impresionați de posibilitatea de a deține un apartament de vacanță într-un ansamblu dezvoltat cu simț de răspundere, sustenabil - cu precertificare GREEN Homes, cu sistem SMART Home integrat și dotări pentru confort la superlativ.

Localizat în Mamaia Nord, aproape de zona de cluburi, dar ferit de agitație, Nordis Mamaia convinge investitorii atât prin mixul de facilități oferit, cât și prin serviciile la standard de 5 stele. În prezent, prețurile la Nordis Mamaia pentru unități rezidențiale în stadiu off-plan încep de la 69.900 € + TVA, iar aprecierea estimată a investiției depășește chiar și 40% până la momentul finalizării.

Evoluția ansamblului într-o perioadă cu provocări

Proiectul a fost demarat în mai 2019, având ca obiectiv construirea a două clădiri emblematice, în zona de nord a stațiunii Mamaia. În iunie 2020, prima clădire era deja finalizată și, în pofida tuturor dificultăților create de pandemie, lucrările de construire au continuat, pentru ca în prezent, etapa I, formată din patru clădiri, să fie aproape finalizată.

În 2021, Nordis Group a achiziționat terenul alăturat pentru a putea dezvolta a doua etapă a proiectului și mai multe puncte de atracție, divertisment, relaxare și petrecere a timpului liber, având astfel posibilitatea de a oferi un mix unic de facilități pe litoralul românesc: SPA de 3.200 mp, sală de fitness, piscine interioare și exterioare, restaurante și cafenele, sală polivalentă pentru evenimente, loc de joacă, Cinema VIP, centru de recuperare medicală.

Un alt plus este dezvoltarea de pe malul Lacului Siutghiol, care aparține tot Nordis Group. Acolo se construiesc un ballroom, un ponton și o parcare supraetajată de 12 etaje, cea mai mare din zona Mamaia - Năvodari, cu capacitate de peste 1000 de locuri de parcare.

Nordis Mamaia este cel mai mare hotel de leisure din Europa, conform evaluării realizate de Horwath HTL, lider în consultanță și evaluare hotelieră.

