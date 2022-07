ESENTIAL Duminică, 17 Iulie 2022, 09:39

Dan Popa • HotNews.ro

PR -ul de la Electric Castle a încercat să calmeze spiritele, după ce sâmbătă noaptea și dimineața s-a stat 5 - 6 ore la rând pentru a urca în autobuze în apropiere de castelul de la Bonțida, folosind un limbaj prietenos, scrie stiridecluj.ro. ”We acknowledge waiting lines and time spent in the queues can be difficult. And sometimes it clearly sucks balls”, au scris cei de la echipa de PR.

Electric Castle 2022 Foto: Facebook

Ei bine, festivalierii nu au gustat prea bine explicațiile, pentru că nu se poate spune că 5 - 6 ore pentru a prinde un autobuz este din cauza faptului că atunci au fost orele de vârf, când toți pleacă. ”Nu o poți numi oră de vârf, dacă durează 4-5-6 ore. Am plecat la 2 dimineața și am urcat în autobuz după răsăritul soarelui, la 6 dimineața. Toate acestea cu prioritate!

Nu putem înțelege situația, dacă nu aveți nici măcar un cuvânt de scuză, aruncat acolo.

Este a cincea oară când merg la Electric Castle și nu a fost niciodată atât de rău.

Ați pus vreo 20 de metri de garduri, când era o coadă lungă de sute de metri. Nimeni nu controla coada și au fost mulți nesimțiți care intrau în față.

Am ajuns acasă la 7 dimineața, am dormit puțin, la fel ca mulți alții și avem nervii întinși la maxim.

