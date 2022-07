ESENTIAL Marți, 05 Iulie 2022, 22:56

Ionut Baias • HotNews.ro

Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat la Euronews România că efortul bugetar pe care România îl face pentru compensarea cu 50 de bani a preţurilor la carburant este de până la un miliard de lei în decurs de trei luni, în funcţie de consum, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor Foto: Guvernul Romaniei

"Probabil că vom reveni asupra acestei chestiuni după trei luni de zile, nu ştiu exact dacă vom suporta mai mult din buget sau nu. (...) Cu toţii am vrut mai mult", susţine Kelemen Hunor, în acest context.

"Au fost mai multe variante pe masă, au fost mai multe analize. În acest moment atâta s-a putut asuma pentru a nu afecta bugetul. Probabil că vom reveni asupra acestei chestiuni după trei luni de zile, nu ştiu exact dacă vom suporta mai mult din buget sau nu, în acest moment, pe această compensare vom cheltui în jur de 200, până în 300 de milioane, în funcţie de consum, lunar, deci spre un miliard, 900 de milioane spre un miliard de lei în trei luni de zile, ceea ce este o sumă foarte, foarte mare”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, într-o emisiune la Euronews România.

Vicepremierul a explicat că Guvernul nu a putut acorda o compensare mai mare pentru că nu mai există nicio companie de stat în zona petrolului şi rafinării pentru a putea reduce marja de profit a acesteia.

"Fiindcă noi, într-un entuziasm foarte mare, am vândut totul. (...) Este o învăţătură care trebuie să rămână în mintea noastră: când privatizezi sectoare strategice, trebuie să fii conştient că la un moment dat s-ar putea să-ţi creşti vulnerabilitatea enorm de mult, expunerea este foarte mare”, a adăugat Kelemen Hunor, în acest context.

El a precizat că s-a pus problema reducerii TVA şi a accizelor, însă autorităţile nu au avut "confirmarea din partea firmelor” că dacă reduc TVA şi accizele la carburant preţurile vor fi menţinute reduse cu valoarea TVA şi a accizelor.

"Nu sunt mulţumit de această soluţie, fiindcă am vrut mai mult, fiecare a vrut mai mult, dar atâta am putut în acest moment. Chiar părinţii mei mi-au spus: mai bine aţi fi lăsat aşa, fără 50 de bani, şi poate că avea dreptate tata când mi-a zis acest lucru, fiindcă marea majoritate a oamenilor nu înţeleg de ce am reuşit să oferim doar jumătate de leu şi nu poţi să explici la toată lumea individual. Dar asta a fost decizia. (...) Din păcate ne aşteaptă o perioadă lungă de timp cu crize multiple, inclusiv cu criza energetică, criza alimentară, inflaţie”, a spus liderul UDMR.

El a respins ideea austerităţii, amintind că a făcut parte din Guvern şi atunci când în România au fost reduse veniturile în contextul unei crize economice.

"Austeritate în niciun caz. Dar ca om politic trebuie să fiu corect şi sincer în primul rând cu alegătorii mei, după aceea cu toţi cetăţenii României şi să spun că ne aşteaptă o perioadă dificilă. Nu putem spune că lucrurile vor fi extraordinare dacă trece de această vară. Nu”, a adăugat liderul formaţiunii maghiare.