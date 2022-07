ESENTIAL Marți, 05 Iulie 2022, 20:38

HotNews.ro

Președintele României, Klaus Iohannis, spus marți, invitat să comenteze decizia instanței în cazul plagiatului premierului Nicolae Ciucă, că el nu analizează lucrarea de doctorat a unui politician, iar credibilitatea proiectului „România educată” nu are legătură cu subiectul.

Klaus Iohannis si Nicolae Ciuca Foto: Twitter - Klaus Iohannis

Întrebat dacă încercarea de mușamalizare a dosarului de plagiat al premierului Nicolae Ciucă afectează în vreun fel proiectul sau credibilitatea proiectului „România Educată, Klaus Iohannis a răspuns: „Nu cred că una cu alta au ceva de-a face”.

„Și eu cred în continuare că autoritățile își fac treaba. Și, dacă vorbim despre chestiuni legate de plagiat, am discutat aceste spețe cu cei care se ocupă de ele, în speță Ministerul Educației, și am primit asigurări că toate procedurile sunt respectate și în continuare legislația pe care se lucrează va fi una modernă și care previne astfel de evenimente. În rest, credeți-mă că nu cunosc detalii despre ce se întâmplă acolo, nu sunt eu chemat să analizez lucrarea de doctorat a unui politician, și, pe de altă parte, am toată încrederea că toți care sunt puși să analizeze își fac treaba ca lumea”, a mai spus Iohannis.

Jurnalista Emilia Şercan de la PressOne a publicat, pe 18 ianuarie, un articol în care arăta că premierul Nicolae Ciucă, general în rezervă, ar fi plagiat în teza de doctorat cu titlul „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale”, susţinută în anul 2003 la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Emilia Şercan susţinea că mai multe pagini din lucrarea premierului au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali şi fără să fi fost marcate cu ghilimele, aşa cum cer normele academice.

G4Media a scris că premierul Nicolae Ciucă a scăpat de acuzațiile de plagiat a lucrării de doctorat după ce judecătorul Marius Iosif a anulat sesizările de plagiat împotriva premierului.

Dosarul lui Ciucă ar fi fost „direcționat” spre un anumit complet, condus de judecătorul Marius Iosif, prin metoda „coperta”, pentru a se evita repartizarea aleatorie.

Într-un alt dosar având un obiect similar, judecătoarea Ionela Tudor, de la Curtea de Apel București, ar fi invocat în motivarea sentinței prin care suspenda analiza doctoratului premierului „nevoia de stabilitate” a țării, conform G4Media.

Nicolae Ciucă este al treilea premier implicat într-un scandal de plagiat, după Victor Ponta și Mihai Tudose.

