Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a deschis, vineri, alături de senatorul american Roger Wicker, membru al Congresului SUA, reuniunea "Black Sea Security Summit”, organizată de Comisia Congresului SUA pentru Securitate şi Cooperare în Europa / Comisia Helsinki, la Constanţa. Aurescu a moderat a doua sesiune a reuniunii, care a vizat relevanţa Mării Negre pentru securitatea euroatlantică, potrivit News.ro.

Ministrul Bogdan Aurescu şi senatorul Roger Wicker au co-prezidat evenimentul, organizat în premieră în România. Potrivit MAE, acesta este primul dialog multilateral în această formulă, între aliaţii regionali şi parteneri, pe tema securităţii în regiunea Mării Negre. La eveniment au participat, alături de ministrul Bogdan Aurescu, reprezentanţii Comisiei Helsinki, oficiali guvernamentali de rang înalt din România şi din statele din regiune, precum şi alţi parteneri cheie, inclusiv NATO, prin secretarul general adjunct Mircea Geoană.

Delegaţia Comisiei Helsinki, condusă de Senatorul Roger F. Wicker, a fost compusă din senatorul John Cornyn şi reprezentanţii Joe Wilson, Richard Hudson, Ruben Gallego, John Garamendi, August Pfluger şi Robert Aderholt.

De asemenea, Bogdan Aurescu a moderat cea de-a doua sesiune a reuniunii "Black Sea Security Summit".

"Tema sesiunii a vizat relevanţa Mării Negre pentru securitatea euroatlantică ("Relevance of the Black Sea to Euro-Atlantic Security"), oferind oportunitatea dezbaterii aprofundate a principalelor evoluţii de securitate în regiunea Mării Negre, generate de agresiunea ilegală, nejustificată şi premeditată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, precum şi a măsurilor luate la nivel euroatlantic în ceea ce priveşte gestionarea acestora", a arătat MAE.

Comisia SUA pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Comisia Helsinki) este o comisie independentă, înfiinţată în 1976, pentru a monitoriza respectarea Actului Final de la Helsinki, de la 1975, precum şi a altor angajamente de la nivelul Conferinţei şi apoi Organizaţiei pentru Securitate si Cooperare în Europa. Este formată din membri ai Senatului şi Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, precum şi din reprezentanţi ai Departamentelor de Stat, Apărării şi Comerţului din Administraţia Statelor Unite.

Comisia Helsinki promovează respectarea drepturilor omului, securitatea internaţională şi cooperarea economică, redactând numeroase rapoarte şi rezoluţii congresionale, în baza dezbaterilor şi audierilor organizate.

Prin intermediul activităţii sale, Comisia Helsinki a contribuit în mod fundamental, de-a lungul activităţii sale, la promovarea şi respectarea valorilor democratice la nivel global, la combaterea traficului de persoane, a antisemitismului si rasismului, a intolerantei şi corupţiei. Pe lângă contribuţia avută la creşterea conştientizării la nivelul opiniei publice din SUA pe această temă, a contribuit la dezvoltarea politicii externe a Administraţiei SUA, inclusiv cu privire la concentrarea eforturilor referitoare la respectarea drepturilor omului.

Unul dintre principalele obiective ale Comisiei, a fost reprezentat de apărarea drepturilor prizonierilor sovietici, inclusiv prin intermediul unor Grupuri de Monitorizare din Moscova, Ucraina, Lituania, Armenia şi Georgia.

