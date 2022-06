Articol susținut de Essensys Software​ Joi, 30 Iunie 2022, 09:45

Companiile Essensys Software și mReady au încheiat un proces de fuziune, demers prin care își propun să lase o amprentă mai puternică în piața de IT la nivel global. Essensys s-a remarcat în piață ca un furnizor de soluții software de complexitate ridicată, cu o bună reputație atât pe plan intern, cât și internațional, iar mReady este printre primele și cele mai recunoscute companii din România din sectorul dezvoltării aplicațiilor mobile.

Mihai Matei, CEO Essensys Software și Andrei Costescu, CEO mReady Foto: Essensys Software

Ambele companii au capital integral românesc, o experiență de peste 17 ani, respectiv, 11 ani pe piața de servicii software și împreună își doresc să aducă o contribuție importantă la dezvoltarea industriei de IT și creșterea încrederii în mediul de business din România.

Există o compatibilitate foarte bună între modelele de business ale Essensys, specializată în servicii de dezvoltare software și mReady, cu o experiență îndelungată pe segmentul aplicațiilor mobile. Această complementaritate a creat oportunitatea ca cele două companii să se unească pentru o dezvoltare durabilă și consolidarea unui model de afaceri bazat pe eficiență și performanță.

„Fuziunea Essensys cu mReady este un pas natural pentru ambele companii. Ne leagă o relație de colaborare, ambiții și valori comune și, nu în ultimul rând, prietenia dintre echipele noastre. Această tranzacție reprezintă fundația grupului de companii Essensys și un prim pas în strategia de dezvoltare a grupului. În urma fuziunii rezultă o echipă extinsă și mai puternică, un portofoliu extins de servicii și o viziune comună de dezvoltare. Credem foarte mult în potențialul României de a deveni un jucător relevant în domeniu IT&C, iar viziunea și ambiția noastră este să construim una din companiile românești de tehnologie relevantă global.” - Mihai Matei, CEO Essensys Software.

Un jucător mai puternic pe piața de IT

Prin această mișcare strategică, grupul Essensys ajunge la 125 de angajați și își mărește substanțial capacitatea de a oferi servicii de dezvoltare software la cele mai înalte standarde. Vorbim despre o echipa de profesioniști cu experiență în dezvoltarea de produse și soluții software de complexitate ridicată și cu o abordare multidisciplinară care include consultanță și analiză de business, design și dezvoltare de produs, arhitectură software, dezvoltare software pentru soluții cloud, web, mobile și GIS (Geographic Information System) pentru clienți din domenii diferite.

„Am găsit în Essensys un partener cu valori comune cu ale noastre, care pune nevoia clientului și calitatea pe primul loc, iar acum, prin sinergiile din grup, vom avea o contribuție accelerată și cu impact global la industria de IT. Am pornit la drum cu ambiția de a transforma business-urile din România să devină Mobile Ready aplicând o gândire de produs într-o companie de servicii. După 11 ani și peste 200 de aplicații pentru clienți ca Engie, Veolia, 7Card, Pluria, WWF, GreenPeace, suntem recunoscători pentru încrederea fiecărui client în echipa noastră, fără de care nu am fi putut avea același impact.” - Andrei Costescu, CEO mReady.

Prin alăturarea celor două companii, grupul Essensys își va consolida poziția în piața ca furnizor și integrator de tehnologie pentru sectoarele public și privat din România și din străinătate, iar clienții vor avea acces la un portofoliu mai variat de soluții software precum și o echipă extinsă de specialiști și consultanți în tehnologie.

Essensys este un furnizor premium de soluții software și servicii end-to-end cu o experiență de peste 17 ani, atât pe piața internă, cât și la nivel internațional. Pe lângă web, cloud și mobile, portofoliul companiei include și servicii GIS, o îmbinare strategică de competențe tehnice care ne oferă o poziție privilegiată în piață.

mReady este o companie românească fondată în 2011, specializată în dezvoltarea aplicațiilor mobile. Compania acoperă o plajă largă de servicii, de la analiză, design grafic, design UX și dezvoltare software. Portofoliul mReady include peste 200 de aplicații native Android și iOS pentru clienți corporate sau startup-uri de talie internațională.

