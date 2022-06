ESENTIAL Vineri, 24 Iunie 2022, 18:00

​Un frigider side by side este un aparat frigorific care vine cu numeroase avantaje din punct de vedere al capacității și spațiului de stocare, comparativ cu un frigider clasic.

Frigider side by side Foto: Pexels

Iată principalele lucruri pe care trebuie să le iei în considerare dacă ești în căutarea unui frigider side by side, cunoscut și drept un frigider american.

Dimensiuni

În comparație cu orice alt model de frigider disponibil în comerț, un frigider side by side sunt foarte mari. Acestea sunt unul dintre cele mai voluminoase tipuri de aparate și ar trebui alese doar dacă ai o bucătărie mare.

Frigiderele americane side-by-side au de fapt o lățime de 80-100 cm. Înălțimea este, de asemenea, importantă, în jur de 160-180 cm.

Spre deosebire de frigiderele mici, frumusețea de a avea frigidere atât de mari este că acestea au o capacitate internă foarte mare, ceea ce le face alegerea ideală pentru familiile mari.

Capacitate (litri și spațiu)

Un frigider side by side este foarte spațios. Capacitatea sa variază, de obicei, de la un minim de 300 de litri la peste 600 de litri. Modelele de frigider side by side cu o capacitate de 300-500 de litri sunt o alegere bună pentru familiile de 4-5 persoane.

Modelele cu o capacitate mai mare, de 600 de litri sau mai mult, sunt potrivite pentru familiile mai mari de peste 6 persoane.

Frigiderele americane side-by-side sunt, de asemenea, o alegere bună pentru familiile mai mici, chiar și pentru cupluri, dacă vrei să faci cumpărături doar o dată pe săptămână, sau chiar o dată la două săptămâni, având astfel suficient spațiu pentru a depozita atât alimente proaspete, cât și congelate.

Congelator

În cazul frigiderelor side by side, frigiderul și congelatorul sunt poziționate unul lângă celălalt. Pentru a satisface cerințele multor consumatori, de-a lungul anilor au apărut pe piață și modele cu congelatorul poziționat fie în partea superioară, fie în partea inferioară.

Modelele cu un congelator superior au avantajul de a avea conținutul congelatorului la îndemână, ceea ce le face alegerea ideală pentru cei care obișnuiesc să gătească în principal alimente congelate. Este adevărat, însă, că aerul cald are tendința de a se îndrepta în sus, un mic detaliu care poate afecta funcționarea acestuia. Prin urmare, cei care își doresc cele mai bune performanțe ar trebui să opteze pentru modelele cu congelator dedesubt.

Etichetă energetică și silențiozitate (db)

Până de curând, cele mai bune frigidere side by side din punct de vedere energetic erau cele din clasele A+, A++ și A++. Începând cu martie 2021, aceste clase de energie nu mai există. Acestea au fost eliminate pentru a oferi consumatorului final o mai mare transparență și o alegere mai ușoară a modelului pe care să îl achiziționeze. În prezent, clasele de eficiență energetică variază de la clasa A, cea mai înaltă din toate timpurile, până la clasa G.

Dacă ești în căutarea unui frigider care îți permite să ții sub control consumul și este ecologic, alege un model de frigider side by side din clasele A, B și C. Modelele din clasa D sunt, de asemenea, excelente.

Unde ar trebui să fie poziționat corect un frigider side by side?

Frigiderele side by side sunt independente. Prin urmare, acestea pot fi amplasate oriunde în cameră. Este recomandabil să se evite zonele din cameră în care ajunge lumina directă a soarelui, de exemplu, în apropierea ferestrelor și a ușilor de intrare. Acest lucru se datorează faptului că razele soarelui pot duce la supraîncălzirea aparatului și, prin urmare, la o depozitare incorectă a alimentelor.

De asemenea, este important ca frigiderul să nu fie așezat pe pereți pentru a putea funcționa perfect. În manualul de instrucțiuni vei găsi instrucțiunile pe care trebuie să le urmezi pentru a evita funcționarea defectuoasă și defecțiunile.

Care este ciclul de viață al unui frigider side by side?

Un frigider de ultimă generație durează în medie 14 ani. Cu toate acestea, frigiderele americane side by side au o durată de viață mai lungă, chiar și de până la 20 de ani. De fapt, acestea sunt mai durabile și mai robuste și, de obicei, sunt echipate cu tehnologii și sisteme de diagnosticare avansate.