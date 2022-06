Articol susținut de Universal Robots Luni, 20 Iunie 2022, 09:18

Majoritatea dintre noi am văzut seria de filme "Terminatorul" în care lumea se lupta pentru supraviețuire contra roboților umanoizi. Evident, scenariul acela rămâne doar în filme, dar totuși, cât de inteligenți sunt roboții folosiți în ziua de astăzi și ce avantaje are un business care achiziționează un robot colaborativ? Am discutat despre aceste lucruri, dar și despre altele, cu Răzvan Isac, Channel Development Manager la Universal Robots.

Răzvan Isac, Channel Development Manager - Universal Robots Foto: Universal Robots

Rolul roboticii în dezvoltarea businessului pe plan local și global

Rolul roboticii este extrem de important. Există o așteptare legată de viitorul roboticii și al automatizării. În principiu, există o mișcare continuă în mediul de business, mai ales în mediul de producție. După cum vedem acum, există o criză a materialelor pe lanțurile de logistică din Asia - Europa și sunt fabrici relocate sau chiar extinderi de producție de bunuri, de echipamente în Europa Centrală și de Est.

Iar pentru a duce la bun sfârșit această extindere sau creștere a businessului este nevoie de forță de muncă calificată, care după cum bine știm, nu prea o mai regăsim în România. Practic, nu găsești oameni ca să poți să îți dezvolți businessul așa cum vrei. În acest context intră roboții colaborativi. Ei ajută antreprenorul sau responsabilul de business din România să își dezvolte afacerea.

Ce înseamnă roboții colaborativi (coboții) și cum pot fi folosiți

Roboții colaborativi sunt folosiți acolo unde există un proces repetitiv. Să ne imaginăm un braț robotic care poate să ridice o greutate sau poate să aibă o viteză asemănătoare cu brațul uman. Evident, vorbim de un proces repetitiv. Spre exemplu, ai de mutat o cutie de la stânga la dreapta, de la un punct A la un punct B, timp de 8 ore sau în două-trei schimburi. Acest proces este super simplu de automatizat, folosind un robot colaborativ.

Robotul este gândit să lucreze împreună cu omul. De aici vine și termenul de colaborativ, de colaborare cu omul, și poate fi foarte ușor de programat.

Acești roboți sunt folosiți în toată lumea. Este foarte greu să găsesc un brand de mașină care să nu aibă componente făcute cu roboți Universal Robots. La fel pe partea de electrocasnice, electronice, chiar și în zona industriei alimentare. Tot felul de produse unde avem procese repetitive în spate, în producție.

Pot fi folosiți și în cazul proceselor "out of the box". De exemplu, avem roboți Universal Robots folosiți într-un lanț de pizzerii în Franța, care fac pizza, alți roboți care prepară băuturi și servesc clienții. Mai avem un robot care este folosit într-un studio TV și ține o cameră pe care o rotește în jurul persoanelor din studio.

Roboții colaborativi vs. forța de muncă umană

Pe de-o parte, principalul motiv pentru care firmele doresc să implementeze roboți colaborativi este că nu găsesc forță de muncă calificată. Al doilea motiv, este legat de costurile salariale. O investiție într-un robot colaborativ se recuperează undeva între șase luni și un an și jumătate, în funcție de încărcarea robotului. Din punct de vedere al cifrelor, după un an și jumătate, ești pe profit.

Un alt motiv, poate să fie legat de productivitatea pe metrul pătrat. Sunt diferite locații sau diferite clădiri construite în așa fel încât, fizic, nu se pot extinde, decât dacă se mută într-o locație nouă, în afara orașului. Robotul fiind destul de slim, ajunge să încapă în medii înguste. Poți, astfel, să câștigi pe partea asta de productivitate pe metrul pătrat, care este un obiectiv destul de important.

Și nu în ultimul rând, unele persoane vor pur și simplu să adopte cele mai noi tehnologii. Acesta este clar un trend de robotizare și de automatizare. Și dacă încep cu 1-2 roboți, inevitabil vor ajunge să aibă din ce în ce mai mulți în viitor.

Roboții diabolici care vor prelua lumea sau măcar vor ocupa locurile de muncă ale oamenilor

Există niște prejudecăți legate de inteligența roboților, și că vor prelua conducerea lumii în cele din urmă. În realitate, inteligența artificială este încă la început. Sunt niște procese repetitive pe care oamenii îi învață să le facă. Vorbim de aceleași lucruri făcute în buclă, la nesfârșit.

O altă prejudecată este legată de furatul locurilor de muncă ale oamenilor. De fapt, realitatea este alta, patronul român nu poate să își dezvolte businessul pentru că nu mai găsește personal calificat, decât dacă aduce oameni din Sri Lanka sau din tot felul de țări exotice. Și aici se pierde timp cu adaptarea la limbă, cultură, tot felul de traininguri, legislație etc.

Cât de siguri sunt roboții colaborativi

Roboții tradiționali industriali sunt de peste 40 de ani pe piață. Tehnologia, însă, era destul de veche și nu era foarte sigur pentru un om să lucreze alături de ei. Roboții erau puși într-o cușcă sau zonă bine delimitată pentru a fi evitate accidentele. Noi avem roboți colaborativi, tocmai pentru că asta sunt, colaborează cu omul. Există această colaborare între robot și om. Sunt siguri 100%, fiind certificați de TÜV Nord. Avem deja peste 50.000 de coboți vânduți și instalați, care lucrează fără probleme la nivel global cu oameni, în diferite procese și cu diferite echipamente. Vorbim de un produs matur, care a trecut deja testul timpului.

Exemple de companii din România care folosesc acești roboți

De exemplu, avem compania Ford din Craiova, care produce motoare și mașini cu roboții colaborativi de la Universal Robots deja de câțiva ani. Dar avem și clienți mai mici, cum ar fi un producător, Becker, care făcea mobilă pentru IKEA. Mai avem un producător, Alseca, ce activează în industria plasticelor folosite în industria auto. Ce mi se pare interesant la acest ultim caz, este legat de gradul de încărcare a robotului. Era folosit undeva cam 2-3 zile pe săptămână. Apoi, au zis să eficientizeze acest robot și au decis ca în restul săptămânii să îl folosească pentru alte aplicații total diferite. Așadar, cu o singură investiție, au automatizat două procese diferite.

Cât de simplu poate fi programat un cobot de la Universal Robots

Am avut diferite evenimente offline în care era prezent și un robot. Iar la unul dintre evenimente, a venit un copil de 4 ani care era foarte curios cum funcționează un cobot. I-am dat tableta copilului, i-am explicat câteva detalii și a învățat singur în cinci minute să programeze robotul să facă un traseu. Cu exemplul ăsta, vreau să subliniez cât de intuitivă este programarea unui astfel de robot. Cam jumătate dintre clienții noștri își programează singur roboții, iar ceilalți folosesc parteneri de-ai noștri, acolo unde vorbim de integrări mai complexe.

Cât de sustenabili sunt acești roboți

Faptul că reducem amprenta la sol prin dimensiunea lor, ajută la eficientizarea spațiului și a randamentelor în muncă. De asemenea, partea de consum. Avem un client corporatist care are robotul pe birou. Îl alimentează la o priză normală. Prin urmare, consumul este cu mult mai mic față de ce era în trecut cu acei roboți tradiționali, care aveau nevoie de un consum ridicat de energie electrică.

Viitorul roboticii

Înainte vedeam câte un robot pe ici pe colo, pe la o universitate sau într-un laborator de cercetare. Dar în ultimii 10 ani am asistat la o explozie a roboților colaborativi. Și în viitor văd chiar o accelerare a acestui proces de automatizare, iar majoritatea proceselor repetitive vor fi preluate de către roboți. Iar oamenii vor fi folosiți pentru creativitatea lor.

În ultimii ani, cei care au investit în roboți au fost early adopters, cei care au viziune și privesc în viitor. Dar în următorii trei ani, cred că robotizarea se va produce în masă, pentru că majoritatea vor fi obligați să facă asta pentru a nu pierde valul de automatizare, pentru a rămâne competitivi și relevanți în business.

Despre Universal Robots

Universal Robots a fost fondat în Danemarca, în orașul Odense, de un grup de studenți. Am fost primii care am pus pe piață acest gen de roboți. Am fost nevoiți să creăm acest termen de cobot, robot colaborativ, pentru a sublinia faptul că vorbim despre un robot care colaborează cu oamenii. Chiar am dezvoltat un concept, prin care poți programa un demo cu un robot. Practic, un partener de-al nostru poate să vină fizic la sediul clientului cu un robot pentru a face o demonstrație. Și este un serviciu pe care noi îl oferim în mod gratuit.

Articol susținut de Universal Robots

