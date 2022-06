ESENTIAL Duminică, 19 Iunie 2022, 17:40

HotNews.ro

Turiştii şi constănţenii au putut asista duminică la antrenamentele comune cu public ale celor patru delfini aduşi din Ucraina, cu Nini şi Chan Chan, vedetele Delfinariului. Spectacolele celor şase delfini vor putea fi urmărite cel puţin un an.

La Delfinariul din Constanța Foto: Facebook/ Delfinariu Constanta

Sute de persoane au fost prezente, duminică, în jurul prânzului, la primul antrenament cu public al delfinilor aduşi din Ucraina, împreună cu delfinii din Constanţa, relatează News.ro.

Show-ul a fost deschis însă de doi dintre cei trei lei de mare aduşi de asemenea din Ucraina. Timp de zece minute aceştia s-au jucat cu mingea, au făcut diverse tumbe, încântându-i astfel pe cei prezenţi.

A urmat apoi spectacolul delfinilor. Patru antrenori i-au avut în grijă pe cei şase delfini. Astfel, Nini şi Chan Chan au avut fiecare câte un antrenor, iar specialiştii din Ucraina au lucrat fiecare cu câte doi delfini. În general, delfinii din Ucraina şi cei din Constanţa au prezentat pe rând spectacolul lor, dar au existat şi elemente comune, executate de toţi cei şase delfini. Publicul a remarcat elemente mai spectaculoase realizate de delfinii din Ucraina. Spectacolul delfinilor s-a încheiat după 20 de minute în aplauzele spectatorilor.

Armonizarea stilurilor de lucru

Directoarea Secţiei Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Angelica Curlişcă, a declarat jurnaliştilor, la finalul spectacolului, că se caută o armonizare în cele două stiluri de lucru.

„Partea de cooperare, de lucru împreună este un pic mai dificilă deoarece sunt două stiluri la lucru diferite. A trebuit să vedem de mai multe ori demonstraţia lor, ei au văzut de mai multe ori demonstraţia noastră, astfel încât să putem să găsim comportamentele, să spunem aşa, în oglindă, aţi văzut aplaudatul îl fac toţi, este foarte frumos când vezi mulţi delfini făcând un lucru în acelaşi timp şi, de asemenea, este foarte frumos să-i vezi făcând şi lucruri diferite”, a explicat Angelica Curlişcă.

Ea s-a referit şi la câteva elemente acrobatice realizate de către delfinii din Ucraina.

“Aţi văzut acel push al antrenorilor ucraineni cu doi delfini pe rosturi. Este ok pentru animal pentru că are forţă şi sunt doi delfini, nu este unul. Pentru noi nu este chiar foarte ok pentru că în marea deschisă delfinul nu prea face acest lucru, dar căutăm calea de mijloc. Este frumos, îl fac doi delfini, deci putem să îl acceptăm. Şi cred că şi publicul s-a bucurat de acest lucru. Ei fiind mai mititei au putut să facă acele salturi rotite pe care la început, când a venit, Chan Chan le făcea şi ea în mijlocul piscinei. Din păcate, acum este mult prea mare şi există riscul să vină foarte aproape de margine și să se lovească. Oicât o corectăm noi, acest risc există”, a povestit Angelica Curlişcă.

De asemenea, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Iulian Călin, a afirmat că mai sunt sincronizări de făcut în spectacolul delfinilor.

„Este o premieră. L-am numit antrenament cu public, mai sunt sincronizări de făcut, mai e de adaptat puţin, însă, am căutat să vedem cum arată o demonstraţie combinând cele două exerciţii, ale noastre şi ale lor. Sunt şcoli diferite de antrenament. Au experienţă foarte mare, dar nici noi nu ne lăsăm mai prejos. După cum aţi văzut, Maya, Kiki, Marucya, Veterok, Chan-Chan şi Nini formează un corp comun, sunt şi antrenorii prieteni. Încep din ce în ce mai mult să se armonizeze”, a afirmat Iulian Călin.

El a precizat că delfinii din Ucraina vor rămâne la Constanţa cel puţin un an.

“Avem un contract semnat cu ei pe un an, cu drept de prelungire. Vrem să îi ţinem cât mai mult. Vom începe demonstraţii adevărate, cel puţin trei pe zi, să vedem şi cum se comportă, cum se îmbină exerciţiile şi cred că vom oferi o demonstraţie pe cinste în această vară”, a explicat Iulian Călin.

Astfel, până în a doua jumătate a săptămânii viitoare vor fi două spectacole pe zi ale delfinilor, urmând ca apoi să se treacă la trei spectacole pe zi.

Cei patru delfini din Ucraina au fost aduşi în data de 11 mai la Constanţa. Ei sunt din Harkov şi au stat o perioadă scurtă la Odesa. Delfinii au fost duşi mai întâi într-un bazin separat şi au stat în carantină 30 de zile. Ei sunt însoţiţi şi de personalul de la Delfinariul din Harkov.

Citește și: