​S-a retras din tenis în cadrul Sports Festival, printr-un meci memorabil la care au luat parte Simona Halep, Patrick Mouratoglou și Bethanie Mattek-Sands, dar a preluat și un rol nou - gazda podcastului BT Talks, chiar la festivalul care a avut loc la Cluj-Napoca. Horia Tecău, campion la Wimbledon și vicecampion olimpic, a stat de vorbă cu Simona Halep, Ana-Maria Popescu, Robert Lindstedt - unul dintre foștii săi parteneri la dublu, Tiberiu Ușeriu, dar și cu fondatorul festivalului, Patrick Ciorcilă.

Simona Halep și Horia Tecău la podcastul BT Talks Foto: Captura YouTube

Sports Festival a avut loc între 9 și 12 iunie iar în cadrul acestuia s-au desfășurat două meciuri de retrage emoționante: al lui Horia Tecău și al lui Adrian Mutu.

Deja cunoscutul podcast BT Talks s-a mutat la rândul său la festival, gazda fiind chiar Horia.

Simona Halep: După primul tur pierdut la Doha, am trimis mesaj familiei - „nu mai pot să joc tenis”

Simona Halep a povestit despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și lucrurile pe care le-a descoperit despre ea de când lucrează cu acesta, cum ia decizia de a schimbă un antrenor, dar și despre emoțiile din timpul meciurilor și despre presiunea pe care o simte uneori.

Un scurt fragment din dialogul dintre Horia și Simona:

Horia Tecău: Cum îți alegi tu antrenorul cu care lucrezi? Tu ești o jucătoare care faci o schimbare pentru a câștiga turnee de Grand Slam. Ce cauți într-un antrenor când faci o așa alegere, tu, Simona?

Simona Halep: E o întrebare complexă pentru că sunt multe lucruri pe care le doresc atunci când încep o colaborare. După ce am încheiat colaborarea cu Darren - au fost șase ani foarte buni, plini de succese și de momente foarte plăcute - a fost un moment când nu mai știam ce vreau. După ce am pierdut în primul tur la Doha am trimis mesaj familiei și prietenilor că nu mai pot să joc tenis. Nu mai aveam motivație, energia respectivă să pot face față presiunii. Și atunci am simțit că trebuie să merg la academia lui Patrick. Darren îmi spusese că este un centru extraordinar și că trebuie să merg acolo, este și aproape de casă și că este foarte motivant, foarte bun vibe-ul. Dar nu am vrut, nu m-am simțit pregătită niciodată. Dar acum am simțit nevoia să mă duc. Am simțit că sunt din nou un copil care își dorește să facă ceva în tenis. Deși eram foarte dezamăgită și nu mai aveam încredere că pot să merg până la capăt.

Când am fost la academie am văzut copilașii trezindu-se dimineață cu visul de a deveni foarte buni jucători de tenis. Și am luat ca un burete vibe-ul de acolo. Deodată am început să îmi doresc din ce în ce mai mult să mă antrenez, să stau de la ora 8 dimineața la ora 6 în Academie. Nu am făcut niciodată acest lucru. Dar simt că la momentul la care sunt acum am nevoie de așa ceva.

Patrick Ciorcilă

Patrick Ciorcilă, fondatorul festivalului, îi povestește lui Horia de unde a pornit ideea Sports Festival și ne oferă câteva detalii din backstage, dar și cum ajută festivalul la popularizarea sportului în rândul copiilor și de ce era nevoie de un astfel de eveniment.

Robert Lindstedt

Robert Lindstedt, fost jucător profesionist de tenis și partener la dublu masculin al lui Horia, vorbește despre momentul în care a decis să se retragă. Prin ce schimbări mentale și fizice trece un sportiv până la luarea deciziei și despre satisfacția pe care o are acum că antrenor, află din interviu.

Ana Maria Popescu

Ana Maria Popescu, cea care a câștigat de 3 ori titlul de cea mai bună spadasină din lume, discută cu Horia despre puterea rutinei, gestionarea emoțiilor înainte de intrarea într-o competitie, dar și implicațiile pe care le are sportul de la vârste fragede.

Tibi Ușeriu

Tiberiu Useriu, triplu câștigător al ultramaratonului 6633 Arctic Ultra, ne povestește cum a început să alerge, dar și cât de important este psihicul atunci când îți dorești să ajungi campion.

Fondat în 2018, în Cluj-Napoca, Sports Festival este primul și cel mai mare festival dedicat sportului din România.

