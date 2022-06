ESENTIAL Vineri, 17 Iunie 2022, 17:07

​Nu, jucăriile nu sunt doar pentru a trece timpul. Dincolo de aspectele lor distractive, multe jocuri pentru copii educative oferă o dimensiune educativă activităților. Vrei să-ți susții copilul în învățare? Joc de cărți, joc de masă, jocuri pentru memorie, cărți, puzzle, logică... sute de jocuri educative le permit acum copiilor să-și dezvolte abilitățile distrându-se, de la îndemânare la creativitate, prin autonomie sau învățare, exprimare de exemplu, de la grădiniță dar și la nivelul primar. Există multe jocuri pentru copii care îi ajută să învețe să citească, să descopere geografia, istoria sau engleza și să-și dezvolte noi abilități. Iată cum să alegi cele mai bune jocurii pentru copii.

1. Luați în considerare gusturile și interesele copilului dvs.

Poți cumpăra cel mai frumos și apreciat joc de critici, dacă copilului tău nu îi place, sunt șanse mici să se joace cu el. Indiferent de vârsta copilului tău, începe prin a-i respecta gusturile și interesele. Cu varietatea de jocuri educaționale disponibile astăzi, cu siguranță vei găsi unul de care copilul tău se va bucura cu siguranță. Unor copii le plac jocurile tip puzzle, iar altora le plac cele de cosntruit. Este foarte important să țineți cont de preferințele celui mic și să îl lăsați să își aleagă jocurile preferate.

2. Optați pentru jocuri pentru copii educaționale ușor de utilizat

Copiii devin nerăbdători rapid, așa că este important să alegeți jocuri educative bazate pe principii simple. Jocul ar trebui, de asemenea, să fie ușor de asamblat pentru ușurință în utilizare. Copiii nu au neapărat prea multă răbdare, se pierd cu firea și își doresc să se joace imediat. De aceea acest punct este foarte important. Un exemplu bun este un puzzle. Cel mic înțelege din start ce are de făcut și se poate concentra ore întregi la ceea ce are de făcut. Dacă jocul este prea dificil pentru vârsta lui, se va enerva și nu va mai dori să se joace, deci jocul va deveni inutil.

3. Alegeți un joc educațional progresiv

Jocurile progresive permit copilului dumneavoastră să progreseze în propriul ritm. Cu cât există mai multe niveluri de dificultate, cu atât copilul dumneavoastră va face mai multe progrese. Suficient pentru a-și dezvolta încrederea în sine, găsind o adevărată plăcere în a juca. În special când sunt mici și schimbă jucării atât de des pentru că se plictisesc de ele, este ideal să optați pentru jucării progresive. Un alt truc este să achiziționați jucării și să i le dați în timp ce le ascundeți pe restul o perioadă. În acest fel îl veți păstra interesat mai mult timp de jocuri pentru copii sau diverse jucării.

4. Luați în considerare vârsta copilului dvs.

Este important să alegi jocuri educative adecvate vârstei copilului tău. Sub 3 ani, nu are rost să alegi un joc cu cifre sau litere. În schimb, preferați-le pe cele care ajută la dezvoltarea abilităților fundamentale, cum ar fi abilitățile motorii și limbajul. Dacă cel mic are, totuși, un interes dezvoltat pentru litere, cifre și forme, puteți să optați pentru jocuri tip puzzle în care acesta trebuie să le aranjeze la locul lor. Când sunt mici, este important pentru copii să își dezvolte abilitățile motorii fine și să exerseze cât mai des.

5. Alegeți jocuri educaționale care sunt modulare și ușor de combinat

Copiilor le plac jocurile modulare. Se vor plictisi rapid de un joc care poate fi folosit doar într-un fel. Unele jocuri pot fi, de asemenea, deturnate. Cu un joc de societate, de exemplu, copilul tău va putea folosi figurinele în alt context și astfel își va dezvolta imaginația și creativitatea. Există tot felul de jocuri pentru copii care pot fi utilizate în multiple moduri, dar și tot felul de jocuri tip puzzle, deci ai de unde alege dacă știi că copilul tău se plictisește repede și are nevoie de stimuli în plus. Dacă știi că îi cumperi des copilului tău jucării pentru că se plictisește des de cele vechi, atunci optează pentru acest tip de jocuri pentru copii.