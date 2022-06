ESENTIAL Vineri, 17 Iunie 2022, 12:41

​​Recent, în cadrul celor mai mari agenții de marketing din întreaga lume a început să se dezbată importanța sistemelor CRM pentru succesul afacerii. Acestea sunt considerate cel mai nou și mai inovativ tip de tehnologie de care business-urile B2B și nu numai pot beneficia din plin pentru optimizarea strategiei lor de marketing.

Cât de important este un sistem CRM pentru agențiile moderne de marketing? Foto: Publyo

Dacă știi cum să-l alegi pe cel potrivit pentru afacerea ta, un sistem CRM îți poate oferi o mulțime de avantaje, cu mult mai importante decât o serie de soluții out of the box pentru anumite operații.

Ce este mai exact un sistem CRM?

Încă este destul de dificil să dăm o definiție a sistemelor CRM raportată la soluțiile de pe piața românească deoarece, în prezent, avem un singur sistem CRM la care putem face referire.

În principiu, acronimul CRM înseamnă de fapt customer relationship management - managementul relației cu clienții și un astfel de sistem, așa cum îi spune și numele este un ansamblu de programe și task-uri optimizate și personalizate care te ajută să oferi clienților tăi servicii superioare cu mai puțin efort.

Ca să poată fi numit CRM, un astfel de sistem trebuie să faciliteze operațiunile de vânzări, de marketing, de contabilitate și de management.

Există și date pe care trebuie să le introduci manual pentru că mai ales la nivel de marketing nimic nu poate înlocui judecata umană ca de exemplu, în momentul alegerii celor mai potrivite publicații pentru promovarea unui brand în mediul online, dar toate operațiunile de rutină, repetitive și la care nu modul de executare, ci pur și simplu condiția de a fi realizate sau nu influențează strategia de marketing, sunt optimizate și efectuate în mod automat.

Publyo - un sistem CRM ideal pentru agențiile de marketing, dezvoltat în România

Publyo, creat de Oblyo Digital Agency în parteneriat cu Weboratory Capital, este la ora actuală singurul sistem CRM existent pe piața din România și în același timp și cea mai bună soluție pentru agențiile de marketing românești, fiind gândit și dezvoltat pornind de la nevoile de bază ale acestora.

Care sunt cele mai solicitante, dar și repetitive sarcini pe care le execută un specialist în marketing dintr-o agenție obișnuită? Bineînțeles, compunerea nenumăratelor emailuri necesare în comunicarea cu writerii și publisherii sau efectuarea convorbirilor telefonice fără sfârșit prin care solicită scrierea sau publicarea unui articol, precum și modificarea lui atunci când este cazul.

Hai să ne gândim simplu, ce etape trebuie să parcurgă un om de marketing atunci când dorește publicarea unui simplu advertorial într-o publicație anume, pentru unul din clienții săi. Primul pas pe care trebuie să-l facă acesta după conturarea strategiei de marketing este să trimită un email unuia din writerii săi în care să comunice care sunt cuvintele cheie pe care trebuie să le folosească în articol, către ce pagini de pe website-ul clientului trebuie să conducă acestea, precum și câteva idei legate de conținut. Apoi, când articolul este gata, trebuie să preia materialul și să-l trimită clientului său, bineînțeles, nu fără un telefon prin care să anunțe executarea acestuia, iar în cel mai fericit caz, atunci când clientul este complet satisfăcut cu materialul primit, să îl trimită mai departe publisher-ului ales și să-i explice condițiile de publicare.

Toate aceste acțiuni se desfășoară în general prin email, dar de multe ori necesită și apeluri telefonice pentru o mai bună transmitere a mesajului. Iar în situația de mai sus, am descris un caz în care procesul a decurs perfect, fără nicio solicitare de modificare din partea clientului și fără probleme la nivelul publicației și cu toate acestea timpul total de execuție al tuturor acestor acțiuni ar fi de cel puțin o oră, în funcție de experiența specialistului în marketing, dar și de relația sa cu clientul, writer-ul și publisher-ul implicat. În practică însă toate aceste lucruri necesită mult mai mult timp și dacă ne gândim că o agenție digitală de mărime medie postează câteva sute de advertoriale pe săptămână, ajungem la concluzia că un om de marketing are nevoie de două vieți pentru a-și practica meseria.

Cu Publyo însă, totul este infinit mai simplu. Pe lângă faptul că toate sarcinile descrise mai sus pot fi executate în doar două-trei minute, cu Publyo ai garanția că toate advertoriale plătite de tine sunt în concordanță cu cerințele clienților tăi și rămân exact acolo unde le-ai publicat deoarece, Publyo nu doar publică, ci și monitorizează advertorialele tale, asigurându-se că acestea produc efecte mult timp după ce au fost publicate. Astfel, pentru agențiile de marketing digital din România, Publio dă cea mai bună definiție pentru importanța unui sistem CRM în domeniul marketingului online și la ora actuală reprezintă o soluție de top la care ar trebui să apeleze toți specialiștii orientați pe optimizare, rezultate și profit.