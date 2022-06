ESENTIAL Marți, 14 Iunie 2022, 13:33

Societatea confirmă cifrele preliminare publicate în luna martie pentru exercițiul financiar 2021/22

Hornbach înregistrează rezultate record în 2021/22. Cererea mare continuă și în sezonul de primăvară 2022/23 Foto: Hornbach

Cifră de afaceri record a Grupului, de 5,9 mld. euro, bazată pe o creștere puternică și continuă a cererii din partea clienților (față de anul precedent: +7,7%)

Rezultat operațional ajustat al Grupului (EBIT ajustat) în creștere cu 11% la 362,6 mil. € comparativ cu anul precedent (față de 2019/20: +60%)

Marja EBIT ajustată crește la 6,2%, de la 6,0%, semnificativ peste nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus

Creștere a dividendelor propuse la 2,40 euro

Început bun al sezonului de primăvară 2022/23 și gestionarea cu succes a provocărilor externe, inclusiv a inflației

Bornheim (Pfalz), Germania, 17 mai 2022.

Cererea ridicată și susținută de produse de construcții și bricolaj a condus la rezultate record pentru Grupul Hornbach (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Group; ISIN DE0006083405) în exercițiul financiar 2021/22 (1 martie 2021 până la 28 februarie 2022). Datorită strategiei ICR de lungă durată, a gestionării cu succes a restricțiilor în pandemie și a provocărilor legate de supply chain, Hornbach a reușit să câștige cote de piață suplimentare pe piețele-cheie. Conform cifrelor finale, comparativ cu anul precedent, vânzările nete au crescut cu 7,7%, până la 5.875 milioane de euro, iar EBIT ajustat a crescut cu 11,1%, până la 362,6 milioane de euro față de anul precedent. Rezultatul per acțiune a crescut la 12,48 euro, de la 10,33 euro în exercițiul financiar 2020/21 (+20,8%). Prin urmare, la Adunarea Generală a Acționarilor Holdingului Hornbach din data de 8 iulie 2022 se va propune o creștere a dividendelor la 2,40 euro (2,00 euro în anul precedent). Perspectivele pentru exercițiul financiar 2022/23 rămân prudent optimiste, pe fondul creșterii incertitudinilor geopolitice și al creșterii prețurilor. Consiliul de Administrație al Grupului Hornbach se așteaptă ca vânzările să continue să se dezvolte dinamic. În același timp, se așteaptă ca rezultatul să rămână ușor sub valoarea record din exercițiul financiar 2021/22.

„Și cel de-al doilea an de pandemie ne-a pus pe toți la grea încercare. Dar partea pozitivă este că tendința clienților de a se concentra asupra propriei case este încă intactă, chiar și după ce restricțiile au fost din nou ridicate. Încă o dată, am reușit să profităm de oportunitățile apărute în urma crizei și să ieșim și mai puternici din această situație. Acest lucru se datorează unui număr de trei factori de succes foarte importanți: strategia noastră de digitalizare și ICR de lungă durată și superioară concurenței – adică îmbinarea eficientă a ofertelor staționare și digitale – conceptul nostru de logistică flexibilă, inclusiv achizițiile și aprovizionarea orientate spre viitor, precum și angajamentul neobosit al celor aproape 25.000 de angajați“, a comentat Albrecht Hornbach, președintele Consiliului de Administrație al Hornbach Management AG.

În anul calendaristic 2021, Hornbach a depășit semnificativ performanța sectorului german al magazinelor de materiale de construcții, mărindu-și cota de piață de la 14,0% la 15,1%. În țările din afara Germaniei, cota de piață a crescut în Olanda, Austria și Elveția, pe baza datelor de piață furnizate de GfK (3). „Am crescut semnificativ mai repede decât piața, ceea ce se reflectă, desigur, în mod foarte plăcut, în cotele noastre de piață. În Germania, am fost singurul mare lanț de magazine de materiale de construcții din anul calendaristic 2021 care a înregistrat o nouă creștere a vânzărilor, după performanța puternică a sectorului în 2020“, a explicat Erich Harsch, președintele Consiliului de Administrație al Hornbach Baumarkt AG.

Creștere semnificativă a rezultatului – propunere de creștere a dividendelor

Datorită creșterii puternice a cifrei de afaceri, Grupul Hornbach și-a mărit semnificativ câștigul operațional comparativ cu anul precedent. Marja EBIT ajustată a concernului a crescut de la 6,0% la 6,2%. În subgrupul Hornbach Baumarkt AG, EBIT ajustat a crescut cu 12,9%, la 314,7 mil. euro, iar marja EBIT ajustată a crescut de la 5,4% la 5,7%.

Rentabilitatea (marja EBIT ajustată) magazinelor de materiale de construcții și grădinărit din Germania a crescut de la 3,1% la 3,3%. Regiunea Restul Europei a câștigat și mai mult teren, de la un nivel deja ridicat, și a extins marja EBIT ajustată la 8,2% (anul precedent 8,0%). Subgrupul Hornbach Immobilien a generat un EBIT ajustat de 53,7 mil. euro (anul precedent: 55,8 mil. euro), în timp ce subgrupul Hornbach Baustoff Union și-a îmbunătățit EBIT ajustat de la 9,0 mil. euro în anul precedent la 13,0 mil. euro în exercițiul financiar 2021/22.

Rezultatul per acțiune holding a crescut de la 10,33 euro la 12,48 euro. Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere vor propune Adunării Generale anuale (virtuale) a Acționarilor Hornbach Holding AG & Co. KGaA, programată pentru 8 iulie 2022, un dividend majorat de la 2,00 euro la 2,40 euro per acțiune ordinară ce conferă dreptul la dividende.

Fluxul de numerar din activitățile comerciale curente ale Grupului s-a situat la 344,9 mil. euro (anul precedent 346,5 mil. euro). Intrările mai mari de numerar generate de excedentul anual puternic al Grupului au fost compensate de o creștere a capitalului de lucru, în principal ca urmare a aprovizionării mai ample pentru sezonul de primăvară, ca răspuns la provocările din supply chain-ul global.

Cu 178,6 milioane de euro, Grupul Hornbach a investit în exercițiul financiar 2021/22 cu aproximativ 16% mai mult decât în anul precedent, fapt care a reflectat în special continuarea expansiunii sale staționare, cu cinci noi deschideri de magazine în Europa și patru noi deschideri de magazine planificate pentru exercițiul financiar 2022/23. Fluxul de numerar liber după activitățile de investiții și dividende s-a ridicat la 134,5 mil. euro (anul precedent: 168,2 mil. euro).

Hornbach preconizează că cererea va rămâne ridicată – profitabilitatea este influențată de provocările externe

Cererea de produse pentru construcții și bricolaj s-a menținut la un nivel ridicat în sezonul de primăvară 2022/23, în pofida creșterilor de prețuri la aproape toate categoriile de produse și a condițiilor meteorologice nefavorabile din unele regiuni ale zonei de distribuție. Au existat efecte de bază pozitive în regiunile care au fost afectate de lockdown-uri în anul precedent, cum ar fi părți din rețeaua de distribuție din Germania, Olanda, Cehia și Slovacia. În martie 2022, Hornbach a deschis două noi magazine de materiale de construcții și grădinărit în Nitra (Slovacia) și Enschede (Olanda). În plus, alte două noi deschideri sunt planificate la Constanța (România) și Leipzig (Germania) în cursul exercițiului financiar 2022/23.

În ceea ce privește situația la nivelul întregului concern Hornbach Holding AG & Co. KGaA, se preconizează că vânzările consolidate ale concernului în exercițiul financiar 2022/23 vor depăși ușor nivelul înregistrat în exercițiul financiar 2021/22 (5.875 mil. euro). Se preconizează că rezultatul ajustat în funcție de efectele veniturilor neoperaționale (EBIT ajustat) va fi ușor sub rezultatul foarte bun din exercițiul financiar 2021/21 (362,6 mil. euro), din cauza incertitudinilor geopolitice continue și a creșterilor de preț asociate pentru produse și servicii.

„Mediul economic rămâne volatil, ceea ce face ca o prognoză precisă pentru exercițiul financiar 2022/23 să fie mult mai dificilă. Deși credem că alte închideri în urma reglementărilor Covid sunt puțin probabile, provocările legate de inflație, supply chain și disponibilitatea produselor au continuat să crească în ultimele luni. Echipele Hornbach lucrează din greu pentru a asigura o bună disponibilitate a produselor pentru clienții noștri la prețuri rezonabile. Ne menținem poziția de lider în materie de prețuri pe toate piețele și monitorizăm îndeaproape evoluțiile externe“, a subliniat Karin Dohm, director financiar al Hornbach Management AG. „Ca o notă pozitivă, cererea clienților rămâne ridicată, iar nevoia de renovări eficiente din punct de vedere energetic a devenit și mai urgentă, având în vedere creșterea prețurilor la energie și tranziția către energie regenerabilă și emisii reduse de carbon.“

(1) fără efectele cursului valutar, incl. magazine de specialitate Bodenhaus și comerț online

(2) ajustat la cheltuieli și venituri neoperaționale În cazul informațiilor procentuale și al numerelor pot interveni diferențe din rotunjiri. Informațiile procentuale sunt calculate pe bază de mii de euro.

(3) Definiția GfK a magazinelor de materiale de construcții și grădinărit mai mari de 1.000 mp; date disponibile pentru Germania, Olanda, Austria, Elveția și Cehia

(4) din care 165 de magazine de materiale de construcții și grădinărit Hornbach și două magazine de specialitate Bodenhaus

(5) Suprafață de vânzare BHB: hală închisă (încălzită sau neîncălzită): 100%; suprafață liberă acoperită (neîncălzită): 50%; Drive In materiale de construcții (neîncălzit): 50%; suprafață liberă neacoperită (neîncălzită): 25%.

(6) Număr de angajați la data de 28 februarie, inclusiv raporturile de angajare pasive