​Cristina Neagu, 33 de ani, cea mai valoroasă jucătoare de handbal din România, a dialogat timp de aproape o oră, în cadrul unui proiect jurnalistic facilitat de BRD Groupe Société Générale, despre prezentul și viitorul handbalului românesc, despre CSM și națională, despre antrenorat și viața de după handbal, despre fair play și respect în relația antrenor-jucătoare.

„Trebuie să înveți să trăiești cu presiunea, în orice domeniu. Că ești sportiv sau o companie, există presiune” afirmă Cristina Neagu în interviu.

„Obiectivul meu ca lider al echipei este să îmi fac colegele să fie mai bune”, mai punctează jucătoarea de la CSM București.

„Pentru mine o ratare nu înseamnă nimic, cu siguranță că mă voi duce și data următoare la poartă și voi încerca să dau gol. Cine nu încearcă nu are cum să greșească, și cine nu greșește nu are cum să performeze”. În viața personală, Cristina Neagu spune că este „foarte critică” la adresa sa. „Cred că asta este o calitate pe care o am pentru că asta mă face să mă perfecționez.”

Urmăriți, mai jos, interviul acordat în exclusivitate de Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale de handbal feminin a României și ambasador de brand BRD – Groupe Société Générale, jurnalistului Cătălin Striblea.

