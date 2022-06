ESENTIAL Vineri, 03 Iunie 2022, 10:08

​Victimă a unui accident rutier, un şofer din Iași a fost amendat şi a rămas şi fără permis auto pentru consum de alcool, deşi nu băuse nicio picătură, după cum arată analizele de sânge. Situaţia s-ar fi putut lămuri din prima zi, dar după un an încă nu a fost tranşată de justiţie, scrie Ziarul de Iași.

Etilotest Foto: Politia Romana

În dimineaţa zilei de 1 iunie a anului trecut, Florin L. se afla la volanul unui BMW pe o stradă din Iași, iar la o intesecție mașina lui a fost izbită din spate de un alt autoturism şi proiectată în maşina din faţă. Toţi şoferii implicaţi în accident erau în culpă, aflându-se pe linia de tramvai, motiv pentru care şi Florin L. a fost sancţionat cu avertisment şi două puncte de penalizare. Poliţiştii i-au solicitat şoferului să sufle şi în etilotest, aparatul indicând o concentraţie a alcoolului în aerul expirat de 0,06‰, scrie Ziarul de Iași.

Florin R. a protestat, susţinând că nu consumase deloc alcool și că urmele de alcool ar putea proveni de la şerveţelele umede cu care se ştersese de sânge după accident. I s-au recoltat probe biologice la Spitalul „Sf. Spiridon”, expertiza stabilind lipsa totală a alcoolului în sânge. Cu toate acestea, el a fost sancţionat şi pentru conducere sub influenţa alcoolului, cu o amendă de 1.305 lei şi a rămas fără permis pentru 90 de zile.

Șoferul s-a adresat instanţei, cerând anularea procesului-verbal de contravenţie.

Magistrații de la Judecătoria Iași au stabilit că sancţiunea aplicată pentru conducere sub influenţa alcoolului nu are o acoperire faptică. „Dispoziţiile legale prevăd posibilitatea conducătorului de autovehicule de a solicita recoltarea de probe tocmai ca expresie a dreptului său la apărare. Având în vedere rezultatul analizei toxicologice, instanţa apreciază că petentul a făcut proba contrară rezultatului obţinut cu aparatul alcooltest, drept pentru care nu poate reţine existenţa elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 195/2002 (conducere sub influenţa alcoolului, n.r.)”, au constatat judecătorii.

Judecătorii au decis exonerarea şoferului de amenda de 1.305 lei şi de suspendarea dreptului de a conduce. Avertismentul şi punctele de penalizare pentru oprire neregulamentară au fost menţinute. De altfel, nici şoferul nu le contestase. Reprezentanţii Inspectoratului Poliţiei Judeţene au făcut apel împotriva sentinţei, dosarul intrând pe rolul TribunaluluiIași, care joi a rămas în pronunţare.