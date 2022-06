ESENTIAL Miercuri, 01 Iunie 2022, 08:08

Vlad Barza • HotNews.ro

​Cum ajungi la mare fără mașina personală? Trenul este cea mai bună soluție, dar trebuie să rezervi din timp și să te aștepți la aglomerație, întârzieri și durate lungi de parcurs. Autobuzul este și el o variantă, dar este mai scump decât trenul și este viabil pe distanțe mai scurte de 300 de km. În articol puteți citi și despre prețurile de pe BlaBlaCar.

Vagoane pentru trenurile Soarelui Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cu trenul la Constanța, Mangalia, Eforie sau Costinești

Trenurile Soarelui intră în circulație în data de 10/11 iunie și ulterior din 11 și 11/12 iunie 2022. Din București vor fi aproape 25 de trenuri pe zi pe sens către Constanța, de la cinci companii diferite: CFR Călători, Regio Călători, Astra TC, Transferoviar și Softrans. Peste jumătate dintre trenuri sunt de la CFR Călători. În extrasezon sunt 16 trenuri pe sens.

După 11 iunie, primul tren București - Constanța este IR 1912 al CFR care pleacă la 3.22 noaptea. Ultimul este un tren Regio Călători care pleacă la 21.15. Cele mai rapide trenuri fac sub două ore și zece minute. Biletul costă 54 lei la IR și 29 de lei la trenurile Regio. Fără îndoială că trenul este cel mai rapid mijloc de transport între București și Constanța, dar și între Brașov și Constanța. Trenul pierde mult însă între Constanța și Mangalia. Aici puteți consulta Mersul Trenurilor.

Zece trenuri directe pe zi circulă pe sens între București și Mangalia, astfel că sunt utile și pentru cei care vor să coboare la Costinești, Eforie sau Mangalia. Trebuie spus că între Constanța și Mangalia, cum linia este neelectrificată și nemodernizată, unele trenuri fac și peste 95 de minute pe 43 km. Cu tot cu staționarea în Constanța, drumul de 225 km dintre Capitală și Constanța ajunge să fie NU cu mult mai lung decât drumul Constanța - Mangalia.

În sezon vor fi 18 trenuri pe zi pe sens între Constanța și Mangalia, în timp ce între septembrie și iunie sunt 11 trenuri. Un tren Transferoviar are cel mai rapid parcurs, 66 de minute, iar cel mai lent este un tren IR al CFR Călători: 98 de minute (23 de minute de opriri p parcurs). La întors, între Mangalia și Constanța, cel mai rapid este un tren TFC, 65 minute, iar cel mai lent, un tren CFR Călători (97 de minute, dintre care 26 de minute staționare în cele șapte gări de pe parcurs).

De menționat că, dat fiind faptul că peroanele nu au fost modernizate, este greu să urci sau să cobori din tren în gări precum Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud sau Neptun.

Brașov - Constanța este un traseu ce merită făcut cu trenul: vor fi opt trenuri pe sens pe zi, dintre care șase de la CFR Călători și două de la Regio Călători. Cele mai rapide fac sub 5 ore. Biletul costă 71,8 lei la clasa a 2 a la IR. La compania Regio Călători biletul costă 61 de lei la trenul care pleacă la 7.24 din Brașov și ajunge la 12.16 la Constanța.

Există și riscul ca trenul să ajungă cu mare întârziere: în vara anului trecut au fost probleme de trafic din cauza unor deraieri de trenuri de marfă la Fetești și au fost întârzieri de multe ore după ce furtunile au afectat linia de contact. Este și o chestiune de noroc să nu te nimerești în tren fix în ziua când apar mari probleme pe vreo magistrală mare.

Nu trebuie uitat că de la 1 iulie biletul de tren se va scumpi cu 20%. Chiar și așa, dat fiind că unele trenuri nu sunt foarte lungi și cerere va exista, este recomandat să vă cumpărați biletul cu cel puțin trei săptămâni înainte. La toate companiile se pot cumpăra ușor bilete online, astfel că nu este nevoie, precum în urmă cu 10-15 ani, să mergeți la coadă la agențiile CFR.

Pentru cei care vin din vestul sau nord-vestul țării drumul către Litoral va fi foarte lung. Drumul Satu Mare - Mangalia, 944 km, durează 19 ore, cu plecare la ora 13.20. Târgu Mureș - Constanța durează aproape 12 ore, iar Cluj - Mangalia, peste 15 ore.

De la Satu Mare la Eforie Sud biletul întreg costă 124 de lei la vagon clasa a 2 - a, iar la cușetă cu șase locuri prețul pentru un loc este 160 de lei.

Iași - Constanța este un drum ce durează aproape 8 ore și costă 118 lei în cușetă cu șase paturi. Oradea - Mangalia este un alt parcurs lung, cu IR 1932, peste 17 ore, 909 km. La cușetă, în compartiment cu șase paturi, biletul costă 160 de lei și prețul va urca la peste 190 lei de la 1 iulie.

Va exista și tren direct Timișoara - Mangalia, cu grupă de vagoane Reșița Sud - Mangalia. Drumul de la Reșița până în sudul litoralului durează aproape 15 ore, iar distanța este de 738 km. Important, trenul are rang de Regio, așa că drumul este ceva mai ieftin: 95 de lei. Problema este că nu există decât clasa a 2 a, deci nu va fi un drum comod.

Între Sibiu și Constanța vor fi două trenuri directe: unul face aproape 9 ore, altul, 11 ore și 20 minute, fiindcă rulează via Râmnicu Vâlcea - Pitești, în zone cu viteze medii de sub 45 km/h. Cu trenul ceva mai rapid, IR 1928, via Brașov, drumul Sibiu - Constanța costă 91,2 lei.

Va fi și tren direct Suceava - Mangalia, 8 ore și 32 minute, 573 km. Prețul? 91 de lei la vagon clasă (a doua) și 127 lei la cușetă șase locuri.

Un drum care necesită multă răbdare va fi Arad - Mangalia: peste 16 ore. 116 lei este biletul în vagon clasă, la cușetă cu patru paturi un loc este 167 lei, iar la vagonul de dormit, cu două locuri în compartiment, prețul este 245 lei. Există și varianta dormit single, dar nu este ieftină: 325 lei. Trenul pleacă la ora 18.18 din Arad.

Cu autobuzul spre litoral

Între București și Constanța sunt autobuze din oră în oră, drumul durează între 3 și peste 4 ore, în funcție de trafic, dar prețul nu este mic: în jurul a 80 de lei, existând însă și variante la 70 de lei. Probabil însă că prețurile vor crește de la 1 iulie.

Microbuzele sunt foarte utile între stațiuni, în sezon fiind și 3-4 curse pe oră între Constanța și Mangalia, prețul fiind de 14-15 lei.

Pe site-ul autogări.ro figurează și curse directe Brașov - Constanța (peste 6 ore, 100 de lei), dar și curse Sibiu - Constanța, 8 ore și jumătate, 130-240 lei.

Autobuzul este util pe tronsoane unde legăturile feroviare sunt ca și inexistente: spre exemplu sunt mai multe curse pe zi între Galați și Constanța, 3 ore și jumătate, 80 de lei. Pe viitor va circula un singur tren direct Galați - Constanța, 3 ore și jumătate, 60 de lei.

Figurează și curse directe de autobuz Iași - Constanța, peste 8 ore, 140 - 160 de lei. În cazul curselor cu autobuzul trebuie verificat înainte, sunând la companie sau la autogară, pentru a vedea dacă într-adevăr autobuzul circulă în ziua dorită. Pe site este trecut și un autobuz Cluj - Constanța, călătorie de peste 11 ore.

Este puternic recomandată rezervarea, acolo unde este posibil.

BlaBlaCar

Pe aplicația BlaBlaCar cursele sunt în general publicate cu 2-3 zile înainte și locurile se ocupă repede. Sunt multe criterii în funcție de care variază prețul cursei: tipul vehiculului, numărul de locuri, spațiul de bagaje, ora plecării și locul plecării, dacă se poate fuma, dacă poți să-ți iei câinele, etc.

București - Constanța este printre cele mai cerute curse: dacă ai noroc poți prinde cu 25 de lei, dacă te hotărăști târziu poți plăti 60 de lei. Brașov - Constanța este cam 60-70 de lei, dar poate ajunge la 85-90 lei în plin sezon.

Galați - Constanța costă, în cel mai bun caz, 40 de lei.

Sibiu - Mangalia „te duce” la 100 de lei, iar cursele din orașe mai îndepărtate sunt mai rare și mai scumpe.

Cu siguranță prețurile vor fi mai mari în plin sezon, și nu doar fiindcă va fi cerere mare. Nu trebuie uitat că în prezent benzina este 8,2 lei/litru, iar motorina este 8,8 lei. Acum un an, benzina și motorina costau cam 5,5 lei/litru.

Unul dintre motivele pentru care călătoriile în aplicație au un preț fix dinainte comunicat este pentru a nu mai fi nevoie de negocieri între șoferi și pasageri, mai ales că aceste negocieri puteau duce la neînțelegeri.

Mai este un amănunt de luat în seamă. Pasagerii au des tendința să ia în calcul numai costul carburantului și taxele de drum când merg cu BlaBlaCar. Dar, în realitate, costul unei călătorii include și întreținerea vehiculului, deprecierea acestuia, asigurarea și altele..