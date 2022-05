PRESSHUB Miercuri, 25 Mai 2022, 16:08

HotNews.ro

​Dr. David L. Hadaller a fost, între 1987-88, profesor Fulbright la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași.

David L. Hadaller Foto: David L. Hadaller

PressHUB l-a invitat să povestească cum a simțit și ce a trăit în România comunistă în ultimii ani ai regimului lui Ceaușescu. Iar la final să ne spună și cum crede că s-a schimbat țara în care a revenit repetat și după 1989, fie și pentru că s-a însurat cu o româncă.

„Prima mea impresie despre România comunistă s-a petrecut când am coborât din avionul meu Boeing 707 Pan Am cu care am ajuns pe aeroportul Otopeni din București, pe 10 octombrie 1987. Adaug acest detaliu pentru că vreau să creez un context pentru un cititor care s-a născut probabil după Revoluţia Română din 1989. Românii născuți după revoluție nu prea au nicio experiență cu genul de viață pe care l-am avut în România în 1987”, a spus el.

