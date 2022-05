Articol susținut La Fântâna​ Miercuri, 25 Mai 2022, 11:44

La Fântâna, cel mai mare furnizor de servicii de apă și cafea din România, a lansat recent Sistemath – un sistem modern de filtrare a apei din sistemele publice de aprovizionare, unic în România prin tehnologie și versatilitate. Într-un interviu, directorul general adjunct al companiei, Dan Sorin Popa, explică premisele, amploarea și importanța pe termen lung a adoptării unei noi filosofii a băutului apei de fiecare zi în România, lucru posibil prin Sistemath.

Dan Sorin Popa Foto: La Fantana

Dan Sorin Popa, de la început și pe înțelesul tuturor: Ce este, de fapt, Sistemath?

Sistemath este o umbrelă pentru soluții de filtrare modernă a apei potabile, soluții pe care La Fântâna le face disponibile oricui și oriunde, într-o varietate mare de sisteme și aparate de dozaj. Sistemath ia apa din rețea, o filtrează cum trebuie și o dă cui vrea să o bea, bună și sigură pentru consum, fără gust bizar, fără depuneri, fără miros de clor sau altele. Este o tehnologie de filtrare a apei din rețelele de apă potabilă – domeniu în care avem aproape 15 ani de experiență - mai nouă și mai accesibilă. Apă de băut, pur și simplu, pură și simplă.

România nu e California sau Africa de Sud, nici vreun alt stat sub-saharian. Apa nu a fost niciodată o problemă existențială la noi, cu excepția unor secete istorice. De ce e nevoie de filtrarea suplimentară a apei?

Un răspuns complet la această întrebare ar necesita mai mult de o discuție separată dar, pe scurt, nevoia de filtrare a apei de băut are două resorturi majore la noi:

Primul este cel cultural și științific. Calitatea apei "de la robinet" din România este, nu arareori, problematică. Românii trăiesc cu acest gând și vor să fie siguri că ce beau nu le face rău. Mai mult, istoria de mentenanță deficitară a sistemelor publice de conducte de apă, dublată de diverse incidente celebre, a creat o neîncredere majoră a multor români în "apa de la chiuvetă". Nu intru acum în alte detalii, probabil toată lumea cunoaște pe cineva care a fiert sau fierbe apa sau o folosește doar pentru gătit, ori care spune că "pentru băut, prefer să-mi iau de la magazin". Avem o cultură, practic, generalizată a filtrelor de masă sau de sub chiuvetă și, cel mai important, o cultură în care "apa aia bună" de băut e cea pe care-o iei în PET-uri de 2 sau 5 litri de la magazin. Sistemath oferă o manieră în care poți bea fără să iei PET-uri de la magazin și fără să te chinui cu filtre pe care să le tot schimbi tu, fără căni de filtrare, și acelea din plastic ș.a.m.d.

Al doilea resort major are mai multă legătură cu exemplele California și Africa de Sud. Mă refer la cel ecologic și științific. În directă legătură cu ce am spus mai sus, planeta este sufocată de plastic - iar ambalajele PET de unică folosință sunt sus de tot pe lista "vinovaților" care transformă clima, în sens negativ, chiar sub ochii noștri. La Fântâna a înțeles și problematica, și gravitatea situației și, de câțiva ani, am pornit pe un drum în care să reducem până la eliminare impactul unei nevoi primare a vieții – consumul zilnic de apă – asupra mediului. Anul trecut am lansat un serviciu național de livrare de apă de izvor la domiciliu, în sticle reutilizabile. Cu acel serviciu am "scutit" România de zeci de milioane de PET- uri de apă care ar fi fost altfel cumpărate de la magazin. Anul acesta, cu Sistemath, facem încă un pas important pe același drum.

Și care e legătura cu poluarea?

Educația sau, mai precis, schimbarea unor mentalități. Pentru că o apă bună și sigură la îndemână și accesibilă ne poate, în timp, "dezvăța" de dat banii pe apă la PET de câte ori ne e sete și învăța să redescoperim apa băută din pahare și alte recipiente reutilizabile. Acasă, nu mai umpli frigiderul sau cămara de baxuri de apă, pentru că, la aceeași bani, ai o apă de băut din pahar pe care nu-l arunci, ca pe PET. La birou, nu mai cumperi un PET de la aparatul de vending de pe colț, pentru că ai paharul tău, cu care-ți iei apă de la dozator. Nu-ți mai iei apă la PET din magazin sau benzinărie când ești pe drum, ci-ți umpli de acasă un termos sau un bidon reutilizabil. Cu toții suntem datori să ne schimbăm – mai bine mai repede, decât mai târziu – obiceiurile de consum. Noi facem ce putem, în limitele resurselor și imaginației noastre, să ajutăm românii să bea apă bună poluând mai puțin.

Revenind la Sistemath – ce anume face Sistemath și nu fac alte sisteme de filtrare, ce e așa revoluționar?

Filtre de apă complexe există și în prezent, mai există și watercoolerele... Sistemath este inovator, nu revoluționar – revoluționară este filosofia de construcție și de distribuție a acestei tehnologii. Da, există numeroase sisteme de filtrare a apei – Sistemath este cel care imită natura. Cele mai performante sisteme de filtrare a apei sunt cele pe care natura însăși le-a creat – structuri succesive de sol, uneori vechi de sute de milioane de ani. Sistemath folosește știința pentru ca procesele naturale de filtrare să fie replicate și utilizate eficient și sigur în echipamentele sale. Sună simplu, dar nu e – iar ce poate fi numit "revoluționar" este legătura directă dintre această tehnologie și accesibilizarea în masă a apei sigure pentru consum zilnic. Altfel spus, cu o tehnologie care imită natura, putem aduce - în fiecare casă, birou, instituție sau oriunde - o apă pe care să o bei fără griji și dubii. Mai mult, pentru că propunem această tehnologie în atâtea tipuri de echipament, putem spune că avem un rol în democratizarea accesului la o apă bună și sigură.

Democratizare…?

Da. Suntem – noi, La Fântâna - dintre cei care consideră că apa trebuie să fie un drept și nu un privilegiu. În Uniunea Europeană există deja două țări, Slovenia și Slovacia, care au accesul la apă potabilă stipulat ca drept garantat de stat pentru fiecare cetățean. La noi, în România, deși larg disponibilă ca resursă, apa curată și sigură de băut e mai putin accesibilă. Iar Sistemath asta face, accesibilizează apa, la pachet cu o schimbare de mentalitate și prin servicii și echipamente versatile și accesibile. Iar o astfel de accesibilizare este un atribut al democratizării. Și ar mai fi un aspect de punctat aici: în lumea imaterială, a conceptelor, cel mai prețios lucru este timpul. În cea materială, sunt aerul și apa. Apa menține viața, apa sănătoasă întreține viața sănătoasă. Cine n-ar vrea ca tot mai multă lume să aibă access la apă sănătoasă…?

Aici, în redacție, avem dozatoare de apă care dau și apă fierbinte, de ceai. Sistemath face asta?

Sigur că da, la unele modele destinate companiilor și instuțiilor. La asta mă refeream folosind termenul "versatilitate". Sistemath doar filtrează apa, și o face repede și bine. În modelele gândite pentru acasă, Sistemath oferă apă rece sau la temperatura camerei. Dar Sistemath e instalat pe numeroase echipamente, inclusiv care încălzesc apa la 95 de grade, sau care o carbonatează, pentru iubitorii de apă cu bule, sau ambele. Asta depinde de modelul ales – cum spuneam, Sistemath echipează numeroase tipuri de dozatoare, de la cele mici pentru birou la cele mari, pentru spații publice deschise.

În încheiere, cum poate fi, ca să zic așa, accesat acest accesibilizator de apă...?

Sistemath este un brand La Fântâna și e disponibil pe canalele noastre cunoscute. În primul rând, pe magazinul nostru online, unde sunt afișate pachetele de abonamente disponibile și unde poate fi cumpărat direct modelul de bază așa numitul "under-sink". În serviciul pe bază de abonament plătești lunar o taxă și primești dispozitivul în custodie, plus instalare, mentenanță și asistență tehnică. Tot sub formă de abonament sunt și soluțiile mai complexe, pentru care îi invităm pe cei interesați să ne contacteze pe siteul lafantana.ro.

Mulțumim, Dan!

