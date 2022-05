ESENTIAL Marți, 17 Mai 2022, 09:10

Future Summit 2022, cel mai mare eveniment dedicat trendurilor de viitor și sustenabilității din România revine în 20 mai la București.

Future Summit 2022 aduce împreună în cele 3 zile de eveniment peste 300 de lideri de business, inventatori, oameni de știință și inovatori din 15 țări în conversații despre viitorul muncii și al educației, impactul tehnologiilor AI și cloud, viitorul orașelor sau Metaverse-ului. Experți internaționali în descentralizare, AI sau energie și unii dintre cei mai cunoscuți futurologi internaționali vor încerca, alături de lideri de business & antreprenori români să descopere cele mai importante trenduri și forțe ce transformă următorii ani.

100% din veniturile generate de vânzarea biletelor online și offline vor fi donate către susținerea muncii umanitare și educaționale a Teach for Ukraine.

Printre speakerii din România confirmați se numără ministrul digitalizării Sebastian Burduja, Alina Petrescu (OMV Petrom), Radu Ciocoiu (Raiffeisen Bank), Lara Tassan Zanin (EIB Romania), primarii Ciprian Ciucu (Sector 6) și Radu Mihaiu (Sector 2) sau Octavian Berceanu (expert politici de mediu), printre alții.

Speakerii internaționali care vin la București în 20 mai:

Tanja Schindler, futurolog recunoscut la nivel internațional, vice-chair al International Association of Futurists și expert în foresight al Comisiei Europene;

Maksym Plakhotnyuk, antreprenor ucrainean în deep-tech, fondator și CEO al ATLANT 3D Nanosystems;

Oksana Matiiash, CEO al Teach For Ukraine;

Dinesh Punni, antreprenor și coach în domeniul tehnologiilor imersive (AR/VR);

Romain Forestier, expert în tehnologii exponențiale al Joint European Disruptive Initiative;

Kacper Nosarzewski, partener la 4CF, companie de strategic foresight și board member la Societatea Polonă de Studii despre Viitor;

Sarah Hambridge, cercetătoare principală la Grid Singularity, platformă deschisă de schimb de date energetice, construită pe tehnologia blockchain;

Simon Østergaard, futurolog și senior advisor pentru Copenhagen Institute for Future Studies, specializat în viitorul educației.

În agenda Summit-ului sunt incluse și 6 sesiuni private cu experți pe teme precum Schimbări climatice & Tranziția Verde, Transformări în muncă, PNRR, Educație pentru viitor, ecosistemul de antreprenoria și București 2025. Tema principală a sesiunilor este România la orizontul anului 2025, iar autorități centrale și locale, reprezentanți ai mediilor de business și academic vor identifica principalele oportunități, provocări și soluții privind fiecare subiect.

Future Summit 2022 este organizat de Social Innovation Solutions, susținut de Raiffeisen Bank, eMAG, Fan Courier, Kane Restaurant, 5 to go și Sara Green. Parteneri organizaționali: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, Romanian Business Leaders, Confederația Patronală Concordia, EA - The Entrepreneurship Academy, ROTSA, Cluj Hub, Techcelerator, ARCEN, AVE, Hotnews, Radio România Cultural, Evenimente 360.

Social Innovation Solutions (SIS)

SIS este o organizație ce oferă consultanță și facilitarea conversațiilor strategice pentru ONG-uri și corporații în sustenabilitate, foresight și impact social. SIS dezvoltă programe educaționale și incubatoare în CEE ca Future Makers, Social Impact Award, Transformator și Switch, precum și platformele de conversații despre viitor Future Summit, Future Talks și Sustainable Futures.