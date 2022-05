ESENTIAL Vineri, 13 Mai 2022, 23:00

HotNews.ro

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, afirmă, vineri seară, că industria aeronautică românească are viitor, putând deveni un jucător important la nivel european şi regional, potrivit News.ro.

Florin Spataru Foto: ANCONAV

”Industria aeronautică românească are viitor. Putem dezvolta capabilităţi pentru industria aeronautică şi să devenim un jucător important la nivel european şi la nivel regional”, a scris, vineri seară, pe FAcebook, Florin Spătaru, după o vizită la Avioane Craiova SA, una dintre companiile din subordinea Ministerului Economiei care are ca obiect de activitate proiectare şi producţia de avioane militare, servicii pentru aviaţia civilă, reparaţii aeronautice.

Ministrul a apreciat că demonstraţia de zbor a aeronavei IAR-99 Şoim ”a fost punctul culminant şi cel mai emoţionant moment al vizitei de la Craiova”.

”Am vizitat Secţia Structuri Aeronautice şi Procese Speciale şi Secţia Montaj şi Întreţinere Aeronave, unde am discutat cu o parte dintre angajaţi despre condiţiile de muncă. Am fost impresionat de energia pozitivă cu care am fost primit şi îmi doresc să revin la Avioane Craiova pentru a concretiza planurile investiţionale despre care am vorbit astăzi”, a mai scris ministrul.