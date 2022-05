ESENTIAL Miercuri, 11 Mai 2022, 14:25

Gabriel Bejan • HotNews.ro

​Ministerul Educației a reacționat la articolul „Cât de discriminată este, în realitate, limba română în Ucraina și politica struțului aplicată de Ministerul Educației pe acest subiect”, publicat astăzi de HotNews.ro, precizând că plătește în fiecare an 1,7 milioane de euro din propriul buget pentru școlarizarea la noi în țară a românilor din Ucraina.

Sorin Cimpeanu Foto: Guvern

După cum am precizat și în articolul menționat mai sus, Ministerul Educației din România a refuzat timp de 42 de zile să răspundă solicitării HotNews.ro de a lămuri mai multe aspecte tehnice referitoare la educația în limba maternă pentru românii din Ucraina.

Subiectul este unul sensibil în contextul în care este folosit de propaganda rusă pentru a crea disensiuni între români și ucraineni, mai ales după declanșarea războiului de agresiune purtat în aceste zile de Moscova pe teritoriul țării vecine.

Încă din 29 martie am trimis o solicitare Biroului de presă al ministerului condus de Sorin Câmpeanu cu rugămintea de a intermedia o discuție între jurnalistul HotNews.ro și una dintre persoanele care au participat la negocierile dintre cele două părți referitoare la dreptul la educație a ucrainenilor în România și a românilor din Ucraina. Ulterior, pentru că nu a dorit nimeni să stea de vorbă cu noi, am trimis mai multe întrebări pe mail, dar nu am primit niciun răspuns până astăzi, la data publicării articolului.

Iată punctul de vedere al Ministerului Educației:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele informații în limita atribuțiilor ce-i sunt conferite prin actele normative de resort:

- Ministerul Educației acționează potrivit competențelor ce îi revin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/ 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. În acest sens, Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru implementarea politicilor ce vizează românii de pretutindeni.

- Problematica minorităților naționale din România și Ucraina este abordată în cadrul unei comisii mixte. Pentru partea română, coordonarea este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, iar Ministerul Educației participă la lucrările acestei comisii.

- Principalul instrument promovat de Ministerul Educației în relația cu românii de pretutindeni din Ucraina este oferta de burse de studii pentru învățământul preuniversitar (ciclul liceal) și învățământul superior. Anual aproximativ 1,7 milioane de euro sunt cheltuite din bugetul Ministerului Educației pentru finanțarea școlarizării românilor de pretutindeni din Ucraina în instituțiile de învățământ superior din România.

- Ministerul Educației va continua în anul școlar/universitar 2022-2023 acordarea burselor de studiu pentru tinerii români din Ucraina, atât la nivelul învățământului liceal, cât și în ceea ce privește învățământul superior din România.

- Susținerea învățământului în limba română din Ucraina este parte componentă a negocierilor purtate de Ministerul Educației cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, începând cu anul 2017, pentru încheierea unui Protocol de colaborare.

- În ceea ce privește așa zisa „limba moldovenească”, menționăm că în Opinia nr. 902/2017 a Comisiei de la Veneția pe tema legii educației din Ucraina, la punctul 48 se reține identitatea între limba vorbită de persoanele care se identifică drept „moldoveni” în Ucraina și limba vorbită de persoanele aparținând minorității române din acest stat, aceste grupuri de persoane vorbind de fapt aceeși limbă, limba română ( EN: 48. „… It is worth mentioning the peculiar situation of persons identifying themselves as Moldovans, whose language is the same as the language spoken by the Romanian minority, and therefore official language of the EU”.