ESENTIAL Marți, 10 Mai 2022, 16:58

HotNews.ro

DNA a anunțat marți că procurorii au început urmărirea penală împotriva președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, într-un al doilea dosar penal, în care este acuzat că ar fi numit fără respectarea legii un director interimar la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași.

Costel Alexe Foto: Facebook

Costel Alexe este urmărit penal pentru abuz în serviciu.

În același dosar, DNA a început urmărirea penală împotriva a doi angajați ai CJ Iași - Radu Gabriel Apetrei, șef Serviciu resurse umane și salarizare, pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, și Vlad Corneliu Baba, consilier la cabinetul președintelui Consiliului Județean Iași, detașat ca manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, pentru complicitate la abuz în serviciu, tot în formă continuată. În cazul lui Baba a fost extinsă urmărirea penală și pentru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și permiterea accesului la informații nedestinate publicității, toate sub forma instigării.

Procurorii, care anunțaseră cercetări în acest caz încă din luna februarie, precizează că ancheta vizează modalitatea în care Vlad Corneliu Baba a fost numit manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, în condițiile în care nu ar fi îndeplinit condițiile legale de ocupare a acestei funcții de conducere.

În comunicatul de presă emis în luna februarie, DNA spunea că, în 11 noiembrie 2020, Costel Alexe, în calitate de președinte al Consiliului Județean Iași și beneficiind de ajutorul lui Vlad Baba, ar fi dispus detașarea acestuia de pe funcția de consilier IA în cadrul Compartimentului Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Iași, în funcția de manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, deși numirea nu îndeplinea condițiile legale de ocupare a acestei funcții de conducere. Ulterior, în 10 martie și 7 iulie 2021, Costel Alexe ar fi dispus prelungirea detașării lui Vlad Baba în aceeași funcție de conducere.

Costel Alexe ar fi fost ajutat de către Radu Apetrei, care, în calitate de șef Serviciu resurse umane și salarizare din Consiliul Județean Iași, ar fi întocmit documentațiile aferente emiterii dispozițiilor de detașare.

Mai mult, în 11 noiembrie 2020 Vlad Baba ar fi fost angajat pe perioadă determinată, fără concurs, pe funcția de consilier IA la cabinetul președintelui Consiliului Județean Iași. Tot la aceeași dată ar fi fost detașat pe funcția de manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași.

Astfel, s-ar fi adus un prejudiciu de 86.153 de lei bugetelor Consiliului Județean Iași și Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, reprezentând suma remunerațiilor încasate de către Vlad Baba în baza contractului de management interimar, mai spuneau procurorii DNA.

Reacția lui Costel Alexe

Costel Alexe susţine că noua calitate procesuală - cea de inculpat - nu îi afectează munca administrativă.

„Am fost informat despre noua calitate în dosarul referitor la detașarea de la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași. Am deplină încredere că justiția își va face datoria și voi fi la dispoziția organelor de cercetare pe tot parcursul anchetei pentru că nu am nimic de ascuns, știu că am acționat respectând legea. Activitatea administrativă își urmează cursul firesc, după cum se vede”, a declarat Costel Alexe pentru Ziarul de Iași.

Acuzat de DNA că a luat mită 22 de tone de tablă

Reamintim că șeful CJ Iași este urmărit penal de DNA și s-a aflat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită 22 de tone de tablă în perioada în care era ministru al Mediului.

DNA îl acuză pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului în Guvernul Orban și actual președinte al Consiliului Județean Iași, că ar fi primit mită de la un combinat siderurgic (Liberty din Galați) 22 de tone de produse din tablă, pentru alocarea cu titlu gratuit către combinat a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Ce acuzații îi aduc procurorii șefului CJ Iași:

În 6 aprilie 2020, Costel Alexe, în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, inculpat în cauză, mai multe produse din tablă (tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme (haldă de zgură).

Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situația depozitelor menționate în cuprinsul hotărârii CJUE.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 și 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o rudă a ministrului.

Costel Alexe a susținut că este nevinovat și s-a declarat convins că va demonstra acest lucru în instanță. El a anunțat în vara anului trecut că, într-un "gest de onoare", se autosuspendă din funcția de președinte al PNL Iași.

Alexe s-a aflat sub control judiciar începând din 28 aprilie și până la sfârșitul lunii august 2021, când măsura a fost revocată.