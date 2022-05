ESENTIAL Marți, 10 Mai 2022, 14:08

Smile Media

Cel mai important eveniment de promovare online din România, Digital Marketing Forum, are loc pe 16 & 17 mai într-un format hibrid, cu o audiență în sala de conferință a JW Marriott Bucharest Hotel, și o audiență virtuală deopotrivă.

Digital Marketing Forum Foto: Digital Marketing Forum

Evenimentul va fi deschis cu o zi de training (16 mai), care va pune accent pe soluții practice, idei noi și soluții dovedite, urmat de o zi de conferință (17 mai) cu strategii explicate și studii de caz relevante pentru oamenii de marketing din companii de toate mărimile.

Practicieni cu activitate recunoscută vin cu know-how valoros în cadrul primei zile cu sesiuni aplicate, pentru a te ajuta să-ți dezvolți aptitudinile, să integrezi noi tactici, să ajungi în mod creativ la clienți și să obții cele mai bune rezultate. Ziua de conferință aduce pe scenă branduri implicate și agenții de renume cu rezultate dovedite, oferind profesioniștilor din marcom kit-ul de informații necesar pentru a face față provocărilor actuale din mediul digital.

Tendințele în comunicare, instrumentele de promovare, dar și așteptările consumatorilor sunt mereu în schimbare. La Digital Marketing Forum, afli informații esențiale în planificarea campaniilor și măsurarea rezultatelor, înveți cum se schimbă consumatorul român și care sunt cele mai noi soluții care te vor ajuta să îți definești strategia în 2022.

Reprezentanții PepsiCo, BCR, McDonald’s, OMV Petrom, Porsche, ProTV, Unilever etc aduc mai aproape de tine cele mai noi oportunități de marketing, dar și instrumentele necesare pentru îmbunătățirea acțiunilor de promovare online.

Din ce în ce mai multe companii folosesc un mix extins de canale social media pentru a ajunge cât mai precis la publicurile țintă. Descoperă abordări inedite, învață noi tactici și găsește noi canale de comunicare cu ajutorul celor de la Teads, MGID, RTB House, Conversion, MTH Digital, Snapchat, YouTube etc.

Dintre vorbitorii ediției: Laurențiu Ion (Head of Total Connections Planning & Media, PepsiCo Romania), Ioana Petrovici (Brand Manager Pepsi, PepsiCo Romania), Victor Stroe (Chief Strategy Officer & Associate Director, Leo Burnett), Ana Maria Ghiurcă (Head of Digital Marketing, BCR), Cosmina Tapliuc (Digital Marketing Manager, McDonald’s), Gabriela Nanu (Head Of Marketing & Digital Product Gas & Power, OMV Petrom), Patricia Zegreanu (Marketing & Communication Manager, Porsche Romania), Bogdan Țurcanu (Head of Marketing, PRO TV), Adrian Călărașu (Digital Category Manager, Unilever), Sergiu Gruiță (Industry Director Romania, Teads), Olimpia Norsesovici (Senior Sales Manager, MGID Romania), Andrei Grădinaru (Agency Sales Manager, RTB House), Mihai Călușeriu (Creative Director, Conversion), Robert Dumitru (Deputy General Manager, MTH Digital), Sabin Belușică (Senior Performance Lead, Httpool), Aneta Pleșa (Industry Manager, Google Romania), Anabela Luca (Managing Director, adLemonade), Ioana Anescu (Managing Director, IAB Romania), Cristian China-Birta (Antreprenor Digital, Kooperativa 2.0), Vlad Oprea (Tech Account Manager, Conversion).

Mai multe informații despre eveniment, agendă și vorbitori sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.

Digital Marketing Forum este un eveniment organizat de Evensys, realizat în parteneriat cu PepsiCo Romania și cu sprijinul BCR, McDonald’s Romania, Teads - The Global Media Platform, MGID, RTB House, Conversion, MTH Digital, Answear, Hama, Snapchat.