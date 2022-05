ESENTIAL Sâmbătă, 07 Mai 2022, 11:50

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​HotNews.ro a stat de vorbă cu reprezentanții European Best Destination, site-ul care a inclus Craiova pe locul 1 în Europa în topul destinațiilor de Paște, iar aceștia au explicat cum funcționează sistemul de votare și dacă plata taxei de peste 24 de mii de euro, plătită de primăria Craiovei, a influențat această clasare.

European Best Destinations Foto: Screenshot

European Best Destinations (EBD) este cel mai vizitat site de travel din Europa. Fondat în 2009, site-ul spune că promovează cultura și turismul, în parteneriat cu rețeaua EDEN (European Destinations of Excellence) a Comisiei Europene. Multe orașe din România au fost incluse în clasamentele EBD, iar cel mai recent, Craiova a ajuns pe locul 1 în topul destinațiilor de Paște din Europa, fapt care a ridicat numeroase semne de întrebare la noi în țară. Pentru a descoperi cum sunt făcute aceste clasamente și care este sistemul de votare, am stat de vorbă cu Perrine Bertrand, reprezentantă din partea EBD.

„Obiectivul nostru este de a pune în valoare destinațiile respective”

Perrine Bertrand spune că obiectivul EBD nu este acela de a se pune în valoare, ci de a valoriza destinațiile respective și că nu site-ul oferă premiile, ci călători din toată lumea. EBD trebuie să rămână „neutru”, iar comunicarea este sumarizată presei, într-un press kit cu toate rezultatele, astfel încât să nu favorizeze o destinație în detrimentul alteia.

„Într-adevăr, preselectăm destinații bazându-ne pe diferite criterii, cum ar fi - ofertele lor, creșterea în popularitate pe rețelele sociale, angajamentul față de cultură sau turismul sustenabil, accesibilitatea, calitatea vieții, spațiile verzi sau evenimente. Selecția este făcută în parteneriat cu media de travel și Rețeaua EDEN (European Destinations of Excellence) a Comisiei Europene pentru turismul sustenabil.

Spre exemplu, o destinație premiată de UNESCO, una care este Capitală Culturală Europeană, Capitală Verde Europeană, una care oferă turism smart sau este Capitala Sportului, are mai multe șanse să fie selectată”, explică pentru HotNews.ro reprezentanta European Best Destinations.

Pe lângă EDEN, EBD colaborează cu peste 400 de birouri de turism din Europa și în fiecare an selectează o destinație din fiecare țară sau două destinații din acel loc, pentru țările mari. În cazul competiției principale, „European Best Destinations 2022”, ei aleg cele mai vizitate destinații, conform datelor Eurostat, dar și locurile unde a crescut numărul turiștilor, în baza unei selecții făcute de ei, EDEN, cât și a partenerilor lor de travel.

Destinațiile premiate de trei ori la rând sunt excluse din competiție pentru doi ani. „Scopul nostru principal nu este de a spune că o anumită destinație este cea mai bună, ci acela de a inspira călătorii și de a le oferi idei noi despre natură, cultură și uneori despre locuri mai puțin aglomerate, sustenabile. Atunci când o destinație este selectată, oferim și motivul pentru care am ales asta, iar acea destinație poate comunica acest lucru sau nu. Nu comentăm topurile noastre, suntem apolitici și oferim doar poze și texte despre acele destinații. Nu comentăm rezultatele pentru a fi corecți față de celelalte destinații”, adaugă Bertrand.

Cum funcționează sistemul de votare

Încă din 2009, spune Perrine Bertrand, EBD are o bază de date puternică, cu peste 2 milioane de călători din toată lumea. Site-ul cuprinde sute de clasamente tematice, însă doar trei dintre ele sunt organizate cu voturi deschise, publice, timp de 21 de zile, în perioada noiembrie - februarie: Destinația Anului, Cele mai frumoase târguri de Crăciun și Cele mai bune resort-uri de schi.

În ceea ce privește top-urile tematice, acestea nu sunt făcute publice, ci cu ajutorul unui panel de călători, reprezentativi pentru audiența lor globală, continuă Perrine.

„Numărul celor din panel nu este întotdeauna la fel, deoarece ei nu sunt obligați să răspundă la invitația noastră de a vota, dar întotdeauna avem în jur de 10-14.000 de călători care își votează destinația preferată. Voturile sunt bazate pe imagini și un text scurt despre acea destinație sau acel event”, explică ea.

Reprezentanta EBD spune cum destinațiile din topurile tematice sunt preselectate de jurnaliștii lor de travel, iar în ceea ce privește panel-urile, acestea sunt formate doar din călători și „nimeni nu-și poate vota propria țară sau o destinație din ea.”

Bertrand subliniază faptul că prima listă dată spre votare este făcută de EBD, dar lista finală, cât și destinația câștigătoare sunt alese de călători. Perrine vorbește despre cum EBD nu face un singur call pentru procesul de votare, dar îi roagă pe cei din panel să voteze pentru mai multe topuri tematice, în același timp, iar rezultatele sunt publicate de-a lungul anului.

„Spre exemplu, călătorii din acest panel au votat și: Cele mai frumoase plaje din Europa, Cele mai frumoase comori ascunse (n.r. Best Hidden Gems), Cele mai frumoase locuri din Suedia, Cele mai frumoase comori ascunse din Belgia, Cele mai frumoase castele din România. În acest top tematic nu au fost votate doar „Cele mai frumoase destinații de Paște”. Plus de asta, încercăm să reînnoim tematica din topuri din doi în doi ani”, completează reprezentanta EBD.

Cazul Craiova, „cea mai frumoasă destinație de Paște din Europa”

După cum ziceam, alegerea Craiovei în fruntea acestui top a stârnit multe controverse. Perrine Bertrand spune că în cadrul sistemului de votare a fost implicat un eșantion de 10.724 de călători din toată lumea. Fiecare dintre ei a votat trei destinații la alegere, din cadrul unei preselecții de 62 de destinații din Europa, bazată pe oferta lor de Paște.

Votarea a avut loc online, pe EBD, dar nu pe o pagină publică, ci doar pentru cei care au făcut parte din acel panel. „Destinațiile nu sunt informate cu privire la selectarea lor înainte de vot, ci cu puțin timp înainte de a publica rezultatele finale (mai ales dacă avem nevoie de informații sau imagini extra) sau după publicare, cum a fost cazul Craiovei de anul ăsta. Ei au fost informați după ce a fost publicat topul, iar apoi ne-au oferit imagini extra și informații despre event”, adaugă ea.

Potrivit informațiilor publice de pe site-ul Primăriei Craiova, în data de 17 mai 2021, Consiliul Local al Municipiului Craiova a întocmit un referat spre aprobarea înscrierii Municipiului Craiova în competițiile European Best Destinations și achitarea taxei de 24.480 euro, pentru promovarea orașului de-a lungul unui an.

Mai mult, în referat stă scris și cum „prin adresa nr. 82199/07.05.2021, formulată de către European Best Destinations, municipiul Craiova a fost invitat și nominalizat pentru a participa la competițiile European Best Destinations 2021 [...] beneficiind, astfel, pentru o perioadă de un an de zile, de o promovare internațională la nivel mondial datorită includerii în aceste competiții, dar și prin intermediul partenerilor media Forbes și Condé Nast Travellers.”

Consiliul Local subliniază și importanța acestei colaborări cu EDN și utilitatea ei pentru prosperitatea orașului. „Având în vedere contextul pandemiei cu toate restricțiile impuse în ultimul an și necesitatea relansării economiei și turismului, este importantă creșterea vizibilității municipiului la nivel internațional. Craiova dorește să atragă un număr mare de turiști, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin promovarea municipiului nostru prin modalități specifice la nivel internațional, care garantează performanța și conferă unicitate acestei acțiuni strategice.

Propunem ca taxa de participare la această competiție să fie achitată din sumele colectate la bugetul local din taxa specială turistică, având în vedere specificul acestei taxe, conform HCL 362/2020, Anexa 5, punctul 60 și contribuind, astfel, la colectarea unor sume și mai mari la bugetul local ce urmează să provină din creșterea numărului de turiști, ca efect al promovării municipiului la nivel internațional.”

Documentele publice arată și invitația primită de la EBD, atât în varianta originală, engleză, cât și tradusă în română, dar și beneficiile care intră în suma de bani plătită de Primărie:

„Craiova se diferențiază de alte destinații românești și trebuie promovată pentru calitățile și punctele sale forte. Acesta este motivul pentru care vrem anul acesta să promovăm Craiova printre cele mai bune destinații culturale din Europa, dar și cele mai bune destinații pentru un city break și printre cele mai bune muzee din Europa. Va fi creată o pagină personalizată despre Craiova, care ne va permite să promovăm Craiova timp de 12 luni pe cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa.

Această promovare va începe în ziua plății taxei de participare (timp de 12 luni). Craiova va fi promovată și pe cele mai bune destinații europene printre cele mai bune city break-uri, cele mai bune destinații culturale, cele mai bune destinații pentru city break-uri (prin meniul de navigare) timp de 12 luni de la data plății acestei taxe de participare. Craiova va fi promovată și printre cele mai bune muzee din Europa (timp de 12 luni).”

Întreaga listă de beneficii și metode de promovare o poți vedea aici.

Propunerea a fost adoptată pe data de 27/05/2021 și a intrat în vigoare pe 31/05/2021. Având în vedere că orașul Craiova a ieșit cel mai frumos oraș european de Paște, iar clasamentul a fost publicat cât timp taxa pentru promovare este încă activă, am întrebat-o pe reprezentanta EBD cum stau lucrurile de fapt, cum sunt distribuiți banii de promovare și dacă topul publicat este unul corect sau nu.

Cum explică EBD banii pentru promovare: „nimic nu ne obligă să premiem acea destinație”

Perrine Bertrand începe prin a spune că organizatorii EBD alocă un buget important pentru a face toate aceste event-uri care adună milioane de călători din toată lumea, care apoi sunt promovate în publicații de travel de succes, la nivel internațional. Pe lângă această promovare, estimată la 1.2 milioane de euro per destinație, ei alocă bani către graficieni, jurnaliști de travel, webmasters etc.

Destinațiile care plătesc taxa cerută de EBD și sunt promovate de-a lungul unui an au parte de o pagină dedicată pe site, o pagină pentru Târgul de Crăciun + promovare în meniul de navigare și primesc asistență pe partea de update a conținutului, imagini, video-uri customizate, cât și promovare internațională; asta s-a întâmplat și în cazul Craiovei. „Însă nimic nu ne obligă să premiem acea destinație”, adaugă reprezentanta EBD.

În ceea ce privește locul orașului fruntaș în topul „Celor mai frumoase destinații de Paște”, Perrine susține că nu a primit nicio cerere din partea Primăriei pentru a face parte din acest clasament și subliniază cum orașul a fost informat de top, abia după ce acesta a fost publicat, printr-un „email formal și simplu, așa cum procedăm cu toate destinațiile prezente în topurile noastre tematice.”

Bertrand menționează cum au lucrat fără aceste „taxe” din 2009 în 2014, cu reporteri de travel voluntari, dar în cele din urmă nu au avut vizibilitate internațională și nici impactul economic sau mediatic nu a fost grozav.

„Când o destinație este implicată în promovarea ei și rezultatele sunt mai bune, își îmbunătățește oferta și implicit devine mai atractivă.”

Reprezentanta EBD consideră complet legitim locul I ocupat de Craiova în clasamentul destinațiilor de Paște.

„Când premiezi o destinație, o plajă, un eveniment, la început vei găsi persoane care vor spune că nu merită acel lor. După un timp, alte publicații de media sau profesioniști din turism vor începe să vorbească despre ea și din ce în ce mai mulți oameni vor dori să o viziteze și astfel nu va mai exista problema legitimității. În final, doar călătorii și voturile lor decid locul unei destinații în clasamentele noastre.”

Ea mărturisește că în 2009-2010 era foarte greu să vorbești cu cei din media despre alte destinații față de Londra, Paris, Barcelona, Berlin, dar acum lucrurile s-au schimbat și întreaga industrie a devenit mult mai deschisă către alte locuri.

„În 2022 ar fi fost o greșeală ca România să nu apară în voturile călătorilor. Unii ar putea spune „nu este cea mai bună destinație din Europa.” Însă nu există o destinație 100% perfectă. Unele au probleme cu traficul, altele cu poluare, zgomotul, securitatea și toate ar putea să se îmbunătățească și să fie mai bune. Călătorii nu premiază perfecțiunea, ci locurile pe care și-ar dori să le viziteze și, din fericire, în ultimii ani, au devenit interesați de mult mai multe destinații față de trecut.”

European Best Destinations: „Avem foarte multe topuri care conțin destinații din România”

Oradea

„Promovăm cele mai bune locații din Europa din 2009 și suntem mândri să vedem destinații din România în top și credem că va fi cazul din ce în ce mai mult, premiate atât de EBD, cât și de alte site-uri de travel din lume”, spune Perrine Bertrand. Ea spune că există multe topuri care conțin destinații din România (Oradea, spre exemplu, este pe locul 6 în topul European Best Destinations 2022) și mărturisește că în 2019, EBD a participat la Adunarea Generală EDEN organizată în România, alături de Ministerul Român al Turismului şi Secretarul de Stat din minister, unde s-au convins de frumusețea țării noastre.

„Momentan lucrăm la un conținut despre România cu castelele sale, plajele, locuri prețioase ascunse, minunății ale naturii. Sperăm să-l publicăm în curând, deoarece există o cerere foarte mare din partea călătorilor internaționali despre destinațiile din România. Toate au oferte specifice, și există unele regiuni românești care au mai multe destinații atractive decât unele țări întregi”, spune Perrine Bertrand.

Reprezentanta EBD subliniază faptul că site-ul publică doar informații pozitive despre călătoriile în Europa și destinațiile de aici, dar și cum destinațiile premiate obișnuiesc să se bucure de o mare expune în media, cât și creșteri în turism.

„Chiar și locurile care nu sunt pe podium au o creștere de turism, cum ar fi Zadar, cu 15% sau Zagreb, cu 41% pentru târgul de Crăciun, cât și o vizibilitate globală. Nu noi facem o destinație atractivă, ci doar punem lumină pe ofertele și unicitatea ei. Plus de asta, nu încercăm să intervenim într-o promovare specifică a unei destinații și nu încercăm să ne promovăm pe noi. Din același motiv, nu putem și nu comentăm politica destinațiilor sau contractele publice”, adaugă ea.

Bertrand precizează că din ce în ce mai multe destinații din România sunt votate de călători, iar asta pentru că site-ul află din ce în ce mai multe despre ele și ofertele lor, astfel încât să le adauge pe prima listă a destinațiilor preselectate, dar „decizia finală este la mână călătorilor.” „Multe destinații sunt fericite cu includerea lor în topuri, însă unele nu ne răspund sau nu știu că au fost premiate, dar noi încercăm să dăm informațiile către toate locurile implicate”, mai spune Bertrand.