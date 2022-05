ESENTIAL Duminică, 01 Mai 2022, 08:27

Vlad Barza • HotNews.ro

Ziua de 1 Mai poate aduce în unii ani temperaturi ce amintesc de granița dintre iarnă și primăvară, dar în alți ani pot fi temperaturi de peste 30 de grade Celsius și atmosfera de la grătar poate fi ca-n plină vară. În mod excepțional a nins de 1 Mai, dar așa ceva se poate întâmpla o dată la câteva zeci de ani la altitudini mai mici de 700 de metri.

Cea mai scăzută valoare înregistrată de 1 mai în ultimii 40 de ani a fost -10 C în 1985, la vârful Omu Tot atunci au fost -7 C la Bâlea Lac. Cele mai ridicate valori au fost de peste +32 C, în sudul și estul țării, în 2012. În 1983 au fost +32 C la Giurgiu și +31,9 C la Calafat. În 2012 au fost +32,6 la Bacău și +32,2 la Iași.

1 mai a fost o zi extrem de rece în ani precum 1985, 1988, 1982 și 2007. Cele mai calde zile de 1 mai au fost în 2012, 2003, 2018 și 2013.

În dimineața zilei de 1 mai poate fi extrem de cald. În 1996 minima a fost de 18 grade la Oravița. Peste +17,5 au fost la Caransebeș în 2004 și 2013. La Sulina au fost 18 grade pe 1 mai 2013, dimineața.

O dată la câteva decenii maximele de la prânz pot fi extrem de scăzute, chiar și de sub 10 grade și la câmpie. La munte pot fi și zile de 1 mai cu maxima de - 4 C, dar foarte rar.

Anul acesta temperaturile vor fi cuprinse între 1 și 11 grade noaptea și 15 și 23 de grade în timpul zilei.

Ninsori rare de 1 Mai și frig extrem

Pe 1 mai 1970 a nins la Tg Secuiesc și s-a depus strat de zăpadă de 4 cm la Brașov. Pe 1 mai 1985 au fost averse de ninsoare la Timișoara, pentru foarte scurt timp. La Brașov au fost -0,1 C pe 1 mai 1988. La Miercurea Ciuc au fost -4,1 C în 2006.

Ziua de 1 mai a fost extrem de friguroasă în 1976: atunci au fost -2,6 C la Satu Mare, -1,6 C la Târgu Mureș și -5,5 C la Predeal.

Zile extreme de 1 Mai în mai multe locuri din țară - Când a fost cel mai cald, dar și cel mai frig în ultimii 40 de ani

București

Cele mai mici temperaturi: +1,6 C în 1988 și +3,5 în 2016.

Cele mai ridicate temperaturi: +31,2 în 1983 și 31 în 2012

Cea mai ridicată minimă nocturnă: 13 grade în 1986

Cea mai scăzută maximă diurnă: +13,5 în 1984

Sibiu

Cele mai mici temperaturi: +1.3 în 1989 și +1,6 în 2007

Cele mai ridicate temperaturi: +29,6 în 2013 și 29,2 în 2003 și 2012

Cea mai ridicată minimă nocturnă: +12,4 în 1996

Cea mai scăzută maximă diurnă: +11,9 în 1982

Brașov

Cele mai scăzute temperaturi: -0,1 în 1988, +2,1 în 2016

Cele mai ridicate temperaturi: +27,6 în 2018 și +26,5 în 1983

Cea mai caldă noapte: +12 în 1999

Cea mai scăzută maximă diurnă: +10,2 C în 1987

Bâlea Lac

Cea mai scăzută temperatură: -7 C în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +13 în 2018

Cea mai caldă noapte: +8,1 C în 2018

Cea mai rece maximă diurnă: -3,8 C în 1985

Timișoara

Cea mai scăzută temperatură: +2,2 în 1985

Cea mai ridicată temperatură: 29,2 C în 1983

Cea mai caldă noapte: +15 C în 1986, 1996 și 2000

Cea mai rece maximă diurnă: +10,2 C în 1989

Vârfu Omu

Cea mai scăzută temperatură: -10,2 C în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +11 în 2012 și 2013

Cea mai caldă noapte: +6,1 C în 2013

Cea mai scăzută maximă diurnă: -3,9 în 1990

Miercurea Ciuc

Cele mai scăzute temperaturi: -4,1 C în 2006 și -2,6 C în 1988 și 1991

Cele mai ridicate temperaturi: +29,5 C în 2012 și +28,8 în 2013

Cea mai caldă noapte: +10,6 C în 1986

Cea mai scăzută maximă diurnă: +7,9 C în 1982

Drobeta Turnu Severin

Cea mai scăzută temperatură: +2 C în 1988

Cea mai ridicată temperatură: -31,1 C în 2013

Cea mai caldă noapte: +14,6 C în 1986

Cea mai scăzută maximă diurnă: +15,4 în 1982

Cluj

Cele mai scăzute temperaturi: +1,5 C în 1982 și 1988

Cea mai ridicată temperatură: +29,7 C în 2012 și +28 C în 2003

Cea mai caldă noapte: +13,4 C în 2003

Cea mai scăzută maximă diurnă: +10,5 C în 1982

Constanța

Cele mai mici temperaturi: +5 în 1981 și +5,6 C în 1990

Cele mai mari temperaturi: +27,8 în 2012 și +24 C în 2000

Cea mai caldă noapte: +17,3 C în 2013

Cea mai scăzută maximă diurnă: +10,2 în 1987

Iași

Cea mai scăzută temperatură: +4,1 C în 2005

Cele mai ridicate temperaturi: +32,2 în 2012 și +31,7 în 2013

Cea mai caldă noapte: +13,8 C în 2003

Cea mai scăzută maximă diurnă: +12 C în 1982

Predeal

Cea mai scăzută temperatură din ultimii 40 de ani: -2,2 C în 1988

Cele mai ridicate temperaturi: +23,6 C în 2018 și 21,7 în 2021

Cea mai caldă noapte: +11,6 C în 2001

Cea mai rece maximă diurnă: +4,5 C în 1982

Oradea

Cea mai scăzută temperatură: +4,8 C în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +26,8 în 1983

Cea mai caldă noapte: +13,8 C în 2018

Cea mai scăzută maximă diurnă: +11,8 C în 1989

Vârful Ceahlău - Toaca 1900 m alt

Cea mai scăzută temperatură: -7,5 C în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +20,6 C în 2013

Cea mai caldă noapte: +10,6 în 2012

Cea mai scăzută maximă diurnă: -4,9 C în 1985

Sulina

Cea mai scăzută temperatură: +8 în 1990

Cea ai ridicată temperatură: +27,1 C în 2012

Cea mai caldă noapte: +18,1 în 2013

Cea mai scăzută maximă diurnă: +9,5 C în 1987

Bacău

Cele mai scăzute temperaturi: +1,1 în 2006 și +2,6 C în 198

Cele mai ridicate temperaturi: +32,6 C în 2012 și +31,7 în 2003

Cea mai caldă noapte: +14,4 C în 2013

Cea mai scăzută maximă diurnă: +9,3 C în 1984

Craiova

Cea mai scăzută temperatură: +3 în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +31,3 în 2013

Cea mai caldă noapte: +15,1 în 2013

Cea mai scăzută maximă diurnă: +14,8 C în 1984

Deva

Cea mai scăzută temperatură: +1,4 C în 2007 și 2,8 C în 1985

Cea mai ridicată temperatură: +31,5 C în 2012 și 2013

Cele mai calde nopți: +12,6 în 1996 și 2004

Cea mai scăzută maximă diurnă: +12,8 în 1982

Ocna Șugatag

Cea mai scăzută temperatură: +1,2 în 1985

Cele mai ridicate temperaturi: +28,3 C în 2013

Cea mai caldă noapte: +15,3 C în 1994

Cea mai scăzută maximă diurnă: +6,2 C în 1985

Cât de frig poate fi în Europa de 1 mai

La peste 3.500 m alt, în Alpi, pot fi, în mod excepțional -21 C, pe insula norvegiană Svalbard pot fi -15 C, iar în nordul Rusiei europene pot fi -13 C, dar o dată la 20-25 de ani.

Pe cel mai înalt vârf montan din Germania, Zugspitze, aflat la aproape 3.000 m alt, minima absolută pe 1 mai a fost de -18 C.