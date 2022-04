ESENTIAL Miercuri, 20 Aprilie 2022, 13:46

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost întrebat miercuri dacă își menține declarațiile conform cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, „nu este atât de negru cum îl prezintă lumea", el spunând acum că nu este judecător: „Dumnezeu este judecător".

Arhiepiscopul Teodosie Foto: Agerpres

În luna februarie, IPS Teodosie, cunoscut pentru opiniile sale controversate, îl elogia pe Vladimir Putin, spunând că „nu e atât de negru cum îl prezintă toată lumea", fiind cel mai mare ctitor de biserici de la muntele Atos şi Ierusalim, care „nu trebuie judecat ca un răufăcător".

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă îşi mai menţine afirmaţia făcută înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, că Vladimir Putin a adus multe jertfe şi este un ctitor la Sfântul Munte şi la Ierusalim.

“Ce a adus, a rămas. A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu a făcut nimic cu ele. Sunt aceleaşi. Nu trebuie să am eu o părere”, a răspuns IPS Teodosie, citat de News.ro.

Întrebat ce părere are acum despre Vladimir Putin, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: “Nu sunt judecător. Judecător e Dumnezeu”.

„Şi de ce să n-o spun, domnul Putin, care este atât de vehiculat în zilele acestea şi e văzut atât de negru, nu e negru cum îl prezintă toată lumea. Am spus-o şi o spun, fără frică şi fără nicio ezitare: este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte şi la Ierusalim. Şi în ţara sa, şi Putin şi Medvedev sunt ctitori şi am fost pe urmele lor în excursie şi m-am minunat câte jertfe au facut şi noi îi judecăm ca pe nişte răufăcatori”, declara Arhiepiscopul Tomisului, în februarie, la o emisiune la Radio Dobrogea.