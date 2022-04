ESENTIAL Miercuri, 20 Aprilie 2022, 09:36

Primul proiect din ecosystemul BH Network este live. BHero face parte din ecosistemul BH Network și este primul produs mainnet al echipei, Launchpad pregătind prima vânzare publică a proiectului BH Network. Este primul crypto launchpad romanesc, primul fiind Maiar Launchpad, al echipei Elrond, cu integrare legală KYC/AML la standardele globale, fiind pe deplin acceptat și în Uniunea Europeană.

Primul proiect din Hub-ul BH Network este live Foto: BH Network

BHero este o platformă de lansare completă de criptomonede pentru startup-uri și proiecte NFT care doresc să urmeze calea legală a criptomonedelor.

Ecosystemul BH Network este format din două proiecte: BHero si platforma pentru freelanceri, MVP/Demo este deja pe devnet-ul celor de la Elrond, ca proba de executie. Acest ecosystem este format din trei mari companii: Marketing, Development si Blockchain.

Platforma este creata pentru freelanceri si este similara cu Fiverr sau Upwork. Aceasta vine însă cu îmbunătățiri drastice atât în ceea ce privește securitatea tehnologiei blockchain, cât și cu taxe de până la 20 de ori mai mici, comparativ cu platformele de top din FIAT.

Cripto token-ul BHAT, un ESDT este token-ul de combustibil și de guvernanță pentru proiectul BH Network - un Marketplace descentralizat cu amprentă în blockchain. Creatorii acestei platforme lucrează constant la ea pentru a o dezvolta și pentru a rivaliza cu cele mai proeminente și mai cunoscute piețe electronice.

BHero, un lunchpad pentru criptomonede

Bhero este un launchpad care le permite utilizatorilor să acceseze cele mai bune proiecte de criptomonede disponibile pe blockchain-ul Elrond. Utilizatorii se vor putea conecta pentru a interacționa cu aceste proiecte folosind Maiar App, Ledger sau Elrond Web Wallet.

Scopul BHero este acela de a ajuta și a susține orice proiect românesc și internațional care are o echipă completă și pertinentă, însă are nevoie de push-ul existent și de cunoștințe de marketing, economie, business sau chiar de conexiuni și îndrumare in sfera crypto. De asemenea, BHero dorește să ajute orice startup care are deja un fundamental puternic și vechime în web 2.0, dar își dorește trecerea la 3.0, însă nu este familiarizat cu sfera crypto, oferind aceleași avantaje precum startup-urilor care fac primii pași în această lume.

Astfel, orice startup legal care dorește să adune fonduri în ultima rundă de vânzare publica numit si public sale poate completa un formular disponibil pe bhero.com. Dacă echipa decide că acel proiect are un fundamental puternic și modelul economic și de business este de viitor, startup-ul își va putea susține legal public sale-ul.

Echipa BHero este compusă din membri cu o experiență vastă în piața crypto. Aceștia te pot ajuta oricând cu: obținerea de investiții, cerințe legale, consiliere generală, marketing, configurarea și execuția tokenomicilor, conexiuni în domeniu, câștigarea notorietății proiectului în cadrul spațiului criptografic, servicii de incubator (numai pentru proiectele selectate) și lista nu se oprește aici.

Cum funcționează BHero?

Toți cei care doresc să participe la rundele de vânzări pot completa o verificare KYC și AML prin intermediul partenerului nostru de încredere.

Cu toate acestea, fiecare proiect va avea runde de vânzări și metode de livrare diferite.

