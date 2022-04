ESENTIAL Luni, 18 Aprilie 2022, 09:29

Smile Media

Provocările cu care oamenii de marketing se confruntă astăzi sunt mai acute ca oricând. Publicul este mai reținut, mai precaut și se gândește de două ori înainte de a-și cheltui banii. În acest context, misiunea oamenilor de marketing devine și mai dificilă. Ei trebuie, de aceea, să aibă la îndemână atât instrumentele, cât și soluțiile la orice provocare, pentru a genera valoare în companiile lor.

Digital Marketing Forum revine - Nu rata evenimentul de marketing digital al anului! Foto: Evensys

Digital Marketing Forum, cel mai important eveniment dedicat tendințelor din marketingul digital, revine cu o nouă ediție, pe 16-17 mai, în format hibrid, cu audiență în sala de conferință a Hotel JW Marriott Bucharest și una virtuală deopotrivă. Ca de obicei, evenimentul conectează comunitatea de marketing la ultimele tendințe, tactici inedite și oportunități noi în promovarea online.

De mai bine de 15 ani, Digital Marketing Forum este prima sursă de know-how, inspirație și studii de caz pentru specialiștii din domeniu. Formarea continuă este calea pentru a ține pasul cu schimbările din marketing și comunicare. Cele 2 zile ale evenimentului cuprind o conferință și un training menite să ofere participanților o imagine de ansamblu asupra celor mai bune oportunități pentru brandurile lor și instrumentele necesare pentru îmbunătățirea prezenței în mediul online.

ZIUA 1 | Digital Marketing Training | 16 mai

Prima zi a evenimentului este dedicată unui training intensiv de marketing digital pentru profesioniștii din companiile de toate mărimile care vor să își valideze strategia actuală și în același timp să afle tactici noi. Practicieni cu activitate recunoscută vin cu know-how valoros în cadrul unor sesiuni aplicate, pentru a te ajuta să-ți dezvolți aptitudinile, să integrezi noi tactici, să ajungi în mod creativ la clienți și să obții cele mai bune rezultate.

Dintre vorbitori: Victor Rotariu (Head of Strategy and Insights, GroupM), Eugen Predescu (Paid Media Managing Director, DWF), Mihai Andrei (Managing Partner, Webdigital), Dragoș Smeu (Founder, Mavericks), Cătălin Macovei (Founder, Moloso).

ZIUA 2 | Digital Marketing Conference | 17 mai

A doua zi a evenimentului aduce împreună specialiști locali și internaționali recunoscuți, cu experiență în marketingul interactiv și comunicare online. Conferința aduce pe scenă branduri implicate și agenții de renume cu rezultate dovedite, oferind profesioniștilor din marcom kit-ul de informații necesar pentru a face față provocărilor actuale din mediul digital.

Dintre vorbitori: Laurențiu Ion (Head of Total Connections Planning & Media, PepsiCo Romania), Bogdan Țurcanu (Head of Marketing, PRO TV), Gabriela Nanu (Head Of Marketing & Digital Product Gas & Power, OMV Petrom), Patricia Zegreanu (Marketing & Communication Manager, Porsche Romania), Ana Maria Ghiurcă (Head of Digital Marketing, BCR), Olimpia Norsesovici (Senior Sales Manager, MGID Romania), Sergiu Gruiță (Industry Director Romania, Teads - The Global Media Platform), Adrian Călărașu (Digital Category Manager, Unilever), Aneta Pleșa (Agency Partner Manager, Google), Andrei Grădinaru (Agency Sales Manager, RTB House), Simina Zidaru (Managing Director & Creative Director, Tribal DDB), Mihai Călușeriu (Creative Director, Conversion), Robert Dumitru (Deputy General Manager, MTH Digital), Ioana Petrovici (Brand Manager Pepsi, PepsiCo Romania), Victor Stroe (Chief Strategy Officer & Associate Director, Leo Burnett), Gabriel Pătru (Brand Strategists Therefour.io & President IAB Romania).

Mai multe informații despre eveniment, agendă și vorbitori sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.

Digital Marketing Forum este un eveniment organizat de Evensys, realizat în parteneriat cu PepsiCo Romania și cu sprijinul BCR, Teads - The Global Media Platform, MGID, Skoda, Conversion, RTB House, MTH Digital.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 16 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.