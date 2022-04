ESENTIAL Duminică, 17 Aprilie 2022, 13:37

Poliţiştii Capitalei au recurs la armamentul din dotare pentru a opri o maşină, al cărei şofer a încercat să-i evite, în noaptea de sâmbătă spre duminică, conducătorul auto fiind ulterior testat pozitiv cu aparatul DrugTest.

"În dimineaţa de 17 aprilie 2022, în jurul orei 02.30, poliţişti din cadrul Secţiei 24, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat un autoturism care a încercat să-i evite. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice şi luminoase pentru a opri conducătorul auto. Deoarece şoferul nu s-a conformat şi a accelerat, au plecat în urmărirea acestuia, simultan solicitând, prin staţie, sprijin echipajelor aflate în teren", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, duminică, AGERPRES.

În timpul urmăririi autovehiculului în cauză, un poliţist din cadrul Secţiei 19, a utilizat armamentul din dotare, după somaţiile legale, trăgând mai multe focuri de avertisment şi ulterior asupra pneurilor, reuşind astfel blocarea autoturismului în judeţul Ilfov.

"În autoturism, alături de conducătorul auto se mai aflau alţi trei ocupanţi. Toate cele patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani, au fost preluate de către poliţişti din cadrul Secţiei 24, fiind conduse la audieri", arată sursa citată.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv.

De asemenea, în urma verificărilor, a rezultat faptul că şoferul autoturismului are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

"Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere", precizează DGPMB.