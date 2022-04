Articol susținut de Complice.ro​ Joi, 14 Aprilie 2022, 10:01

Smile Media

Când spui teambuilding te gândești mai degrabă la o ședință lungă, urmată de o petrecere obișnuită, nu la un atelier de cupaje cu colegii de echipă. Când spui primă sau bonus probabil te gândești la bani, nu la a pilota un avion sau a juca un meci de tenis cu Victor Hănescu, ori a-ți petrece un weekend într-un glamping de lux. Când spui cadou de Paște îți vine în minte un coș cu bunătăți, nu o experiență pe motor sau un atelier de pregătit macarons. Și asta pentru că realitatea în piața muncii era alta. Însă când o echipă lucrează împreună fără să se fi întâlnit fizic vreodată - sau cel puțin nu în ultimii doi ani - companiile se reinventează, iar piața muncii se transformă într-un ritm mai alert ca niciodată.

La manșa unui Boeing Foto: Complice.ro

Cercetări recente arată că, la nivel internaţional, 87% dintre angajaţi nu se simt implicaţi la locul de muncă, iar acest lucru se reflectă în costuri ridicate pentru companii şi implicit pentru întreaga societate, pe lângă costurile care iau forma insatisfacţiei individuale.

Sentimentul de mulţumire al angajaţilor la locul de muncă durează în medie 3 luni, motiv pentru care managementul trebuie să se reinventeze continuu pentru a face faţă provocării de a păstra resursa umană, mai arată un studiu al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADDA). În acest context, cum poți menține ridicat gradul de satisfacție pe termen lung?

O soluție sunt - spun alte cercetări în domeniu - programele de reward & recognition gândite pe termen lung. Iar dacă aceste programe conțin inițiative recurente bazate pe experiențe inedite, care stimulează continuu, în mod creativ, atât indivizii, cât și echipele, atunci se schimbă perspectiva angajatului asupra locului de muncă, a jobului și se creează o legătură emoțională cu brandul / compania pe care îl / o reprezintă.

Cum alegi programul potrivit?

Potrivit datelor Complice.ro (furnizor de cadouri și recompense experiențiale), analizate la nivelul celor aproape 7 ani de existență pe piața din România, 71% dintre angajații care au trăit o experiență oferită de către angajator au precizat că s-au simțit cu adevărat apreciați datorită acestui tip de cadou sau premiu, iar 43% declară că se simt mai motivați. Un trend care a început timid în urmă cu câțiva ani, a evolut așadar, în contextul muncii hibrid, de la „nice to have” la „must have” contribuind decisiv la fericirea angajaților și, implicit, la creșterea gradului de loializare și retenție.

Oana Pascu, fondator Complice.ro

"Peste 80% dintre clienții corporate Complice.ro au implementat o politică de reward & recognition în ultimii doi ani și trendul este în continuare ascendent. Pentru că a aduce oamenii împreună, în același spațiu sau în aceeași cameră de zoom, nu mai este suficient. Chiar și în contextul revenirii la birou - care este însă temperată - echipele nu se cunosc, nu sunt conectate cu adevărat. Experiențele trăite împreună, provocările de a ieși împreună din zona de confort - acestea sunt modalitățile care schimbă tonusul echipei și aduc cu adevărat conectarea, care vor conduce și la o performanță crescută", a explicat Oana Pascu, fondator Complice.ro - furnizor de experiențe pentru companii și persoane fizice.

Top experiențe preferate (de angajați și de angajatori)

Printre cele mai atractive experiențe în acest sens se numără cele care implică un strop de aventură (cum ar fi mini-curse cu mașinuțe preparate, curse pe circuite de karting, de off-road sau de asfalt) și cele creative (cum ar fi cocktail masterclass-uri pentru a sărbători într-un mod inedit un proiect finalizat sau un eveniment precum 8 martie, realizarea propriilor terarii, a propriului vin sau a propriilor praline) atunci când angajatorii mizează pe creativitate pentru a-i aduce împreună pe membrii unei echipe.

O altă categorie de experiențe preferată pentru evenimentele de echipă este cea care invită la colaborare, cum ar fi ateliere ce îmbină distracția cu aventura în misiuni de treasure hunt cu trenul, în parc, în mijlocul orașului sau chiar online, urmate de un picnic în echipă ori de un atelier de cafea, la rândul său offline sau online.

Din sala de ședințe pe circuitul de driving

Dar experiențele nu se limitează la aceste programe. Un trend tot mai evident în rândul companiilor este acela care îmbină întâlnirile strategice sau de lucru cu creativitatea și ieșirea din zona de confort. Sau, mai bine zis, ieșirea dintre cei patru pereți ai casei sau biroului.

În topul experiențele preferate de companii pe această direcție s-au numărat: o experiență de Grand Prix pe un circuit de driving, modul perfect de a încheia o ședință de strategie a managementului și un atelier de cupaje care a sărbătorit evenimentul de kick off al noului an financiar cu vinul companiei. Iar atunci când echipele lucrează remote, iar astfel de experiențe se pot realiza doar online, clienții Complice.ro au răspuns provocării de a încheia un eveniment de review al rezultatelor unei companii cu o cină virtuală și un atelier de creare a propriilor terarii sub formă unor trofee sustenabile.

"Traversăm o perioadă dinamică pe piața muncii, în care observăm transformări fundamentale în modul de lucru al echipelor, indiferent de nivelul de management sau de senioritate. Astfel de experiențe vin cu o componentă personalizată care face clar diferența pentru angajați. Un trofeu obișnuit este privit diferit când este livrat sub forma unui terariu realizat chiar de către angajat, de exemplu. Atunci când construim un pachet de experiențe pentru un client luăm în considerare atât dimensiunea echipei, profilul participanților și bugetul alocat, dar mai ales obiectivele companiei. Iar în această perioadă, mai mult decât oricând, performanța angajaților, gradul de satisfacție la locul de muncă și retenția lor sunt în strânsă legătură", a mai spus Oana Pascu.

Articol susținut de Complice.ro​