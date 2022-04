ESENTIAL Vineri, 08 Aprilie 2022, 10:27

Web hostingul este unul din principalele elemente necesare unui magazin online pentru a funcționa în parametri optimi.

Un serviciu de web hosting poate fi privit precum coloana vertebrală pentru derularea în bune condiții a unui business de succes. Calitatea acestui serviciu influențează mult viteza unui website, iar de la viteză pornește totul. În continuare vom vorbi despre cum trebuie ales un furnizor de servicii de web hosting pentru a fi pe deplin mulțumit.

#1 În funcție de suportul și resursele pe care îl oferă

Este foarte important ca serviciul de web hosting pe care îl alegi să se potrivească perfect cu nevoile magazinului tău online. Nu orice serviciu de web hosting oferă aceleași avantaje și nici nu se poate spună că toate serviciile existente pe piață pot susține cu succes o platformă complexă de comerț electronic. Din acest motiv, este foarte important să ai în vedere compatibilitatea CMS-ului cu resursele care ți se oferă.

Poate că nu este simplu, mai ales dacă ești la primul magazin online pe care l-ai creat vreodată, dar merită să te documentezi și să alegi ce-i mai bun pentru că alegerea corectă te poate scuti de foarte multe probleme care pot apărea pe viitor cum ar fi: pierderi masive de trafic din cauza scăderii numărului de vizitatori și implicit mai puține comenzi și mai puțini bani din vânzări.

De asemenea, ca să fii cât mai mulțumit, este bine să alegi un serviciu de web hosting care îți oferă suportul tehnic de care ai nevoie și îți stă la dispoziție ori de câte ori trebuie să rezolvi o situație întrucât un magazin online nu-și poate permite niciodată să aibă perioade de inactivitate.

#2 În funcție de securitatea pe care o garantează

Un magazin online are are ca principală misiune facilitarea accesului la produsele pe care le vinde, pentru potențialii săi clienți. Fără clienți un magazin online pur și simplu nu are rost să existe și de aceea, ca să convingă cât mai mulți utilizatori ai motoarelor de căutare să-l acceseze și să cumpere de la el, magazinul în cauză trebuie să ofere o siguranță sporită în fața eventualelor atacuri cibernetice.

Mai ales în Uniunea Europeană, dar și oriunde altundeva în lume, magazinele online trebuie să manipuleze cu o deosebită grijă datele personale ale clienților lor și să le ofere acestora o experiență de cumpărare complet sigură și satisfăcătoare.

#3 În funcție de uptime-ul pe care îl promite

Uptime-ul este durata de timp în care un website este activ. Fiind vorba de un magazin online, acest uptime trebuie să fie cât mai mare deoarece nimeni nu vrea să acceseze o platformă pentru a-și face cumpărăturile și ea să cadă tocmai atunci când introduci datele cardului la check-out.

Un uptime optim este de cel puțin 99.9%, iar orice serviciu de hosting care promite mai puțin nu ar trebui luat în considerare.

Mai mult, chiar dacă inactivitatea unui website nu ascunde de fiecare dată o problemă gravă, pentru clienții săi lucrurile nu stau chiar așa. Dacă un potențial cumpărător accesează azi un website și vede că nu este activ, îl accesează apoi și mâine și tot așa poimâine și mai departe, la un moment dat își pierde încrederea, indiferent de cât de mult apreciază produsele sale.

#4 În funcție de tehnologia pe care o folosește

Nu în ultimul rând, atunci când alegi un serviciu de web hosting trebuie să te orientezi către o tehnologie proactivă, de ultimă generație. Poate că nu ești la curent cu toate caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească un server pentru a face față nevoilor website-urilor active la ora actuală, dar nu ar fi rău să studiezi puțin deoarece, dacă alegi web hostingul potrivit de la început, nici pe viitor nu vei avea niciun fel de probleme și te vei putea concentra mereu la lucrurile care contează cu adevărat pentru succesul afacerii tale.

În acest sens, alege un web hosting cu potențial! Un web hosting care să poată ține pasul cu viteza de evoluție a magazinului tău!