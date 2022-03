Articol susținut de Biz Joi, 31 Martie 2022, 11:00

Antreprenori și experți în agricultură au discutat la conferința New Agro, organizată de revista Biz, despre tendințele și inovațiile care schimbă agricultura la nivel global, dar și pe piața din România.

New Agro este o conferință dedicată inovației în industria agricolă, care se confruntă cu provocări uriașe, dar se află și în fața unor oportunități fără precedent pentru dezvoltarea acestui sector esențial pentru economia globală.

Printre temele ce au fost dezbătute în cadrul conferinței se numără biotehnologia agricolă, agricultura organică, securitatea alimentară, agricultura digitalizată sau sustenabilitatea culturilor viitorului.

"De câțiva ani, agricultura trece printr-o transformare radicală, care schimbă abordarea în domeniu și aduce noi oportunități de business pentru jucători noi. Apar mereu inovații și tehnologii extraordinare care trebuie și pot fi aplicate și în România. Aducem la New Agro oamenii care participă activ la această transformare", spune Marta Ușurelu, Owner Biz.

Printre speakerii de la New Agro se numără Alina Horgea - Director Mărci Proprii și Tranziție Alimentară, Carrefour România; Sorin Minea -Președinte Romalimenta; Cătălin Lupoaie - Manager Senior Comunicare si Afaceri Publice, BCR; Alexandru Radu - Head of Business Growth, ARGGO; Monalisa Ungureanu - CEO Agrii; Marcel Ionescu - CEO și fondator Agricloud; Vlad Popescu - General Manager, Norofert Group; Ramona Pandelaș, Founder & CEO, Letca.

Programul conferinței și lista peakerilor pot fi accesate aici: https://newagro.ro/program/

