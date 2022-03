ESENTIAL Luni, 28 Martie 2022, 23:20

Mina marină distrusă la o distanță de aproximativ 39 de mile marine travers de Capu Midia era de proveniență ucraineană și conţinea circa 20 de kilograme de trinitrotoluen, a spus comandantul puitorului de mine şi plase, căpitan comandor Daniel Gheorma, care a participat la neutralizarea minei.

Mină marină în Marea Neagră Foto: Fortele Navale Romane

La ajungerea în raion, mina a fost identificată, clasificată ca fiind de provenienţă ucraineană, din stocul operativ al Forţelor Navale Ucrainene, revitalizată în anul 2020. Ea este o mină folosită în raioane cu adâncime de până la 50 de metri, cu o încărcătură TNT în jur de 20 de kilograme. (...) Misiunea a fost una cu grad ridicat de risc, având în vedere că este pentru prima oară când executăm o activitate de distrugere a unei mine reale. S-a desfăşurat în siguranţă, tot timpul am avut în atenţie ca grupa scafandrilor deminori să fie în siguranţă şi să desfăşoare activităţi astfel încât să nu periclităm viaţa militarilor români", a declarat Gheorma la sosirea navei militare de la intervenţie în portul militar Constanţa, potrivit Agerpres.

Potrivit şefului detaşamentului de scafandri deminori de la bordul puitorului de mine, căpitan comandor Cătălin Gherghinescu, mina a ajuns în apele teritoriale româneşti ale Mării Negre "cel mai probabil prin dragaj sau pur şi simplu s-a retezat cablul de ancorare".

"Detaşamentul l-am împărţit în două echipe, o echipă de asigurare, care asigura interdicţia altor nave sau ambarcaţiuni în zonă (...), iar cu alţi patru militari ne-am deplasat la această mină, am recunoscut-o, am confecţionat încărcătura pe care o avem, am poziţionat-o pe corpul minei, ne-am deplasat la distanţa de siguranţă, iniţiată la 750 metri - un kilometru", a spus Gherghinescu.

Mina a fost observată, în această dimineață, de pescadorul românesc „Olimpus 1”, al cărei comandant a informat autoritățile române, pe canalele oficiale, în jurul orei 08.10.

După primirea sesizării, șeful Statului Major al Forțelor Navale a ordonat executarea unei misiuni de cercetare și intervenție în raionul maritim în care a fost sesizată mina.