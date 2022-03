Articol webPR Joi, 24 Martie 2022, 14:05

​​PR Arena este un proiect Global Women in PR Romania lansat în 2019 în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism și Comunicare București (Universitatea din București). Ediția a V-a a marcat trecerea competiției la un nou registru internațional: 130 de studenți din 5 țări, 2 continente și 11 universități s-au înscris anul acesta pentru a lucra la un brief care a abordat conștientizarea fenomenului traficului de persoane.

Studenți din Italia, Mexic și Letonia pe podiumul PR Arena Foto: freepik.com

Cele 10 echipe care au intrat în finală au lucrat timp de trei zile cu profesioniști cu peste 10 ani de experiență în industrie din țări precum România, Italia și Mexic. Un juriu internațional a decis campaniile câștigătoare.

Câștigătorii din acest an vin din Italia, Sapienza Universita di Roma (Ludovica Papirri, Chiara Sciannella, Ludovica Rodino), Mexic, Universidad La Salle (Sebastian Dereck Pacheco Acosta, Monserrat Gonzalez Sanchez, Gabriel Espinosa De Los Monteros Vega) și Letonia, Universitatea din Letonia (Anna Matule, Paula Muizinika, Ilze Puga).

„A fost o experiență intensă și provocatoare! Această competiție ne-a permis să ne punem în practică cunoștințele. Dorim să-i mulțumim mentorului nostru Alina Damaschin pentru că ne-a sprijinit în timpul competiției și universității noastre Sapienza Università di Roma. Credem cu adevărat în ideile noastre și suntem atât de mândri că am câștigat arătându-le. Sperăm că soluția noastră va ajuta cu adevărat la reducerea problemei traficului de persoane. Încă nu credem!”, au declarat Ludovica Papirri, Chiara Sciannella și Ludovica Rodinò, membri ai echipei câștigătoare.

„A fost primul an în care m-am implicat în competiția PR Arena și primul an în care evenimentul a fost unul international. Am fost foarte încântată să am această oportunitate de a lua pulsul comunității studențești internaționale, de a asculta toate ideile venite de la participanții din țări diferite și de a ghida echipa de la Universitatea Sapienza. Această nouă generație de comunicatori aduce multă energie și determinare în modul în care abordează brief-urile și știe să beneficieze de unele competențe speciale pe care le dețin cu toții, indiferent de fundal - abilități digitale (de exemplu, crearea și editarea audio/foto/video). Acestea îi ajută să-și exprime mai rapid gândirea și oferă un avantaj clar în orice domeniu de comunicare pe care vor decide să-l aleagă. Salut cu adevărat competiția și faptul că este organizată în fiecare an, indiferent de contextul general, aducând brief-uri despre probleme critice din viața reală la care studenții au șansa de a contribui. Felicitări tuturor organizatorilor, profesorilor, mentorilor și juriului, toți au oferit o experiență de învățare deosebită care sper să se repete cât mai des și să aducă din ce în ce mai mulți profesioniști alături de noua generație”, a declarat Alina Damaschin, Partner & Creative Lead, Agenția Rogalski Damaschin (București), Mentor la PR Arena 2022.

Echipele care s-au înscris la competiția PR Arena 2022 au venit din Universitatea din București (România), Universitatea Transilvania (România), Universitatea Alexandru Ioan Cuza (România), Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena (Grecia), Sapienza Università Di Roma (Italia), Universitatea din Letonia (Letonia) și Universitatea La Salle Mexic (Mexic), Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică (România), Universitatea Babeș-Bolyai (România), Universitatea Politehnică din Timișoara (România) și Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău (România).

”Suntem foarte bucuroși că am avut ocazia să oferim studenților noștri această experiență internațională de confruntare directă cu lumea relațiilor publice. Suntem recunoscători PR Arena pentru implicare și posibilitățile pe care le deschide pentru viitoare colaborări. Și suntem extrem de mândri de studenții care, în prima lor competiție, au reușit să obțină un premiu atât de important”, a declarat Christian Ruggiero, profesor la Universitatea Sapienza din Roma.

„Este uimitor să vedem că o competiție pe care am creat-o pentru proprii studenți devine ceva atât de mare și atât de relevant pentru piața comunicațiilor. Ediția PR Arena de anul acesta a reunit cadre universitare, studenți și profesioniști de pe două continente diferite și atât de multe culturi, limbi și națiuni diferite încât așteptăm cu nerăbdare ceea ce putem crea în viitor pentru a ține pasul cu tendința pe care am stabilit-o în timpul ultimelor cinci ediții ale competiției. Un lucru este clar: scopul nostru este să continuăm să lucrăm pentru a crea punți între sistemul educațional și profesioniștii care ne așteaptă absolvenții de cealaltă parte a aventurii academice; le mulțumim tuturor colaboratorilor noștri din universitățile din România, Europa și nu numai, pentru că ne-au ajutat să promovăm această idee în fiecare an”, a declarant Anamaria Nicola, Lector principal la Universitatea din București, co- organizator al evenimentului.

„Competiția PR Arena este contribuția industriei de PR din România la creșterea și profesionalizarea următoarei generații de oameni de PR din întreaga lume. Ca parte a unei organizații globale, am știut de la început că proiectul nu se va limita la granițele țării noastre, dar nu ne-am imaginat niciodată că lucrurile se vor dezvolta atât de repede. Am văzut talente foarte bune în acest an și sper ca întreaga comunitate GWPR să beneficieze de acest bazin de talente și să investească în următoarea generație de profesioniști în PR”, a concluzionat Ana-Maria Diceanu, co- fondatoare și președinte Global Women in PR România.

Cea de-a 5-a ediție a PR Arena s-a desfășurat cu sprijinul Lidl, BCR, Orange, Bonnie & Clyde. Anul acesta premiile pentru echipele de pe podium sunt în valoare totală de peste 2.000 USD.

Despre GWPR România

GWPR este o organizație globală care conectează profesionistele din PR din întreaga lume. Comunitatea oferă oportunități de a împărtăși idei, experiențe și resurse. GWPR oferă oportunități de networking, insight-uri și leadership cu privire la practicile flexibile pentru programul de muncă, reducerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați cu scopul de a avea un echilibru în echipele de conducere a companiilor și un climat de muncă mai bun.

Lansată în iunie 2018 și având 80 de membre, GWPR România își propune să consolideze reputația industriei, să contribuie la educarea tinerei generații și să ofere interacțiuni cu rețeaua globală de profesioniști. Un alt obiectiv este acela de a susține ascensiunea profesionistelor din industrie în board-ul de conducere al companiilor. Membrii fondatori ai asociației sunt: Ana Maria Diceanu (Brain4Strategy), Corina Vasile (Raiffeisen Bank), Cristina Hanganu (Lidl România), Irina-Ileana Ionescu (Coca-Cola Hellenic Bottling Company), Ioana Mănoiu (GMP PR), Crenguța Roșu (DC Communications), Cristina Popescu (Danone), Gabriela Lungu (WINGS Creative Leadership Lab), Anca Ungureanu (UniCredit Bank), Irina Roncea (Golin), Oana Mateescu (Ursus Breweries), Lidia Solomon (Honeywell), Dana Oancea (Forum for International Communications) și Cristina Butunoi (Golin).

Despre Facultatea de Jurnalism și Comunicare (FJSC)

FJSC oferă un program de studii complex în domeniul științelor comunicării, având trei direcții de studiu: jurnalism, comunicare şi relaţii publice şi publicitate. Alături de cadre didactice specializate în acest domeniu, la FJSC predau unii dintre cei mai cunoscuţi profesionişti din domeniu.

Fondată în 1990, FJSC îşi propune să prezinte studenților bazele comunicării de masă, tehnicile şi exigenţele morale ale jurnalismului, înțeles ca reflectarea curentă şi raţională a evenimentelor, prin presă scrisă, audiovizuală sau online. FJSC oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor în domeniul comunicării cu aplicații în sfera relațiilor publice şi a publicităţii.

